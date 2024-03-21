人工智能 (AI) 正在彻底改变各行各业，通过实现高级分析、自动化以及个性化体验来提升业务能力。企业报告称，实施生成式 AI 后，应用程序现代化生产率提高了 30%。然而，AI 计划的成功在很大程度上依赖于底层基础设施是否能够高效支撑高强度的工作负载。在本文中，我们将探讨优化 AI 工作负载基础设施的七项关键策略，帮助组织充分发挥 AI 技术的全部潜力。
投资针对 AI 优化的高性能计算系统，可加速模型训练和推理任务。GPU（图形处理单元）和 TPU（张量处理单元）专门设计用于处理 AI 算法中核心的复杂数学计算，相较于传统 CPU，可显著提升计算速度。
可扩展性对于处理随时间变化、复杂且需求不同的 AI 工作负载至关重要。云平台和容器编排技术提供可扩展、弹性的资源，能够根据工作负载需求动态分配计算、存储和网络资源。这种灵活性确保实现性能最优化，不会出现资源过度配置或闲置的情况。
高效的数据处理流程对于 AI 工作流至关重要，尤其是那些涉及大型数据集的工作流。利用分布式存储和处理框架（如 Apache Hadoop、Spark 或 Dask）可加速数据摄取、转型和分析。此外，使用内存数据库和缓存机制可以最大限度地减少延迟并提高数据访问速度。
将 AI 算法并行化到多个计算节点上，可以通过在计算机簇中分配计算任务，加速模型训练和推理。像 TensorFlow、PyTorch 和 Apache Spark MLlib 等框架支持分布式计算范式，使资源得到高效利用，同时缩短获取洞察的时间。
硬件加速器，如 FPGA（现场可编程门阵列）和 ASIC（专用集成电路），可针对特定的 AI 任务优化性能和能效。这些专用处理器将计算工作负载从通用 CPU 或 GPU 上卸载，从而在推理、自然语言处理和图像识别等任务中显著提升速度。
低延迟、高带宽的网络基础设施对于依赖节点间数据密集型通信的分布式 AI 应用至关重要。部署高速互连技术，如 InfiniBand 或 RDMA（远程直接内存访问），可最大限度地减少通信开销并加快数据传输速率，从而提升整体系统性能
实施全面的监控和优化措施可确保 AI 工作负载随时间高效且具成本效益地运行。利用性能监控工具识别瓶颈、资源竞争和未充分利用的资源。持续优化技术，包括自动扩展、工作负载调度和资源分配算法，可根据不断变化的工作负载需求动态调整基础设施，最大化资源利用率并实现成本节约。
针对 AI 工作负载优化基础设施是一项多方面的工作，需要从硬件、软件和架构等方面采取整体方法。通过采用高性能计算系统、可扩展资源、加速数据处理、分布式计算模式、硬件加速、优化的网络基础设施以及持续的监控和优化实践，组织可以充分释放 AI 技术的潜力。在优化基础设施的支持下，企业能够推动创新、发掘新洞察，并提供变革性的 AI 驱动解决方案，使其在当今竞争激烈的环境中保持领先。
IBM® 客户能够借助 IBM 人工智能解决方案与 Red Hat 混合云能力，充分发挥多接入边缘计算平台的协同优势。通过 IBM 的解决方案，客户可沿用现有网络与边缘基础设施，我们将提供运行于其上的软件层，共同构建统一的管理体系。
Red Hat OpenShift 支持自动化软件的虚拟化和容器化，实现硬件部署的高级灵活性，并可根据应用需求进行优化。它还提供高效的系统编排，使边缘能够进行基于数据的实时决策，并在云端进行进一步处理。
IBM 提供从服务器和存储到软件与咨询的全套 AI 优化解决方案。新一代 IBM 服务器、存储系统与软件解决方案，能助您通过安全强化的混合云及可信 AI 自动化技术和洞察分析，实现本地与云端环境的现代化升级与弹性扩展。
使用开源框架和工具，将 AI 和机器学习应用于 IBM® zSystems 大型机上最有价值的企业数据。
IBM 提供 AI 基础设施解决方案并通过混合设计战略来加快对整个企业产生的影响。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。