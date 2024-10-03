如何实施企业资源规划 (ERP)

下面详细介绍了 ERP 实施计划的每一个步骤。首先，要厘清组织在选择 ERP 系统之前应该做什么，然后深入研究确保实施得以成功的最佳实践。

1. 发现并计划实施 ERP

在实施企业资源规划之前，组织必须评估其现有系统的运行情况。这是成功整合企业资源规划的第一步，必须在选择企业资源规划软件之前完成。

这是整个实施流程的第一步。这时，组织必须审查评估现有系统和流程，以全面了解业务的运营情况以及可能存在的缺陷和不足。在此步骤中，还应组建一个 ERP 实施项目团队以负责做出决策。需要评估的领域包括财务、制造流程、库存、销售等。此步骤对于了解存在的差距和现有问题也很重要，例如了解流程效率低下问题和 ERP 系统所需满足的潜在需求。

在评估了组织的当前系统、工作流程和日常功能后，就应该选择合适的企业资源规划系统，以满足预算预测和定价等业务要求。如果需求已经明确，就可以在第一步中获得企业资源规划软件。这些要求取决于组织是在内部使用企业资源规划系统，还是在云端使用企业资源规划系统。

如果您的 ERP 部署有明确的路线图和项目计划，那么对现代 ERP 系统的更改可能会非常简单。与员工进行清晰而坦诚的对话将确保组织的认同。

在定义组织需求范围时，可使用的问题：

ERP 软件将自动执行哪些业务功能？

ERP 系统对于数据有哪些具体要求？ERP 系统是否与现有系统兼容？

需要跟踪哪些关键绩效指标 (KPI)？

该软件是否具有可扩展性和灵活性，足以满足组织的需求？

实施和部署的时间框架是怎样的？

2. 设计规划与实施准备

此时，您已经为您的企业选择了 ERP 系统。下一步是设计阶段。这一步骤旨在配置 ERP 软件解决方案，使其适合组织的特定需求。

新设计需要变革管理以实现更高效的工作流程，同时可能需要新的业务流程以更适合即将实施的 ERP 系统。组织内应该有一个团队专门负责这一设计步骤并确定适当的计划，这一点非常重要。

配置企业资源规划系统的步骤：

通过定义业务的所有必要方面（如会计科目表、成本中心和业务部门）来创建组织结构。

定制您的 ERP 软件，使其与现有的工作流程保持一致，并设置您认为您的组织需要的模块，例如客户关系管理 (CRM)、人力资源和供应链管理。

设置用户角色和权限参数，控制每个人对整个系统的访问，并确保数据得到适当控制。

将 ERP 软件与组织内的其他现有系统集成，例如会计软件、库存管理和电子商务平台（如果适用）。

3. 迁移和发展

一旦确定了设计要求，就可以开始开发阶段。这涉及对软件进行自定义，以便可以进行重新设计。开发或准备阶段至关重要，可能是一项艰巨的任务；但如果处理得当，将有助于您的 ERP 系统长期正常运行。

您已经确定了重新设计，现在是时候清理和格式化当前系统的数据，使其与新系统兼容了。在此步骤中，组织将需要评估所有现有数据，并将数据准备成适合新 ERP 软件的兼容格式。一旦加载到新系统并正确格式化，即可执行首次 ERP 测试。在此步骤中，您还应该监控并记录业务运营的关键指标，包括任何中断。

可采用以下方法来进行迁移规划并准备要迁移的数据：

对现有的所有旧系统和应用程序进行全面数据审计，以便清晰掌握数据迁移情况。

对需要迁移的数据类型进行分类，并通过梳理和清理数据来确保准确性，找出冗余数据。

定义要使用的数据传输方法并对其进行测试，以确保它是正确的迁移过程。

制定备份计划和恢复计划，以防发生错误或丢失数据。

制定数据治理政策并实施协议。

4. ERP 系统测试

在完成所有前期步骤后，此时需要对系统进行上线前的测试。在这个阶段，开发工作可能仍在进行中，这属于正常情况。一个 ERP 模块可能单独接受测试，并且可能需要进行修复或调整，而其他模块可能同时接受测试。团队成员应该接受用户培训，而且主要利益相关者也应该参与这个测试过程。

测试整个系统并确保其正常运行和准确运行数据至关重要。这是最重要的阶段，因为它将确保在企业资源规划软件正式运行之前，所有系统应用程序和流程都能正常运行。

测试阶段应注意的事项

跟踪用户接受标准并记录相关信息。

自始至终测试系统运行状况，并验证所有已迁移数据的准确性。

通过审查和查看反馈意见来检查用户的可访问性。

在部署 ERP 软件之前完成所有必要的测试，例如测试自动化流程、工作流程和系统安全性。

确保 ERP 系统与其他现有系统和应用程序兼容。

确保所有员工都接受过该系统的培训；考虑先分阶段实施 ERP 软件，然后在公司范围内推广。

5. 交付成功实施的 ERP 系统

如果上述步骤都已完成，那么好消息是，贵组织已准备好启动新的企业资源规划系统。假设所有员工都接受过适当的软件培训，那么现在就该推出新的企业资源规划解决方案了。

启动实施过程的项目团队应做好准备，以防员工感到困惑或出现其他潜在问题。随时做好准备处理问题，并制定应急计划来应对严重故障。所有 ERP 模块可以同时部署，但也可以分阶段完成。一些组织可能会选择优先部署某些模块，并随着事态进展添加其他模块，这是完全正常的。

没有两个组织是相同的，部署 ERP 软件可能会有很大的不同，但要记住让所有员工都能访问 ERP 解决方案，并确保激活自动化流程。

一旦实施，需要注意什么：

数据是否准确且正常发挥作用？

是否所有用户都能顺利实现实时访问？

安全协议是否到位并发挥作用？

是否已制定工作流程？既定工作流程是否按预期运行？

6. 管理您的 ERP 解决方案

现在，假设实施已完成，为 ERP 系统创建持续维护的协议非常重要。您的组织应执行定期的维护检查并定期升级软件。创建团队或聘请专业人员来维护 ERP 系统的正常运行状况，这是解决方案持久运行的关键。

您选择的 ERP 供应商应该能够解决任何问题，并提供所需的持续维护或更新。此实施过程的最佳实践应包括一个管理良好的团队以及组织、员工和主要利益相关者之间的密切沟通，以确保 ERP 解决方案有效且高效地运行。

管理新 ERP 系统的最佳实践：