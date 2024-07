Durch die Nutzung von Automatisierung, maschinellem Lernen und Analysen, die von den neuen CM View- und CM Care-Tools auf dem Betriebssystem IBM i bereitgestellt werden, hat Computer Merchants sein Ziel erreicht, neue Märkte zu erschließen und sein Geschäft gegen neue Wettbewerber abzusichern. Dies gelang dem Unternehmen durch die Bereitstellung eines Commodity-basierten Wartungsmodells, das den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen und Herausforderungen des digitalen Zeitalters besser gerecht wird.

Norm Jefferies bemerkt: „Dank unserer neuen CM-Anwendungen, die von IBM i unterstützt werden, konnten wir neue Wertschöpfungsnetzwerke und Einnahmequellen schaffen. Wir haben nicht nur unsere Vision in die Tat umgesetzt, sondern dies auch ohne Kostensteigerung und bei gleichzeitiger Verbesserung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit getan.“

„Jede dieser Innovationen hilft unserem IT-Team, an der einen oder anderen Stelle ein paar Minuten zu sparen. Und das summiert sich am Ende zu enormen Einsparungen. Basierend auf den Entwicklungen, die unsere IT-Abteilung in den letzten 6 Monaten vorgenommen hat, konnte das Team beispielsweise 40 Stunden Arbeit pro Monat einsparen, sodass mehr Zeit für die direkte Arbeit mit unseren Kunden bleibt. Hinzu kommt, dass CM View allein jeden Tag die gleiche Menge an fakturierbarer Arbeit erledigt, für die wir zwei Techniker in Vollzeit benötigen würden!“

„Dank der automatisierten Ticket-Erstellung in CM View fallen für uns keine Verkaufskosten an: Die Software übernimmt die Arbeit, für die wir mehrere Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen müssten. Wir rechnen im ersten Jahr mit einem finanziellen Ertrag von bis zu 160 Prozent der ursprünglichen einmaligen Entwicklungskosten, und von da an wird die Software eine kontinuierliche Gewinnquelle für unser Unternehmen sein.“

Die Automatisierung des Wartungsaufwands bedeutet auch, dass sich die Techniker von Computer Merchants auf die Entwicklung neuer Anwendungen konzentrieren können, anstatt übermäßig viel Zeit mit weniger wertvollen, sich wiederholenden IT-Aufgaben zu verbringen.

„Unsere Mitarbeiter sind begeistert, dass sie nun mehr geschäftskritische, wertschöpfende Aufgaben durchführen können – die CM-Tools von IBM haben wirklich einen kulturellen Wandel im Unternehmen ausgelöst“, bestätigt Norm Jefferies. „Jeden Mittwoch zelebrieren wir bei unserem internen Meeting die innovativen Errungenschaften unseres Teams – es ist jedes Mal großartig!“

Die neuen CM-Tools haben auch die Zufriedenheit der Kunden von Computer Merchants erheblich verbessert, wie Norm Jefferies erklärt: „Das Kundenbindungsprojekt mit Watson sorgt dafür, dass wir unsere Geschäftsprozesse überdenken, um alles auszusortieren, was unsere Kunden unzufrieden machen könnte, ganz im Sinne unseres Ziels, eine herausragende Customer Experience zu bieten. Und mit CM Care können wir unseren Kunden viel mehr Transparenz darüber bieten, wie wir Probleme lösen, um ihre Systeme zu unterstützen, sodass wir die Erwartungen unserer Kunden viel leichter erfüllen können.“

„Die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse hilft uns dabei, Unzufriedenheit auf Seiten der Kunden zu vermeiden. Schließlich führen zufriedenere Kunden zu positiven Empfehlungen und zu mehr Umsatz – eine Win-Win-Situation.“

„Mit IBM i auf IBM Power Systems konnten wir neue, innovative Services auf den etablierten und zuverlässigen Kernanwendungen aufbauen, die unser Unternehmen tagtäglich antreiben. Wir möchten unseren Kunden dabei helfen, den gleichen Weg zu gehen, damit auch sie die Vorteile der Verbindung ihrer Systems of Record mit den Systems of Engagement durch Automatisierung nutzen können. Das sorgt dafür, dass sie ebenfalls in Zeiten von Marktveränderungen ihre Agilität und Zuverlässigkeit optimieren können, so wie wir es getan haben.“

Norm Jefferies meint abschließend: „Wir sind mit dem Ergebnis dieses Projekts mit IBM so zufrieden, dass wir bereits planen, unsere CM View- und CM Care-Anwendungen auch auf der Nordhalbkugel einzuführen, um unseren Kundenstamm weiter zu vergrößern und unsere Produkte auch außerhalb Australiens anzubieten.“