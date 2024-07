Über Bankwest

Bankwest (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1895 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Perth, Westaustralien. Die Bank bietet Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen mit Schwerpunkt Westaustralien an. Sie verfügt über ein ausgedehntes Netz von Filialen und Geschäftszentren sowie über ein 24-Stunden-Banking über Telefon, Internet und mobile Kanäle. Bankwest ist Teil der Commonwealth Bank Australia (CBA), der größten Geschäftsbank des Landes.