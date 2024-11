In einem kürzlichen Bemühen, seine Plattform weiter zu optimieren, begann CXReview, mit IBM Client Engineering zusammenzuarbeiten, um generative KI mit ExpertSource zu testen. ExpertSource ist ein Kunde, der täglich 50.000 bis 70.000 Anrufe erhält und pro Anruf 31 Prüfungen für Compliance-Management und Servicequalität durchführen muss.



„Mit diesem generativen KI-Pilotprojekt wollen wir die Plattform noch benutzerfreundlicher machen, um eine noch größere Bandbreite an Informationen bereitzustellen, die unsere Kunden nutzen können, um Entscheidungen zur Verbesserung der Leistung ihrer Call-Center zu treffen“, sagt Patel. „Wenn man die Möglichkeiten der generativen KI auslotet, wird man meiner Meinung nach feststellen, dass sie einen echten Mehrwert für Unternehmen bringen kann: nicht nur die Fähigkeit, Anrufe zu überprüfen und auf Qualität und Einhaltung der Vorschriften zu achten, sondern auch die Fähigkeit, diese Informationen zusammenzufassen, sodass die Unternehmensleitung sie für strategische Entscheidungen nutzen kann“, fügt er hinzu.



Zuvor nutzte das Unternehmen übliche Prozesse, um Qualitätsanforderungen zu überwachen und zu prüfen und Fälle von Nichteinhaltung zu identifizieren. Dann wurde ein Service mit IBM Watson® Discovery eingeführt, der einen umfassenden und automatisierten Überwachungsprozess ermöglichte. QC-Manager können nun nahezu in Echtzeit Updates zu Leistung und Verstößen erhalten und, falls erforderlich, den Agenten kurz nach Ende des Anrufs ein Coaching anbieten.



„Bei ExpertSource sind wir bestrebt, bei jeder Kundeninteraktion ein erstklassiges Kundenerlebnis zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, ist es unerlässlich, dass die kontinuierliche Verbesserung und Einhaltung von Vorschriften Teil unserer Betriebskultur wird. Es gibt in der Branche zahlreiche Tools und Produkte, die den Anforderungen der Anrufüberwachung gerecht werden. Wir haben uns jedoch für CXReview entschieden, da deren Team Anpassungen im Produktstadium anbietet. Unterstützt durch das IBM-Team und die Plattform ist ihr Angebot revolutionär und sehr überzeugend. CXReview und IBM leisten phänomenale Arbeit und Investitionen, um Kundeninteraktionen effektiver und effizienter zu gestalten. Wir freuen uns, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um KI zu nutzen, um neue Maßstäbe in der Kundenbetreuung zu setzen.“ Anil Wadhwa, CEO ExpertSource.



„Mit einem unterstützenden Call Center-Partner wie ExpertSource wollen wir zukünftig IBM® watsonx.ai™ nutzen, um unsere Anrufe schneller zu erfassen, und als Nächstes IBM watsonx Assistant™ hinzufügen, um unseren Kunden die Abfrage der Gesprächsdatensätze zu erleichtern, die CXReview für ihr Call Center bereitstellt“, sagt Patel. Die Vision ist es, es für Kunden sehr schnell und einfach zu machen, eine Zusammenfassung jedes vom IBM watsonx.ai AI Studio bereitgestellten Anrufes zu sehen und dann über die Chat-Schnittstelle, die von der IBM watsonx Assistant- Lösung unterstützt wird, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten zu verschiedenen Teilmengen von Anrufdaten zu erhalten.