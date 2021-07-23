DevOps 与核心开发有关。SRE 的重点在于核心功能的实现。这是什么意思？我们不妨这样想。

DevOps 团队专注于核心开发。他们开发产品或应用程序，旨在解决某些人的问题。他们采用敏捷的软件开发方法，该方法有助于快速、高质量、可控地构建、测试、部署和监控应用程序。

SRE 团队进行核心功能的实施工作。他们不断地向核心开发团队反馈：“嘿，你们设计的一些功能并没有按照想法运行。”SRE 利用运营数据和软件工程来自动执行 IT 运营任务、加速软件交付并最大限度地降低 IT 风险。