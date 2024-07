Mit dem Betrieb der SAP-Landschaft in der Cloud der WAGNER AG hat Hoffmann Neopac ein neues, spannendes Kapitel in der langjährigen Firmengeschichte aufgeschlagen.

Frank Werdermann sagt: „In der Vergangenheit war es eine Herausforderung, die entsprechenden IT-Kenntnisse im Haus zu haben, um den Betrieb rund um die Uhr zu unterstützen. Jetzt kümmert sich das Team hochqualifizierter Experten von WAGNER AG um unsere gesamte SAP-Landschaft. Der Managed Service spart uns viel Zeit sowie Mühe und hält gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten niedrig. Das bedeutet, dass sich unser kleines IT-Team auf die Wertschöpfung für das Unternehmen konzentrieren kann und nicht zusätzlich Kapazitäten aufbringen muss, um den Betrieb am Laufen zu halten.“

Die IBM Infrastruktur sorgt für eine Verfügbarkeit rund um die Uhr und eine hohe Performance – oberste Priorität für Hoffmann Neopac mit Produktionsstandorten in fünf Ländern und zehn Zeitzonen. Die WAGNER AG garantiert eine Service-Level-Vereinbarung (SLA) mit einer Verfügbarkeit von 99,9 Prozent und Reaktionszeiten von 350 Millisekunden oder weniger.

„Im täglichen Betrieb liegen die Reaktionszeiten in 90 Prozent der Fälle unter 100 Millisekunden, was zu einem großen Teil der beeindruckenden Leistung der IBM Power Systems- und IBM FlashSystem-Speicher zu verdanken ist“, sagt Frank Werdermann. „Die meisten unserer Kunden benötigen Just-in-Time-Lieferungen unserer Produkte, daher sind hohe Verfügbarkeit und geografisch verteilte Ausfallsicherheit von entscheidender Bedeutung. Seit dem Umzug in die Cloud der WAGNER AG haben wir eine 100-prozentige Verfügbarkeit, die den Betrieb unserer geschäftskritischen SAP-Anwendungen rund um die Uhr sicherstellt.“

Mit der Unterstützung der WAGNER AG wird Hoffmann Neopac auch die Vorteile der erhöhten Agilität und Geschwindigkeit von SAP S/4HANA voll ausschöpfen.

Frank Werdermann erklärt: „Echtzeitanalysen auf Basis von SAP S/4HANA werden es uns ermöglichen, die Geschäftsleistung schneller und genauer als je zuvor zu messen.“ SAP S/4HANA wird es uns auch ermöglichen, einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen, sodass wir agiler auf sich ändernde Marktbedingungen, Verbrauchertrends und Verpackungsvorschriften reagieren können. Da wir diese Trends besser identifizieren und verstehen können, können wir intelligentere, datengesteuerte strategische Pläne erstellen.

„Betriebseinblicke in Echtzeit werden uns auch dabei helfen, Produktionsfehler zu vermeiden und Abfall zu reduzieren. Die Einführung von Barcodescannern in Produktions- und Logistikprozesse wird die Ausschussraten weiter senken, die Anzahl der Fehler verringern und die Qualität unserer Produkte verbessern, was wiederum die Kundenzufriedenheit erhöhen wird.

„Wir gehen auch davon aus, dass die SAP S/4HANA-Lösung den Nachweis der Einhaltung von Kunden- und Branchenvorschriften erleichtern wird, da wir über einen lückenlosen Audit-Trail aller Produktionsprozesse verfügen werden. So können wir beispielsweise nachweisen, dass der Verpackungsinhalt während der Produktion keinen Verunreinigungen ausgesetzt ist. Dadurch wird der manuelle Aufwand für die Durchführung von Audits erheblich reduziert und gleichzeitig das Vertrauen der Kunden gestärkt.“

Darüber hinaus wird Hoffmann Neopac durch die Nutzung von SAP S/4HANA, wie viele seiner Kunden, eine engere Integration in ihre Geschäftsprozesse erreichen und damit die Effizienz steigern. So plant das Unternehmen beispielsweise das Angebot von lieferantenverwalteten Bestandsdiensten mit automatisierten Planungs- und Bestellprozessen, um die Lieferkette sowohl für Hoffmann Neopac als auch für seine Kunden zu optimieren. Eine engere Integration in die Geschäftsprozesse der Kunden wird es Hoffmann Neopac auch ermöglichen, Nachfragespitzen besser zu antizipieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen.

Frank Werdermann fasst zusammen: „Der Einsatz von SAP S/4HANA in der Private Cloud der WAGNER AG auf Basis von IBM Power Systems wird es uns ermöglichen, viele unserer Kerngeschäftsprozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, zu verschlanken und zu beschleunigen, was uns dabei hilft, ein schlankeres, umweltfreundlicheres Verpackungsunternehmen zu werden – und uns so für weitere Erfolge in den kommenden Jahren zu rüsten.“