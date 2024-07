Als führendes Unternehmen in der japanischen Einrichtungsbranche hebt sich NITORI Co., Ltd. (Nitori) von seinen Mitbewerbern durch sein originelles Modell für Herstellung, Logistik und Einzelhandel ab. Erst kürzlich konnte das Unternehmen das 31. Jahr in Folge ein Wachstum bei Umsatz und Gewinn verzeichnen. Kunden können in dem weltweiten Netzwerk von mehr als 523 Geschäften, darunter 56 Geschäfte in Taiwan, China und den Vereinigten Staaten, sowie im Online-Shop Nitori-Net eine große Auswahl an Einrichtungsgegenständen und Heimtextilien entdecken und kaufen.



Nitori hat seine eigenen Vertriebssysteme und IT-Systeme ständig verbessert, um Produkte effizient und schnell an Filialen und Kunden in ganz Japan zu liefern und die Kosten für die Lagerhaltung zu senken. So entwickelte Nitori, beginnend mit der Implementierung des ersten automatisierten mehrstöckigen Lagers der Branche im Jahr 1980, seine eigenen einzigartigen Systeme für die Inventarkontrolle und die zuverlässige Versorgung mit Produkten. Heute organisiert Nitori den Transport der Produkte von der Fabrik in Übersee zum passenden Vertriebszentrum, bestellt im Rahmen von Ausschreibungen und Zollverfahren internationale Containerlieferungen nach Japan, organisiert den Transport von den Containerdepots zu den japanischen Vertriebszentren und liefert dann die Produkte an die Filialen und Kunden. Alle beteiligten Systeme wurden von Nitori entwickelt und auch der Betrieb erfolgt in Eigenregie.



Hinter den Kulissen muss das Unternehmen eine Reihe komplexer internationaler Design-, Fertigungs- und Logistikprozesse koordinieren. Eine Nitori-Filiale muss beispielsweise bestätigen, dass ein bestimmter Artikel von der Fabrik in Vietnam an eines der Lager in Tokio geliefert werden kann. Dies erfordert das nahtlose Zusammenspiel von Dutzenden internationaler und nationaler Prozesse zwischen mehreren Tochter- und Partnerunternehmen. Wenn die Mitarbeiter in der Filiale nicht innerhalb von Minuten einen Liefertermin zusagen können, könnte Nitori eine Verkaufschance entgehen.



Seit mehr als einem Jahrzehnt verlässt sich Nitori auf selbst entwickelte Anwendungen, die auf Oracle Database auf IBM AIX und IBM Power Systems laufen. So wird sichergestellt, dass diese Prozesse reibungslos, genau und zuverlässig ablaufen. Als sich das Unternehmen auf weiteres Wachstum einstellte, wurde jedoch klar, dass mehr Leistung und Kapazität erforderlich waren.



Toshinori Arai von NITORI Co., Ltd. kommentiert: „Nitori möchte bis zum Jahr 2022 mit 1.000 Filialen vor allem in China und den USA weiter expandieren und erwartet einen zusätzlichen Jahresumsatz von 10 Milliarden USD. Unsere größte strategische Herausforderung besteht darin, neue Geschäfte in Übersee zu eröffnen, die gut zu den Bedürfnissen des lokalen Marktes passen. Aber eines ist überall auf der Welt gleich: die Notwendigkeit, den Kunden einen schnellen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Service zu bieten, der Treue zur Marke Nitori schafft.“



Die vorhandene Hardware des Unternehmens war fünf Jahre alt und hatte Nitori durchaus gute Dienste geleistet. Allerdings hatte die rasche Expansion des Unternehmens in dieser Zeit den Server bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Da sich die traditionelle Verkaufsspitze im Frühjahr schnell näherte, musste Nitori ein Upgrade innerhalb eines sehr engen Zeitplans durchführen.