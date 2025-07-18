随着上周推出全新网络浏览器 Comet，AI 公司 Perplexity 面临着一项新挑战：重塑日常用户与网络的交互方式。Perplexity CEO Aravind Srinivas 表示，Comet 上市仅一周，需求就已经很强劲。
Comet 目前向 Perplexity Max 订阅者开放，在未来几周内将通过邀请方式推出，且优先支持等待名单上的用户（而且等待名单还在不断增加）。Srinivas 在 LinkedIn 上写道：“Comet [邀请] 需求旺盛，这让我有种 Gmail 上线之初的感觉。那是一款非常不可思议的产品，虽说 Comet 目前还难以与之媲美，但 Perplexity 能打造出这样一款用户真正喜爱的产品，这份成就感格外特别。”
本周，Perplexity 邀请 IBM Think 亲自测试了这款浏览器。我带着两个问题出发：Comet 能在多大程度上满足我对它的要求，以及它是否真的有可能颠覆我们当今与互联网互动的方式？
首先，什么是 Comet？乍一看，它就像是传统浏览器和 Perplexity 着陆页面的结合体。用户可以输入网址，不过在使用 Google Chrome 浏览器的标签栏多年之后，不再依赖它来访问链接和导航，可能会让人感到莫名的不适应。如果你是 Perplexity 2200 万活跃用户中的一员，那么屏幕中央的提示框一定会让您感到非常熟悉。
输入查询，您会看到 Comet 搜索、思考和执行请求，同时提供后续操作或相关问题。IBM 杰出工程师 Chris Hay 在接受 IBM Think 采访时表示，这种交互性为用户提供了更多控制权，与 OpenAI 的 Operator 或深度研究功能非常相似。
那么，Comet 能为我们做哪些前代浏览器无能为力的事情呢？ Perplexity 称，Comet 能够执行完整的工作流，同时考虑到用户环境。
将 Comet 链接到 Gmail、Google 日历和我们最常用的网站后，我们在几项日常任务上对 Comet 进行了测试。直接从浏览器提取电子邮件很容易；您只需要发出这样的指令即可。我让 Comet 查找即将到来的旅行的电子邮件，它有时确实可以做到。
Comet 可以执行诸如查找和预订餐厅等任务。它甚至可以使用 Gmail 发送电子邮件—它就这样给我的丈夫发送了一封邮件。我惊讶地发现，根本就没有办法分辨这封邮件是不是我写的或起草的。向浏览器发出“查找餐厅并预订”之类的宽泛指令，然后看它代表我采取行动，同样令人印象深刻。无论是在亚马逊上查看商品、进行预订，还是应对法国出了名难用的火车票预订系统，当 Comet 成功完成这些任务的时候，确实感觉像是开启了搜索新时代。
“浏览器在典型场景中会表现良好，但这是因为它已经针对这些场景进行了训练。预订航班、订餐厅，这些就是典型场景。”Hay 这样说道，并指出 Comet 对于不同的任务可能会有不同的表现。
Comet 并不总是能做对：有一次，我试图提示这款浏览器为我和一个朋友预订餐位，结果它向另一个人发送了电子邮件。
Comet 是基于 AI 构建的，它还进一步强化了我们已经在 AI 搜索中看到的诸多行为。由于 AI 搜索引擎倾向于总结信息而不是将用户引导到外部网站，因此人们更有可能停留在同一页面上，这就是所谓的“零点击”搜索。果不其然，最近的报告显示，人工智能驱动的搜索工具点击率更低。
借助 Perplexity 的 Comet，你还可以围绕登陆页面的内容展开“聊天”，向浏览器询问所显示的内容。如果内容使用的语言与你一直使用的语言不同，它甚至会自动翻译内容。虽然这些功能很有用，但也引发了盈利和广告方面的问题。
Hay 表示，“它彻底改变了 SEO。我们习惯的 SEO 就是搜索、关键词、点击登陆页面。现在，我们正在进入 AI SEO 世界。那么，登陆页面现在还有意义吗？有没有专为 Comet 浏览而设计的登陆页面？”
当然，并不是只有 Perplexity 这一家科技公司在尝试打造真正为 AI 而生的浏览器，我们敢说，这些浏览器就是为了挑战 Google Chrome 或 Apple Safari。The Browser Company 最近推出了代理式浏览器 Dia，Opera Neon 也承诺将为用户提供辅助服务并代用户完成各类任务。Reuters 报道称，OpenAI 也在开发自己的浏览器，并计划整合公司自有的 AI 产品，例如其代理 Operator。
但这足以动摇多年来一直使用 Chrome 和 Safari 的用户吗？Google 和 Apple 仍占有全球近 85% 的浏览器流量。Hay 称：“我们总是习惯性地使用 Google 浏览器进行搜索。不知道人们是否会下载这款浏览器。”代理式 AI 的吸引力是否强大到足以让我们改掉这一习惯，还有待观察。
