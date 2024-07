Eljun erfuhr erstmals im April 2020 vom schwedischen Startup with IBM Accelerator-Programm. Bis dahin lag der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Entwicklung von Funktionen und der Demonstration seiner Lösung gegenüber potenziellen Partnern und Investoren. Eljuns Vision ist es, ein Netzwerk aufzubauen, das Besitzer von Elektrofahrzeugen mit Besitzern von Elektroladestationen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise verbindet. Fahrzeugbesitzer können die Lösung nutzen, um günstige Ladestationen zu finden, während Besitzer von Ladestationen damit in den Stunden Geld verdienen können, in denen ihre Stationen sonst nicht in Betrieb sind.

Eljun entwickelte die wichtigsten Funktionen der Lösung mithilfe von Kubernetes-Clustern. Als es an der Zeit war, in eine Cloud-Umgebung zu wechseln, suchte Eljun nach einem Anbieter, der ebenfalls auf Open-Source-Technologie setzt. „Wir haben uns für IBM Cloud entschieden, weil IBM eine Reihe von Open-Source-Tools übernommen hat“, sagt Stenbock. „Das hat uns nicht nur dabei geholfen, uns nicht an eine bestimmte selbst entwickelte Lösung zu binden, sondern hat es auch sehr einfach gemacht, alle unsere Kubernetes-Cluster auf IBM zu portieren.“

Nach der Verlagerung der Lösung in die IBM Cloud begann Eljun, sich mit verschiedenen Managed-Service-Plattformen zu befassen. Die Anforderungen von Eljun an das Servicemanagement sind einzigartig, da der Informationsfluss in gewisser Weise ad hoc erfolgt. „Der Großteil unserer Bearbeitung erfolgt, wenn jemand ein Ladegerät sucht oder wenn der Ladevorgang beginnt oder endet“, sagt Stenbock. „Wir brauchten etwas, das hinsichtlich der Ressourcennutzung flexibel ist.“

Stenbock erfuhr bald, dass die Lösung von Eljun am besten für eine Umgebung ohne Server geeignet war. Als sein Kontakt beim Startup with IBM Accelerator die IBM Cloud Code Engine vorschlug, dauerte es nicht lange, bis Stenbock seine Entscheidung traf. „Wir sahen einen Anwendungsfall bei einer IBM Think-Veranstaltung und entschieden uns sofort für die Migration auf IBM Cloud Code Engine, da es sich technisch gesehen nur um Kubernetes-Cluster handelt, die im Backend ausgeführt werden. Es war für uns ein natürlicher Schritt, der nur wenige Änderungen an der Anwendung erforderte.“

Heute betreibt Eljun mehr als 10 verschiedene Microservices auf der IBM-Plattform. „Da IBM Cloud Code Engine die gesamte Skalierung nach oben und unten sowie nach innen und außen verwaltet, kann ich einfach die Architektur entwerfen und sie sich selbst verwalten lassen“, sagt Stenbock.

Heute besteht diese Architektur aus drei verschiedenen Portalen. Beim ersten handelt es sich um eine mobile App für den Benutzer, die es Benutzern ermöglicht, Ladestationen im Voraus zu lokalisieren und zu buchen. Das zweite ist ein Entwickler-Portal, das einen passwortgeschützten Ort bietet, an dem Partner Projekte ansehen, API-Schlüssel abrufen, auf Token zugreifen, Ladestationen hinzufügen und vieles mehr. Schließlich fungiert das Betriebsportal als Drehscheibe für Eljuns interne Verwaltungsaktivitäten wie die Gründung von Clubs und die Verbindung von Benutzern.