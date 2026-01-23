Produktivität mit KI und Innovation

IBM hat durch KI, Hybrid Cloud, Automatisierung und Beratungskompetenz Produktivitätssteigerungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar erzielt – Tendenz steigend.

Wertvolle Stunden verschwendet

IBM sah sich mit ähnlichen Hindernissen konfrontiert wie viele seiner Kunden. Im gesamten Unternehmen waren Analysten mit sich wiederholenden Aufgaben beschäftigt, anstatt Erkenntnisse zu liefern.

In der Personalabteilung verbrachten die Mitarbeiter insgesamt Stunden damit, nach Richtlinien zu Reisen und Sozialleistungen in über 175 Ländern zu suchen, während Manager schätzungsweise 15 bis 20 Minuten für jede der Tausenden von jährlichen Mitarbeiterversetzungen aufwenden mussten. Die Beschaffung stützte sich auf mehr als 40 verschiedene Systeme, was bedeutete, dass die Teams Dutzende von unverbundenen Repositorien durchsuchen mussten, um Fragen von Lieferanten zu beantworten. In der IT waren die Support-Desks mit Routineanfragen wie dem Zurücksetzen von Passwörtern überlastet.

In der Lieferkette mit über 10 Millionen Sendungen, 350.000 SKUs und mehr als 200 direkten Zulieferern für Produktionsteile, die die Nachfrage aus über 170 Ländern bedienen, sah sich IBM mit zunehmender Volatilität, häufigen Störungen und stark fragmentierten Daten konfrontiert. Die Folge waren langsame, manuelle Entscheidungsprozesse und eine eingeschränkte End-to-End-Transparenz, wodurch Chancen zur Optimierung des Lagerbestands, zur Kostensenkung und zur Verbesserung der Logistikleistung verpasst wurden. Die Teams hatten außerdem mit verzögertem Zugriff auf genaue, aktuelle Informationen aus den Lieferketten-, Vertriebs- und Finanzsystemen zu kämpfen. Dies führte zu Ineffizienzen, schlechter Koordination zwischen den Stakeholdern und der Unfähigkeit, Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu mindern.

Im Vertrieb verbrachten die digitalen Verkäufer jedes Jahr insgesamt eine beträchtliche Anzahl von Stunden damit, zwischen fünf verschiedenen Geschäftsanwendungen zu wechseln, um ihre Akquisetätigkeiten zu unterstützen. Die Verkäufer waren überfordert von der Komplexität der Navigation durch mehrere isolierte Systeme – von Vertriebsinhaltsplattformen und Produktdokumentationen bis hin zu Kommunikationswerkzeugen –, um relevante Inhalte abzurufen, Nachrichten zur Kundenakquise zu verfassen und auf Kundenanfragen zu antworten. Diese fragmentierte Erfahrung reduzierte die Produktivität der Verkäufer, verlangsamte den Geschäftsabschluss und beeinträchtigte die Qualität der Kundenbindung.

Die Steuerabteilung von IBM verbrachte viel Zeit damit, große Mengen detaillierter Daten aus verschiedenen Quellsystemen manuell zu aggregieren und zu harmonisieren, um die Tausenden von Steuererklärungen vorzubereiten, die das Unternehmen jeden Monat einreicht – jede davon angepasst an die spezifischen Vorschriften der einzelnen Gerichtsbarkeiten.

Insgesamt blieb weniger Zeit für strategische Aufgaben, da die Mitarbeiter mit mühsamen Aufgaben beschäftigt waren.

Das Ziel von IBM war nicht nur eine Transformation. Es sollte ein Blueprint für unternehmensweite Produktivität mithilfe von KI, Hybrid Cloud und Automatisierung sowie strategischen Partnertechnologien und unserer Beratungskompetenz geschaffen werden.
4,5 Milliarden USD Produktivitätssteigerungen, die bis Ende 2025 erwartet werden 15.000 KI-Agenten, die von Mitarbeitern während der IBM watsonx Challenge 2025 vorgeschlagen wurden
Bei IBM sind wir selbst zum ersten Kunden geworden – und haben damit bewiesen, dass Transformation im Unternehmensmaßstab nicht nur möglich ist, sondern messbaren, signifikanten Mehrwert liefert.
Joanne Wright Senior Vice President of Transformation & Operations IBM
Von Komplexität zu Produktivität

Im Mittelpunkt dieser Transformation stand ein Framework, der es IBM ermöglichte, Veränderungen im gesamten Unternehmen auf folgende Weise zu skalieren:

  • Denkweise: Den Status quo hinterfragen
    IBM hat sich zum Ziel gesetzt, Komplexität zu beseitigen, Workflows zu vereinfachen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und KI mithilfe des IBM watsonx-Produktportfolios in Workflows zu integrieren.

  • Geschwindigkeit: Flexible Sprints für schnelle Ergebnisse
    Mit einem agilen Bereitstellungsmodell hat sich IBM zum Ziel gesetzt, etwa alle zwei Wochen über verschiedene Tools und Initiativen hinweg Minimum Viable Products auf den Markt zu bringen, wobei der Fortschritt Vorrang vor Perfektion hat.

  • Messung: Standards definieren und übertreffen
    Jede Initiative wurde hinsichtlich ihrer geschäftlichen Ergebnisse gemessen.

