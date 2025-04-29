认识 LDM，AI 领域的新领军者

虽然许多公司正处于 LDM 概念验证阶段，但保险和零售领域的一些企业已经在使用这些工具来加快从数据库中提取价值的过程。

Thomas Baumann 是瑞士历史最悠久的保险公司 Swiss Mobiliar 的数据推广专家，他将 IBM 的 SQL DI 应用于公司的多个业务领域。Baumann 一开始使用 SQL DI 来帮助公司更好地制定汽车保险报价，以增加销售额。当销售人员与潜在的新投保人互动时，他们可以输入一个报价，而 LDM 会提取最相似的过往案例，以确定客户接受该报价的概率。

Baumann 在接受 IBM Think 采访时说道，“然后，用户可以更改一些参数，例如降低免赔额或提供更优惠的折扣，然后重新计算成功几率。报价变得更加复杂，但却比以往更加针对个人客户量身定制。”

将 IBM 的 SQL DI 用于 Swiss Mobiliar 的汽车保险产品时，该公司使用大约 1500 万条汽车保险报价数据记录来训练模型，每条记录包含数十个属性，例如人口统计信息、车辆数据和价格。Baumann 表示，销售人员可以在选择一个候选报价之前检查各个候选报价的成功几率，从而做出更科学的报价。

结果是，他们在六个月内将保险销售的成交率提高了 7%；Baumann 表示，如果不使用 LDM，大约需要两年时间才能实现这一改进。试点项目取得成功后，Swiss Mobiliar 现在将 LDM 应用于从建筑保险到家庭保险的所有保险产品（人寿保险除外）。

Baumann 表示：“SQL DI 的两大优点在于，它可以非常快速地将想法推进到预生产阶段，而且不需要将数据从一个平台移动到另一个平台。”

除了保险业之外，IBM 的 SQL DI 团队还与美国和欧洲的多家食品零售商合作，这些零售商希望利用 LDM 为客户提供更个性化的购物体验。例如，客户手中可能拿着一种谷物食品，并在数据库中进行语义查询，以查找味道相似但更营养健康的替代谷物食品。Hoshikawa 表示，用于提供建议的 LDM 就像是“更精密、更个性化的 Amazon 或 Netflix 推荐系统”。

除了面向客户的应用程序之外，企业还在许多 B2B 领域部署 LDM，例如异常检测和实时欺诈检测。例如，IBM 的 Hoshikawa 表示，任何签发合同的公司都可以使用 LDM 来快速识别异常合同。

与此同时，LDM 还可以支持更复杂的实时欺诈检测。除了识别不符合典型模式的交易之外，LDM 还可以查询数据库，以识别包含与可疑行为相关的各种属性的记录，例如缺少商业改进局报告或缺少实际地址的公司。

Lewis 认为，继 LLM 和 LDM 之后，还会涌现大量其他的专用模型。他表示，“我们相信，LDM 与 LLM 一样，是推动代理应用程序浪潮并帮助改善结果的宝贵工具。但是，我们不期望它们总是被孤立地使用。事实上，我们认为理想的情况是将 LDM 整合到企业数据模型中，并将其与 LLM 和其他适用模型相结合，从而为企业和社会大规模创造巨大的新价值。”

同样，Lewis 并不认为某个企业或组织一定会占据主导地位。Lewis 说：“不要以为只有一家公司，或者拥有最多服务器和最多 GPU 的公司，才能开发出堪比‘瑞士军刀’的万能模型。我相信并非如此。就像我认为我们可以通过利用不同领域主题专家的专业知识来获得最深入的洞察分析一样，我相信唯有将 LLM、LDM 与未来一系列专用模型相结合，才能带来真正全新的洞察分析以及真正优化的结果。”