SAP SuccessFactors 的 HXM 套件旨在管理 HR 流程的几乎各个方面。除了薪资和福利等核心 HR 功能外，该平台还通过工作与生活平衡评估和继任计划工具协助高级员工体验管理。借助 SAP SuccessFactors 解决方案，管理人员还可以更深入地了解员工队伍趋势。

SAP SuccessFactors 的主要功能包括：

薪酬：SAP 的 SuccessFactors 薪酬平台可帮助管理人员制定和安排薪酬计划，实现员工奖励的自动化和简化。

持续绩效管理 (CPM)：管理人员可以借助 SuccessFactors 持续了解员工活动，及时提供相关主题和问题的反馈。员工可以使用该系统标记成就，然后将其与绩效和发展目标联系起来。

Employee Central：SAP SuccessFactors Employee Central 是 SAP 的人力资源信息系统 (HRIS)。该系统可支持组织实现 HR 流程的标准化，并管理用户档案、组织架构以及管理福利。HRIS 包括自助服务工具和员工警报。

Employee Central 薪资： SAP SuccessFactors 基于云的薪资管理系统可实现薪资流程自动化、提供高级分析、减少错误并确保及时处理款项。

Employee Central Service Center：员工可以使用 Employee Central Service Center 从任何设备直接获取其组织的 HR 专家和个性化政策信息。

培训：各组织使用 SuccessFactors 的人工智能培训管理系统 (LMS) 来创建自定义参与场景，并提供新的员工发展机会。

入职：SAP 的入职软件简化了新员工的入职流程，并提供仪表板和定制培训以及内置电子表格。

绩效和目标管理：SuccessFactors 的绩效和目标工具可提供用于衡量团队工作效率的高级分析以及持续反馈的机会，从而提高员工绩效。

招聘：组织使用 SAP SuccessFactors Recruiting 来吸引、识别和聘用人才。软件的申请人跟踪系统和自动化系统与其他数据流集成，可支持管理人员跟踪招聘工作的短期和长期效果。

报告和分析：SuccessFactors 具备先进的 HR 分析功能，可提供准确、及时的情报，让管理人员能够快速回答与员工队伍相关的问题，并揭示广泛的 HR 趋势。

继任和发展：各组织可以使用 SuccessFactors 的继任规划工具来识别有前途的内部候选人，并客观评估员工绩效，以培养重点人才。

工作生活：员工可以使用 SuccessFactors 的工作生活评估与仪表板来跟踪自己的健康状况并完成相关活动，以保持健康的工作习惯。这些 SuccessFactors 人性化体验管理工具也可供管理人员使用，以整理匿名报告并比较不同部门的数据。