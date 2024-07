Die Lösung von Garanti BBVA bestand darin, IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS bereitzustellen, eine High-Speed-Abfrage-Engine, die Db2 for z/OS logisch erweitert. Die Technologie ermöglicht Hybrid Transaction Analytical Processing (HTAP), das effizient und kostengünstig analytische Workloads auf dem Accelerator und Transaktions-Workloads auf der IBM Z-Plattform verarbeitet. Als integrierte Backend-Komponente von Db2 for z/OS ist der Accelerator ebenfalls für hohe Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Informationssicherheit ausgelegt.

Das Datenbankteam der Bank begann im Juli 2019 in Zusammenarbeit mit IBM mit der Implementierung von Db2 Analytics Accelerator for z/OS Version 5 und fährt mit Updates fort, um erweiterte Funktionen zu erhalten. „Wir schätzen die Unterstützung, die wir von IBM erhalten“, sagt Parlak. „Wir sind zuversichtlich, dass IBM im Falle eines Problems da sein wird, um ihre kritischen Produkte und Services zu unterstützen.“

Von Anfang an hat der Accelerator den Batch-Zyklus verbessert, indem er die vom z15 ausgelagerten Analyse-Workloads verarbeitet hat. Die Jobs sind breit gefächert. Mehr als 300 Datenbanktabellen werden beschleunigt, um Daten für die Analyse durch die Geschäftsbereiche vorzubereiten. Die Analysen stützen sich auf 33 TB an Daten, die sich auf der Appliance befinden, und 44 TB, die in Db2 for z/OS komprimiert bleiben.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS erstellt Berichte über Kreditkarten, Kundenkonten, Risikomanagement und regulatorische Compliance. Der Accelerator übernimmt auch ETL-Funktionen bei der Aufbereitung von Daten für das Data Warehouse und die KI und analysiert neue Anwendungen während der Qualitätssicherungsprüfungen auf Fehler.

Darüber hinaus hilft der Accelerator bei der Automatisierung der Datenbank-Fehlerbehebung durch die regelmäßige Analyse des CPU-Verbrauchs und der Leistungsprotokolle von 300.000 Anwendungen und Millionen von SQL-Anweisungen der Bank. Wenn die Analysen einen Fehler entdecken, analysiert der Accelerator automatisch eine 10-jährige Historie der Benutzerzugriffe, um das beste Wartungsfenster zu ermitteln.

Neben der Ausführung von Batch-Jobs analysiert der Accelerator eine kleine Anzahl von Online-Transaktionen. Das Datenbankteam möchte dies stark erweitern, um den Kontozugriff durch mobile Benutzer und andere dynamische Daten zu analysieren. Aus diesem Grund wurde Db2 Analytics Accelerator for z/OS Version 7.5 eingesetzt, das über die IBM Integrated Synchronization-Funktion verfügt.

Dieses Data-Replication-Protokoll ermöglicht inkrementelle Aktualisierungen dynamischer Daten auf dem Accelerator in nahezu Echtzeit, während die Daten an Ort und Stelle bleiben. Anschließend können analytische Abfragen mit den neuesten übertragenen Daten bei reduziertem Mainframe-CPU-Verbrauch ausgeführt werden. Die integrierte Synchronisierung nutzt die Vorteile der IBM Z Integrated Information Processor (zIIP)-Technologie, um die Kosten weiter zu senken.

„Im Moment profitieren wir am meisten von dem Beschleuniger innerhalb unseres Batch-Fensters“, sagt Parlak. „Aber mit der neuesten Version konzentrieren wir uns darauf, unsere Online-Transaktionen mit dieser leistungsstarken Maschine zu verbinden. Wir erwarten, dass wir das bald erreichen.“