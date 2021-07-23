开发运维 (DevOps) 是一套实践方法，旨在通过打破孤岛，将软件开发团队和 IT 运营团队的工作结合起来并实现自动化，从而缩短软件开发生命周期，加快交付更高质量的软件。
站点可靠性工程 (SRE) 利用软件工程来自动化通常由系统管理员执行的 IT 运维任务。这些任务包括生产系统管理、更改管理和事件响应。
DevOps 与 SRE 之间有一些相似之处，但您知道它们之间的区别是什么吗？请观看 Bradley Knapp 讲解的视频：
DevOps 与核心开发有关。SRE 的重点在于核心功能的实现。这是什么意思？我们不妨这样想。
DevOps 团队专注于核心开发。他们开发产品或应用程序，旨在解决某些人的问题。他们采用敏捷的软件开发方法，该方法有助于快速、高质量、可控地构建、测试、部署和监控应用程序。
SRE 团队进行核心功能的实施工作。他们不断地向核心开发团队反馈：“嘿，你们设计的一些功能并没有按照想法运行。”SRE 利用运营数据和软件工程来自动执行 IT 运营任务、加速软件交付并最大限度地降低 IT 风险。
DevOps 和 SRE 有不同的技能组合。核心开发 DevOps 是热爱编写软件的人。他们编写代码、进行测试，并将其部署到生产环境中，以获得能够帮助解决问题的应用程序。
SRE 更注重调查。他们愿意进行分析，找出错误原因。他们希望确保同样的问题不再发生。他们希望主动出击，而不是被动应付。他们希望自动执行重复任务，以便进行创新。
有时，无论您担任什么角色，都没有足够的时间手动完成所有工作。有时您需要找到实现自动化的方法，以便可以将时间和精力集中在创新上。您不必将所有工作都自动化；但是，如果您经常重复做同样的工作，为什么不利用自动化来减少劳累？自动化是关键。
DevOps 将实现部署自动化。他们将实现任务和功能的自动化。SRE 将实现冗余自动化，并将手动任务自动化，将其转化为程序化任务，以保持堆栈正常运行。
