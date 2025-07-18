

那么，Comet 能为我们做哪些前代浏览器无能为力的事情呢？ Perplexity 称，Comet 能够执行完整的工作流，同时考虑到用户环境。

将 Comet 链接到 Gmail、Google 日历和我们最常用的网站后，我们在几项日常任务上对 Comet 进行了测试。直接从浏览器提取电子邮件很容易；您只需要发出这样的指令即可。我让 Comet 查找即将到来的旅行的电子邮件，它有时确实可以做到。

Comet 可以执行诸如查找和预订餐厅等任务。它甚至可以使用 Gmail 发送电子邮件—它就这样给我的丈夫发送了一封邮件。我惊讶地发现，根本就没有办法分辨这封邮件是不是我写的或起草的。向浏览器发出“查找餐厅并预订”之类的宽泛指令，然后看它代表我采取行动，同样令人印象深刻。无论是在亚马逊上查看商品、进行预订，还是应对法国出了名难用的火车票预订系统，当 Comet 成功完成这些任务的时候，确实感觉像是开启了搜索新时代。

“浏览器在典型场景中会表现良好，但这是因为它已经针对这些场景进行了训练。预订航班、订餐厅，这些就是典型场景。”Hay 这样说道，并指出 Comet 对于不同的任务可能会有不同的表现。

Comet 并不总是能做对：有一次，我试图提示这款浏览器为我和一个朋友预订餐位，结果它向另一个人发送了电子邮件。