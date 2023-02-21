内核对象直接篡改攻击技术 (DKOM) 对 ETW 提供程序的攻击

近年来，Windows 系统的安全防护措施与检测遥测能力已得到显著完善。当这些能力与配置得当的端点检测与响应 (EDR) 解决方案相结合时，能够对攻击者的后期渗透行动构成一道难以突破的屏障。攻击者需要持续投入成本，对其战术、技术与程序 (TTP) 进行研发与迭代，以此规避安全检测的启发式规则。而在 IBM Security X-Force 的对手模拟团队，我们也正面临着同样的挑战。团队的核心任务，是在部分规模庞大且防护严密的网络环境中，对各类高级威胁攻击能力进行模拟验证。复杂且经过精细调优的安全解决方案，再加上训练有素的安全运营中心 (SOC) 团队，会对攻击者的攻击手法形成极大的压制。在某些场景下，某一项特定的 TTP 往往在三到四个月内就会彻底失效，这通常与特定的技术架构密切相关。

攻击者可能会选择借助 Windows 内核层代码执行权限，篡改部分安全防护机制，或是直接绕过大量用户态传感器的检测。此类攻击能力的首次公开演示，可追溯至 1999 年发布于《Phrack 杂志》的相关内容。在此后的数十年间，已有多起公开案例证实，威胁参与者 (TA) 会利用内核级 Rootkit 开展后期渗透活动。其中较为典型的早期案例包括 Derusbi 家族恶意软件与 Lamberts 工具包。

传统上，这类攻击能力基本仅限高级威胁参与者掌握。然而近年来，我们发现越来越多的普通攻击者也开始利用自带易受攻击驱动程序 (BYOVD) 这一攻击载体，实现对终端的恶意操作。在某些情况下，此类技术的实现方式相当初级，仅能完成一些简单任务；但与此同时，也出现了不少功能更为完善的技术验证案例。

2022 年 9 月底，ESET 的研究人员发布了一份白皮书，披露了 Lazarus 威胁参与者在针对比利时与荷兰境内目标机构发起的多起攻击中，所采用的一项内核层攻击技术，其攻击目的为数据窃取。该白皮书详细阐述了此载荷所使用的多项内核对象直接篡改 (DKOM) 原语，这些技术被用于对操作系统、杀毒软件及终端检测与响应系统的遥测功能实施致盲。目前，针对这类技术的公开研究资料十分匮乏，因此深入理解内核层后期渗透攻击手法，对防御方而言至关重要。深入理解内核层后期渗透攻击手法，对于防御工作而言至关重要。一种常见且片面的观点认为：攻击者一旦获取提权，便可肆意妄为，因此我们无需对该场景下的攻击能力进行建模分析。但这种看法站不住脚。防御方必须明确以下几点：攻击者提权后具备哪些具体攻击能力；哪些数据源仍具备可信度（哪些已不可信）；存在哪些攻击遏制方案；以及如何检测各类高级攻击技术（即便当前尚不具备实现这类检测的能力）。我将通过本文重点探讨通过篡改 Event Tracing for Windows (ETW) 内核层结构体，使 ETW 提供程序完全失效或无法运行的具体攻击技术。我将首先介绍该技术的相关背景，分析攻击者篡改内核层 ETW 结构体的具体手法，并深入阐述定位这些结构体的技术原理。最后，本文还将剖析 Lazarus 组织如何在其载荷中实现该攻击技术。