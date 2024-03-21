IBM® 客户能够借助 IBM 人工智能解决方案与 Red Hat 混合云能力，充分发挥多接入边缘计算平台的协同优势。通过 IBM 的解决方案，客户可沿用现有网络与边缘基础设施，我们将提供运行于其上的软件层，共同构建统一的管理体系。

Red Hat OpenShift 支持自动化软件的虚拟化和容器化，实现硬件部署的高级灵活性，并可根据应用需求进行优化。它还提供高效的系统编排，使边缘能够进行基于数据的实时决策，并在云端进行进一步处理。

IBM 提供从服务器和存储到软件与咨询的全套 AI 优化解决方案。新一代 IBM 服务器、存储系统与软件解决方案，能助您通过安全强化的混合云及可信 AI 自动化技术和洞察分析，实现本地与云端环境的现代化升级与弹性扩展。