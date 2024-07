Dr. Anupam Joshi ist der Oros Family Professor und Chair des Fachbereichs Computer Science and Electrical Engineering (CSEE) an der UMBC. Seit Jahren nutzt er IBM Cloud for Education zur Unterstützung seiner Forschungsprojekte.

„Ich führe zum Beispiel derzeit ein Projekt mit den USA und Japan durch, um die soziale Isolation in der älteren Bevölkerung zu verstehen“, sagt Dr. A. Joshi. „Diese Studie stützt sich auf Audiodaten aus Gesprächen. Dabei leisten die Analysetools der IBM Cloud hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, den Tonfall und die Stimmung von Gesprächen zu erfassen und gleichzeitig die Privatsphäre zu wahren."

Dr. A. Joshi berät auch Doktoranden, die IBM Cloud für Forschungsprojekte und die Entwicklung von Abschlussarbeiten nutzen. „Das Feedback meiner Doktoranden ist durchweg positiv“, sagt er. „Als zum Beispiel einer von Ihnen auf ein Problem stieß, wurde es innerhalb einer Stunde behoben. Die Studierenden haben einen engen Zeitplan und sind sehr dankbar dafür, dass ein Unternehmen von der Größe von IBM Anfragen so schnell bearbeitet.“

Aufgrund seiner Forschungserfahrung mit IBM Cloud for Education hat sich Dr. A. Joshi für die Education Solutions on IBM Cloud-Plattform entschieden, um den anspruchsvollen UMBC Computer Engineering Kurs über Betriebssysteme zu unterrichten. „Abgesehen von Algorithmen sind Betriebssysteme einer der schwierigsten Kurse in einem guten Informatik-Lehrplan“, sagt Dr. A. Joshi. „Um die von diesem Kurs geforderten Aufgaben zu bewältigen, verlagern wir diesen Kurs in die IBM Cloud, um die Vorteile der Skalierbarkeit der Cloud zu nutzen.“

Während des Kurses müssen die Studierenden Änderungen am Linux®-Kernel vornehmen und das Betriebssystem mit ihrem eigenen Kernel neu starten. „Das Kompilieren eines Linux-Kernels kann auf dem eigenen Rechner sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und man muss eine ‚Big Box‘ einrichten“, sagt Dr. A. Joshi. „Aufgrund der elastischen Nachfrage können wir die Virtual Machines in der Cloud während des Semesters hochfahren, wenn Projekte anstehen.“

Studierende der UMBC werden auch die Möglichkeit haben, auf Virtual Machines in der IBM Cloud zu arbeiten, wo sie experimentieren, ihre Arbeit verwalten und VM-Erfahrung sammeln können, um sich auf eine Tätigkeit im Bereich Computertechnik vorzubereiten.

Die cloudgestützte Computerausbildung trägt der Tatsache Rechnung, dass viele Studierende aus unterversorgten Bevölkerungsgruppen stammen und sich keine leistungsstarken Laptops leisten können. „Die Botschaft der UMBC ist ‚integrative Exzellenz‘. Wir akzeptieren alle, die zu uns kommen, und bemühen uns sehr, ihnen die Mittel für einen erfolgreichen Abschluss zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. A. Joshi. „Anstatt teure, hochmoderne Rechner kaufen zu müssen, haben wir die Ressourcen der IBM Cloud, um ihnen Zugang zu Hardware und Software zu geben, die sie auf ihren eigenen Rechnern vielleicht nicht haben.“