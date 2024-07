Die Online-Services für mobiles und Home Banking basieren auf den vom IBM z14-Server verarbeiteten Daten, die von IBM Db2 verwaltet und auf IBM DS8886F gespeichert werden. Mit den integrierten IBM Lösungen verzeichnet Banrisul erhebliche Leistungssteigerungen, die sich direkt in einem verbesserten Kundenerlebnis niederschlagen.

José Andrade: „Der tägliche Prozess zur Aktualisierung von Girokontotransaktionen, der früher 19 Stunden dauerte, dauert jetzt nur noch 13 Stunden; die Bearbeitung von Lastschriften dauerte früher 10 Stunden und dauert jetzt 4 Stunden, und die Aktualisierung von Darlehensständen, die früher 20 Stunden dauerte, dauert jetzt 6 Stunden. Wir haben die Server-CPU nicht aufgerüstet; diese Gewinne sind alle auf die verbesserte Daten-I/O-Leistung der All-Flash-Lösung DS8886F zurückzuführen.“

Bei Banrisul hat die Einführung von IBM Speichertechnologien die Ausfallsicherheit und Kontinuität des Unternehmens verbessert, wie José Andrade erklärt: „Der frühere System-Failover-Prozess konnte bis zu zwei Stunden dauern, und viele Prozesse waren auf manuelle Eingriffe angewiesen. Mit IBM HyperSwap kann das Failover mit wenigen Mausklicks bestätigt werden, und wir können in bis zu 28 Sekunden auf der zweiten Instanz wieder in Betrieb sein.

„In Brasilien sind die Banken gesetzlich verpflichtet, nachzuweisen, dass sie technisch in der Lage sind, die Datenverarbeitung auf einen zweiten Standort auszulagern, und die Validierung wird in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr durchgeführt. Mit der IBM DS8886F- und HyperSwap-Lösung können wir die Konformität sofort und einfach nachweisen, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet.

Mit der Leistungsüberwachung durch IBM Spectrum Control, einer Software für Kapazitätsplanung und Speichermanagement, erfasst und überwacht Banrisul mehr als 200 Metriken in seiner Speicherlandschaft. Das hilft dem Unternehmen, die Verwaltung dieser kritischen IT-Ressourcen zu verbessern, ohne die Zahl der Mitarbeiter im technischen Team zu erhöhen.

Das Hauptziel von Banrisul bestand darin, den Kundenservice durch die Lösung technischer Probleme zu verbessern. Darüber hinaus konnte die Bank ihre Gesamtbetriebskosten durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Serverraumfläche senken. Das All Flash DS8886F ist nur etwa halb so schwer und groß wie ein festplattenbasiertes Array und verbraucht nur etwa die Hälfte der Energie. Das entlastet die Klimaanlage des Rechenzentrums, was wiederum die Umweltbelastung durch die IT verringert.

José Andrade kommt zu dem Schluss: „Die Leistung und die niedrigeren Gesamtbetriebskosten des IBM DS8886F tragen direkt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und den anhaltenden Geschäftserfolg von Banrisul zu unterstützen.“ In Kombination mit hervorragenden Diensten von IBM Systems Lab Services and Training und den IBM Spectrum Storage-Lösungen bieten IBM DS8886F und IBM z14 Banrisul eine herausragende, leistungsstarke und robuste Lösung.“