  • Sponsoring: Engagement von oben und unten
    Ein vom CEO geleiteter Lenkungsausschuss stärkte die Verantwortlichkeit und den kulturellen Wandel, während die Mitarbeiter befähigt wurden, bestehende Prozesse zu hinterfragen und Wege zu entwickeln, KI in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden.

Dieser Prozess war nicht nur ein technologischer Wandel, sondern auch ein kultureller Wandel, der Geschwindigkeit, Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung im gesamten Unternehmen vorantrieb.
Über das Experimentieren hinaus zu greifbaren Ergebnissen

Durch den Einsatz wichtiger Faktoren wie KI und anderer Technologien erzielte IBM Produktivitätssteigerungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar – bis Ende 2025 sollen sich die Gesamtvorteile auf 4,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Unternehmensweite Auswirkung

Entwicklung von mehr als 155 KI-Anwendungsfällen für Kernfunktionen mit dem Ziel, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Domänenspezifische Auswirkungen

  • Finanzen:
    Während der ersten drei Monate der Umsetzung beobachtete das Team Folgendes:
    • Eine voraussichtliche Reduzierung der Bearbeitungszeit für Zeitschriften und damit verbundene Workflows um ca. 90 %.
    • Mögliche jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600.000 USD für das Finanzteam, das die Automatisierungslösung implementiert.
  • Lieferkette & Beschaffung:
    • Einsparung von etwa 26.000 Stunden pro Jahr im Beschaffungswesen durch Daten, KI und Automatisierung.
    • Beschaffungsteam konnte sich auf die Lieferantenstrategie und das strategische Sourcing konzentrieren.
    • Reduzierte Komplexität und verbessertes Ausgabenmanagement.
    • Seit 2022 hat die Lieferkettenorganisation von IBM durch den kombinierten Einsatz von Daten, KI und Automatisierungstools erhebliche Einsparungen bei den Logistikkosten erzielt – etwa 30 % über einen Zeitraum von drei Jahren.
    • Ungefähr 15,6 % Produktivitätssteigerung bei den Lieferkettenkosten für Hardware, die KI-gestützt ist und automatisiert wird.  
       
  • IT-Support:
    • Automatisierung routinemäßiger IT-Aufgaben, wodurch die Anzahl der Standard-Support-Tickets von 2022 bis 2024 um 56 % reduziert wird.
    • 86 % der Anfragen mit KI-Agenten gelöst.
    • Anfängliche Kostensenkung um 18 Millionen US-Dollar, die nun zu einer dauerhaften jährlichen Kostenersparnis führt.
    • Reduzierung der Anrufe und Chats um 74 % seit der Einführung von AskIT im Jahr 2023.
    • Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in AskIT auf 91,6% CSAT, 11,6 Punkte mehr als bei der ersten Einführung.
       
  • HR:
    • Der KI-Agent AskHR löst nun 94 % der häufigsten Anfragen, was zu einer Reduzierung der Support-Tickets um 75 % im Vergleich zu früheren Werten führt – Ergebnisse, die durch einen Transformationsprozess erzielt wurden, der 2017 begann.
    • Reduzierung des Betriebsbudgets um 40 % in den letzten vier Jahren durch umfassende Transformationsmaßnahmen.

  • Steuer:
    • Durch die Automatisierung bisher manueller, zeitaufwändiger Prozesse in drei Anwendungsfällen werden jährlich voraussichtlich Zehntausende von Stunden eingespart.
    • Über 95 % Genauigkeit bei der ersten Rechnungsprüfung mit KI-Agenten in Tests mit 18 von 19 Rechnungsformaten.
    • EY.ai for tax wurde in Zusammenarbeit mit Ernst & Young, LLP auf Basis von IBM watsonx entwickelt, um die globale Steuerkonformität zu optimieren und die KI-gestützte Transformation zu unterstützen.

  • Vertrieb:
    • Sales Assistant, die am häufigsten genutzte KI-Funktion innerhalb der AskSales-Suite, hat bis heute im Jahr 2025 über 250.000 Fragen von Verkäufern beantwortet und damit viele Stunden an Recherche und Erkenntnissen eingespart.
    • AskSales nutzt seine vielfältigen Fähigkeiten und bildet die Grundlage für eine einheitliche agentische KI-Lösung für das IBM-Vertriebsteam.

Zukünftige Auswirkungen

IBM entwickelt außerdem AskIBM, um domänenspezifische KI-Agenten und -Assistenten zusammenzuführen und zu koordinieren – damit sie leichter zugänglich sind und sich nahtlos in die Workflows der Mitarbeiter integrieren lassen. Dies ist Teil unserer zukunftsorientierten Strategie.
Über IBM

IBM ist ein multinationales Technologieunternehmen mit einer reichen Geschichte, die bis 1911 zurückreicht. Wir bedienen einen vielfältigen Kundenstamm und bieten eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Cloud Computing, KI, Datenanalyse und Beratung. IBM ist für unser Engagement für Innovation bekannt, wobei der Schwerpunkt stark auf Forschung und Entwicklung liegt. Unsere Belegschaft des Unternehmens besteht aus talentierten Fachleuten, die zum erheblichen Umsatz und Einfluss von IBM in der Technologiebranche beitragen.

Transformation Ihres Unternehmens

Lernen Sie bewährte Strategien kennen, um die Produktivität zu steigern und die Transformation Ihres Unternehmens mit KI als Kernstück voranzutreiben.

