考虑到员工对帮助企业实现业务目标的重要性，人才管理日益成为业务战略的关键环节。将人才放在首位的企业正在打造麦肯锡所说的“人才为先文化”（ibm.com 外部链接）。这种方法包括优先考虑从新员工到现有员工的整个人力资本管理生命周期。这种优先排序有助于确保每位员工都能获得成功所需的培训、支持和指导。

许多企业采取全面的人才管理策略来吸引新员工并留住现有员工。这些人才策略可确保企业在经济增长或不确定时期保持竞争力。

有效的人才管理需要全面的战略和前期工作。通过培养快乐高效的员工，人才管理不仅能够收回成本，而且具有更重要的意义。