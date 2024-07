Die Einführung von IBM Developer for z/OS hat den Entwicklungsarbeitsbereich bei BNP Paribas komplett verändert und bietet eine moderne Umgebung mit einer standardisierten, benutzerfreundlichen Oberfläche. Dies wird durch die Verwendung von Git, dem De-facto-Marktstandard für SCM, verstärkt, wodurch sich neue Mitarbeiter sofort in der IBM Z-Umgebung wohlfühlen.

„Früher hatten die Entwickler von Unternehmenssystemen etwa ein Dutzend Tools, so dass sie immer wieder zwischen ihnen wechseln und sich neu orientieren mussten“, sagt Loumassine. „Wir bauen jetzt eine echte IDE auf, mit allen Tools in einer einzigen Oberfläche, so dass die Leute alles, was sie brauchen, sofort zur Hand haben. Dies stellt einen großen kulturellen Wandel dar, da dadurch alle unsere Entwickler auf die gleiche Grundlage gestellt werden.“

Mit Code-Tests in Echtzeit können Entwickler potenzielle Code-Probleme viel früher als bisher erkennen – das „Shift Left“-Prinzip von DevOps – und so schneller und einfacher lösen. Die Entwickler haben in einer hochgradig grafischen und interaktiven Entwicklungsumgebung auch eine weitaus größere Autonomie, was zu einem befriedigenderen und produktiveren Arbeitsumfeld führt.

„Benutzer können ihre Umgebung genau so organisieren, wie sie es sich wünschen“, sagt Loumassine. „Das macht die Unternehmenssysteme für neue Mitarbeiter viel attraktiver und erhöht die Effizienz der bestehenden Entwickler. Wir bieten jetzt auch mehr Automatisierung beim Testen an. Entwickler können beispielsweise Tests mit anonymisierten Daten durchführen, die aus einer Kopie der Produktionsdatenbank stammen. IBM InfoSphere Optim extrahiert und injiziert die Daten in ihre Entwicklungsumgebung; diese Prozesse stehen unter der direkten Kontrolle der Entwickler.“

Loumassine fasst zusammen: „Während wir die Entwicklungsumgebung für unsere IBM Z-Plattform weiter modernisieren, werden die Vorteile in Bezug auf Kontrolle, Autonomie, Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz weiter zunehmen und den Geschäftswert steigern. Gleichzeitig geben wir unseren Teams die nötige Flexibilität, um besser auf neue Geschäftsanforderungen reagieren zu können, und stellen sicher, dass wir in allen unseren Umgebungen über marktübliche Technologien und dieselben Tools, Denkweisen und Kompetenzen verfügen.“