什么是数据完整性测试？

数据准确性是指数据值的正确性，以及这些数据值在多大程度上能够真实反映其所旨在描述的现实世界实体。

数据完整性测试通过验证数据值是否符合预期格式、范围与类型，有效保障数据准确性。

该过程还包括检查数据输入错误，如拼写错误、数值错误及缺失值。

2. 维护数据一致性

数据一致性是指存储在不同系统或同一系统内的数据保持统一。

数据完整性测试通过确保数据按照预定义规则进行更新、插入或删除，并保证这些变更在所有相关系统中一致地传播，从而维护数据一致性。

此过程有助于防止数据异常（如重复或冲突的条目），避免其导致错误的数据分析。

3. 保障数据可靠性

上下文异常是指在特定情境下偏离常态的数据点。数据可靠性指数据存储系统在需要时持续提供准确完整数据的能力。

数据完整性测试通过确保数据从初始输入到存储、检索及处理的整个生命周期中保持未损坏和可访问状态，从而保障数据可靠性。

通过定期执行数据完整性测试，组织能够在问题升级前及时发现并解决，确保数据持续可靠、可信。

