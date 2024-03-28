发布日期：2024 年 3 月 28 日
撰稿人：Josh Schneider、Ian Smalley
交易处理系统 (TPS) 是一种数据管理信息处理软件，在业务交易过程中用于管理客户和业务数据的收集与检索。
TPS 可创建快速准确的执行环境，通过各种形式的信息处理，确保数据的可用性、安全性和完整性。TPS 还提供自定义和自动化功能，以加快计算机系统处理活动，并支持为商业智能 (BI) 预测和更高级别的趋势分析提供报告
第一个 TPS Sabre 是由 IBM 于 1960 年代初为美国航空公司建造。Sabre 设计为每天处理多达 83,000 笔交易，并在两台 IBM 7090 计算机上运行。Sabre 的后续迭代，例如航空公司控制程序 (ACP) 和交易处理设施 (TPF)，被大型银行、信用卡公司和连锁酒店采用。如今，各主要行业的公司都依靠现代 TPS 软件来处理业务交易。
与商家的销售点 (POS) 系统（用于读取信用卡数据、打印收据和管理现金支付等活动）不同，TPS 存储、发送和接收对于验证和完成业务交易必不可少的交易数据。例如，杂货店的顾客使用信用卡购买一袋咖啡豆时，会在 POS 机上刷卡，而 TPS 会收集卡信息，与顾客的银行沟通，并批准或拒绝购买。
在线商家还会使用称为联机事务处理 (OLTP) 系统的 TPS 来验证和完成类似的购买。在这种情况下，OLTP 还可能与商家的运营中心通信，以检查产品可用性，并分发配送指令以履行客户订单。
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考虑在线交易处理系统时，应当注意 OLTP 与类似的联机分析处理 (OLAP) 系统之间的区别。虽然两者都用于数据处理，但功能并不相通。
OLTP 专为执行在线数据库交易而设计。这些类型的系统通常是为服务人员（收银员、银行出纳、航空公司柜台人员）或客户自助服务门户（网上银行、电子商务、酒店或差旅预订）而构建。
联机分析处理 (OLAP) 系统针对复杂数据分析进行了优化。此类系统用于从复杂的数据集中生成有用的报告和洞察，通常由数据科学家和业务分析师使用，协助获取商业智能 (BI)、开展数据挖掘和改善宏观决策。
无论供应商是谁，全面的 TPS 均可实现三大功能。
交易处理系统 (TPS) 和联机事务处理系统 (OLTP) 可按信息处理方法分为两类。公司对 TPS 的选择将取决于其独特的业务需求，同时也可以采用混合模式。
批量交易处理方法在规定的时间段内收集交易，并按照预定的时间间隔一次性处理所有交易。批处理是高效处理大量交易（例如薪酬交易或批量数据更新）的理想方法。虽然批处理旨在高效处理复杂的数据集，但在响应时间上存在固有的延迟。
像 OLTP 这样的 TPS 系统使用实时处理方法，TPS 将在每个事务发生时对其进行处理。这些系统提供即时响应，使得 POS 交易、在线购物和预订系统成为可能。
无论是批处理系统还是实时系统，交易处理系统 (TPS) 都可分为四个主要部分。
任何数量的交易，包括发票、账单、优惠券和其他类型的订单（如采购订单），都可以被视为 TPS 的输入。理论上，任何类型的订单输入都可以被视为输入数据。
TPS 可以生成从现金流量报告到收据的各种与用例相关的输出，并且可用于记录保存、数据分析、税务申报和其他官方业务用途。
TPS 的处理系统读取输入，完成数据修改或更新，并创建有用的输出，例如销售确认或库存报告。
虽然存储在某些情况下可能是指物理数据存储硬件，但普通 TPS 还会创建易于导航的目录，用于存储输入和输出数据（通常采用某种形式的数据库）。
任何交易处理系统 (TPS) 的目标都是使业务交易顺畅进行。为此，一个有效的 TPS 应具备以下关键特性：
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联机事务处理 (OLTP) 支持大量人员（通常通过互联网）实时执行大量数据库事务。
OLAP 即联机分析处理，是一种对数据仓库、数据湖或其他数据存储库中存储的大量数据执行高速复杂查询或多维分析的技术。OLAP 用于商业智能 (BI)、决策支持以及各种业务预测和报告应用程序。
大型机是一种数据服务器，旨在以最高级别的安全性和可靠性，处理每天多达 1 万亿次的 Web 事务。
数据管理是指采集、处理、保护和存储组织数据，然后将其用于战略决策以改善业务成果的做法。
数据安全是一种实践，用于保护数字信息在整个生命周期中免遭未经授权访问、损坏或盗窃。
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