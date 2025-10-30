将 AI 应用于金融业：利用生成式 AI 实现转型变革

金融业领导者对推动业务增长所带来的复杂性和挑战并不陌生。从应对企业范围内数字化的复杂性到适应不断变化的客户消费习惯，首席财务官的职责从未像现在这样多面。

这种复杂性中蕴藏着机遇。首席财务官可以利用生成式 AI 的变革力量，彻底改变财务运营，解锁新的效率、准确性和洞察分析水平。

生成式 AI 是一项颠覆性技术，有望重塑金融业。通过使用先进的语言模型和机器学习，生成式 AI 可以自动化和简化从财务分析和报告到采购和应付账款等各种财务流程。