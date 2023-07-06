标签
数据完整性测试：目标、流程与最佳实践

一群同事围绕在城市模型和大型显示器周围

什么是数据完整性测试？

数据完整性测试是指验证存储在数据库、数据仓库或其他存储系统中数据的准确性、一致性与可靠性的过程。此类测试对确保数据在存储、检索或处理过程中未遭损坏、丢失或错误修改至关重要。

通过实施数据完整性测试，组织可确认数据的完备性、准确性与高质量，为优化商业决策和改进运营提供支撑。

在本文中：

数据完整性测试的 3 大目标

1. 确保数据准确性

数据准确性是指数据值的正确性，以及这些数据值在多大程度上能够真实反映其所旨在描述的现实世界实体。

数据完整性测试通过验证数据值是否符合预期格式、范围与类型，有效保障数据准确性。

该过程还包括检查数据输入错误，如拼写错误、数值错误及缺失值。

2. 维护数据一致性

数据一致性是指存储在不同系统或同一系统内的数据保持统一。

数据完整性测试通过确保数据按照预定义规则进行更新、插入或删除，并保证这些变更在所有相关系统中一致地传播，从而维护数据一致性。

此过程有助于防止数据异常（如重复或冲突的条目），避免其导致错误的数据分析。

3. 保障数据可靠性

上下文异常是指在特定情境下偏离常态的数据点。数据可靠性指数据存储系统在需要时持续提供准确完整数据的能力。

数据完整性测试通过确保数据从初始输入到存储、检索及处理的整个生命周期中保持未损坏和可访问状态，从而保障数据可靠性。

通过定期执行数据完整性测试，组织能够在问题升级前及时发现并解决，确保数据持续可靠、可信。

数据完整性测试流程

数据验证

数据验证是数据完整性测试流程的第一步，涉及检查数据值是否符合预期的格式、范围和类型。

此过程可包含字段级验证、记录级验证和参照完整性检查等技术，有助于确保数据在所有系统中被正确且一致地录入。

数据一致性检查

数据完成验证后，下一步是检查不同系统间或同一系统内的数据一致性。

此过程涉及比对不同位置或格式的数据，以确保其保持一致并遵循预定义规则。

常见的数据一致性检查包括：

  • 跨系统一致性检查：比对不同系统中的数据，确保其统一且处于最新状态。
  • 跨表一致性检查：比对同一系统内的数据，确保其在不同表格或数据集之间保持一致。

数据异常检测

数据异常，例如重复或冲突的条目，可能会导致数据分析出现问题。数据完整性测试旨在通过将数据条目与预定义规则和模式进行比对，来发现并解决这些异常。

数据异常检测技术示例包括：

  • 重复项检测：识别和删除数据集中的重复条目。
  • 异常值检测：识别显著偏离预期模式的数据点，提示可能存在错误或不一致。

数据完整性监控

数据完整性测试流程的最后一步是持续监控，即定期检查数据的准确性、一致性和可靠性。

此过程帮助组织在问题升级前及时发现并解决，确保数据长期保持可信与可靠。

数据完整性监控可包括定期数据审计、自动化数据完整性检查和实时数据验证。

数据完整性测试最佳实践

建立清晰的数据治理策略

数据治理策略通过定义组织中与数据管理相关的规则、角色和职责，为数据完整性测试奠定基础。

通过建立清晰的数据治理策略，您可以确保组织致力于维护数据完整性，且所有员工都理解自己在此过程中承担的角色。

实施数据验证技术

机器学习算法可通过学习数据中的潜在模式并识别任何偏离该模式的情况，用于检测和解决数据异常。例如，聚类算法可用于对相似数据点进行分组，使分析人员能够识别数据中的任何异常值或不寻常趋势。

此外，异常检测算法（如隔离森林和局部离群因子）可通过将每个数据点与其相邻点进行比较，并确定其隔离程度或与常态的偏差程度，来识别数据异常。

自动化数据一致性检查

自动化数据一致性检查有助于简化数据完整性测试流程，并降低人为错误风险。

通过利用自动化工具，您的组织可以更高效地比较不同系统和表格中的数据，有助于保持数据一致性并预防数据异常。

对于大型数据集，自动化是执行完整性检查的唯一可行方式。

采用数据异常检测技术

数据异常检测技术（如重复检测和异常值检测）可帮助组织在潜在数据问题影响决策和运营之前识别并解决它们。

通过在数据完整性测试流程中采用这些技术，您可以确保数据保持准确、一致和可靠。

持续监控数据完整性

数据完整性测试并非一次性活动，而是需要持续监控的长期过程。通过定期审计数据、实施自动化数据完整性检查以及实时验证数据，您可以确保组织的数据长期保持可信与可靠。

了解更多关于 Databand 的持续数据可观测性平台，以及它如何帮助更早地检测数据事件、更快地解决问题并为企业交付更可信数据的信息。如果您准备深入了解，请立即预约演示
