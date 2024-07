Credem entschied sich für die IBM® Process Mining*- und IBM® Cloud Pak for Business Automation-Lösungen, um seine internen Prozesse, unter anderem auch Back-Office-Prozesse und kritische kundenservicebezogene Prozesse wie Bonitätsprüfungen, zu analysieren und zu automatisieren. Ziel war es, einen Mehrwert zu schaffen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, zugleich aber auch die Überwachung und Kontrolle zu ermöglichen. Obwohl die beiden Lösungen unabhängig voneinander ausgewählt wurden, ergänzten sie sich von Anfang an – und heute ist IBM Process Mining als grundlegende Funktion in IBM Cloud Pak for Business Automation enthalten.

Um seine Vision von der Schaffung außergewöhnlicher Customer Experiences und Mitarbeitererfahrungen zu verwirklichen, stellte Credem eine Gruppe von IT- und Nicht-IT-Fachleuten zusammen, die gemeinsam an der Entwicklung einer auf Prozesse und Automatisierung spezialisierten IT-Plattform sowie eines Kompetenzzentrums namens Automation Center arbeiten sollte. Dieses Center dient als Knotenpunkt für technisches Know-how sowie Prozess- und Bankfachwissen, was für die Entwicklung integrierter Lösungen auf der Grundlage wichtiger Automatisierungstechnologien relevant ist, und spielte eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und Implementierung der IBM Automatisierungslösungen.

Mit IBM Process Mining kann Credem vorhandene Daten verwenden, um Engpässe in solchen Prozessen und Bereichen präzise zu orten, in denen die Automatisierung die meisten zeit- und kosteneffektiven Verbesserungen bringen kann. Credem kann die Lösung auch verwenden, um die projizierte Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) durch die Verwendung von Automatisierungstools wie IBM Cloud Pak for Business Automation oder Robotic Process Automation (RPA) zu berechnen.



Credem kann die Funktionalität von IBM Cloud Pak for Automation zur Automatisierung geschäftlicher Workflows anwenden, um Geschäftsprozesse, die auf mehreren Systemen oder auf traditionellen Anwendungen ausgeführt werden, zu modernisieren und zu verwalten. Das Unternehmen macht sich auch die Funktionalität für operatives Entscheidungsmanagement von IBM Cloud Pak for Business Automation zunutze, um Geschäftsregeln in den verschiedenen Systemen der Bank zu identifizieren und die Verwaltung von Regeln systemübergreifend von einer einzigen Konsole aus zu zentralisieren.

Mithilfe von IBM Process Mining konnte Credem beispielsweise diejenigen Bereiche genau identifizieren, die in seinem Prozess für Kreditkartenprüfungen und -genehmigungen für Einzelhandelskunden automatisiert werden konnten, und nutzte dann die Funktionalität von IBM Cloud Pak for Business Automation zur Automatisierung geschäftlicher Workflows, um die Genehmigungszeit von vier Tagen auf einen Tag zu verkürzen und damit Einsparungen von etwa 500.000 Euro jährlich zu erzielen.

„Kurzfristig haben wir es uns zum Ziel gesetzt, uns auf die Automatisierung manueller, papierbasierter Prozesse, die Überwachung aller Aktivitäten und die bedarfsorientierte Anwendung von RPA zu konzentrieren. Die Zielvorstellung besteht darin, Wert zu schaffen und die Mitarbeiter von sich wiederholenden Aufgaben zu befreien, damit sie sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren können“, sagt Francesco Ferrara, Automation Developer des Automation Center bei Credem.

„Langfristig erhoffen wir uns, die Anzahl unserer vollständig digitalen Prozesse stark steigern zu können und sie mit unseren Bankarchitekturen und IT-Verfahren zu integrieren“, fügt Luca Bonfatti, IT Processes and Automation Platform Manager bei Credem, hinzu. „Dadurch können wir die Funktionalität von IBM Cloud Pak for Business Automation zur Automatisierung geschäftlicher Workflows weiter ausschöpfen, indem wir eine Verknüpfung zu anderen Tools und Funktionen erstellen, wie z. B. künstlicher Intelligenz (KI). Die vollständige Integration unserer Geschäftsprozesse in die Bankarchitektur wird es uns ermöglichen, Big Data zu verwalten und mit Unterstützung der Process-Mining-Funktionen immer effektivere Analysen durchzuführen.“

Die Lösung wurde im Jahr 2020 auf den Prüfstand gestellt, als Credem einen 400-prozentigen Zustrom von Kreditanträgen verzeichnete. Um die gesteigerte Arbeitslast bewältigen zu können, benötigte Credem fundierte Kenntnisse hinsichtlich der Kreditbeantragung als Prozess. Mithilfe von IBM Process Mining konnte das Unternehmen den Kreditprozess automatisch schematisch darstellen, Engpässe identifizieren – wie beispielsweise die doppelte Anforderung von Kundendokumenten innerhalb eines einzigen Prozesses oder Verzögerungen bei der Erlangung zeitkritischer Genehmigungen –, die Prozessleistung überwachen und die Durchlaufzeiten und -kosten vorhersagen.

In der Vergangenheit erforderte diese Art von Analyse IT-Unterstützung oder interne Befragungen, was zu Ungenauigkeiten und unvollständigen Informationen führen konnte. Die Ergebnisse offenbarten eine hohe Zahl von Nachbesserungen, die sich nachteilig auf die Durchlaufzeiten auswirkten, und zeigten die zugrunde liegenden Redundanzen präzise an. Letztendlich konnte Credem die Zeit, die seine Mitarbeiter für die Kreditbearbeitung aufwenden mussten, um 70 % reduzieren.