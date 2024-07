IBM Storage Networking SAN24B-6 kann als Full-Fabric-Switch oder als Access Gateway eingesetzt werden, was Fabric-Topologien und heterogene Fabric-Konnektivität vereinfacht (die standardmäßige Moduseinstellung ist ein Switch). Der Access Gateway-Modus nutzt die NPIV-Switch-Standards (N_Port ID Virtualization), um physische und virtuelle Server direkt mit dem Kern von SAN-Fabrics (Storage Area Network) zu verbinden. Dadurch wird Access Gateway für die SAN-Fabric transparent, was den Verwaltungsaufwand am Netzwerkrand erheblich reduziert.