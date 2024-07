Garanti BBVA Technology sorgt mit IBM Developer for z/OS für mehr Tempo, Qualität und Agilität bei der Entwicklung. Dies trägt direkt zum Innovationstempo von Garanti BBVA bei und hilft der Bank, ihren Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten.

„Wir schätzen, dass IBM Developer for z/OS die Effizienz unserer Entwickler um bis zu 25 % gesteigert hat“, sagt Arslan. „Wir haben unsere Entwicklungs- und Testphasen erheblich beschleunigt und stoßen auf deutlich weniger Fehler. Unser DevOps-Team verbringt weniger Zeit mit der Lösung kleinerer Probleme und mehr mit der Strategie. All dies hilft uns, unsere führende Marktposition mit bahnbrechenden neuen Bankdienstleistungen zu sichern.“

Garanti BBVA Technology reduziert das Risiko auch, indem es einem breiteren Spektrum von Entwicklern die Arbeit an seinen Systemen ermöglicht. Durch Investitionen in bessere, konsistentere Entwicklererfahrungen steigert das Unternehmen seine Attraktivität für aktuelle und potenzielle Mitarbeiter. Arslan erklärt: „Dank der Unterstützung von IBM sind wir in der Lage, weiterhin Top-Talente anzuziehen, indem wir den Branchenstandards immer einen Schritt voraus sind.“

Durch die Konsolidierung auf ein einziges Entwicklungs-Toolset und eine einzige Pipeline hat Garanti BBVA Technology auch den Audit-Prozess vereinfacht. Das Unternehmen braucht nun weniger Ressourcen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Arslan fasst zusammen: „IBM Developer for z/OS hat uns geholfen, die Kontrolle über unsere DevOps-Tools zu übernehmen und uns einen unmittelbaren Einblick zu geben. Als Nächstes planen wir, mit IBM an der durchgängigen Rückverfolgbarkeit des Codierungsprozesses zu arbeiten, was uns weitere Optimierungsmöglichkeiten bieten wird. Danach konzentrieren wir uns auf die Testautomatisierung. Wir bei Garanti BBVA sind stolz darauf, dass wir zu den Early Adopters gehören, und unsere strategische Partnerschaft mit IBM wird uns dabei helfen, diesen Ansatz beizubehalten.“