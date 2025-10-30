将 AI 应用于金融业：利用生成式 AI 实现转型变革

金融业领导者对推动业务增长所带来的复杂性和挑战并不陌生。从应对企业范围内数字化的复杂性到适应不断变化的客户消费习惯，首席财务官的职责从未像现在这样多面。
这种复杂性中蕴藏着机遇。首席财务官可以利用生成式 AI 的变革力量，彻底改变财务运营，解锁新的效率、准确性和洞察分析水平。
生成式 AI 是一项颠覆性技术，有望重塑金融业。通过使用先进的语言模型和机器学习，生成式 AI 可以自动化和简化从财务分析和报告到采购和应付账款等各种财务流程。
根据 IBM® 的研究，在财务运营中有效实施 AI 的组织已获得以下优势：
然而，要成功地将生成式 AI 融入财务运营，采取战略性和周密计划的方法至关重要。AI 和生成式 AI 举措只能在基础数据允许的情况下取得成功。企业经常采取各种数据举措来支持其 AI 战略，从流程挖掘到数据治理。
在制定正确的数据计划之后，您需要构建正确的结构，才能成功地将生成式 AI 整合到财务运营中。这可以通过定义清晰的商业案例来实现，阐明优点和风险，确保必要的资金，建立可衡量的指标以跟踪投资回报率。
其次，从风险缓解用例入手，通过识别和定位已经成熟的生成式 AI 自动化任务，实现劳动密集型任务的自动化，并鼓励员工采用与实际职责相符的技术。
您还需要使用生成式 AI 来微调财务运营，具体方法是实施成本估算和跟踪框架、模拟财务数据和场景，以及提高财务模型、风险管理和战略决策的准确性。
金融业领导者在探索生成式 AI 环境之际，优先考虑负责任和合乎道德的 AI 实践至关重要。数据沿袭、安全性和隐私是首席财务官必须积极主动解决的首要问题。
与 IBM 这样遵守严格的信任与透明原则和信任支柱的组织合作，财务团队可以确保他们的生成式 AI 计划建立在诚信、透明和问责制的基础之上。
IBM 金融服务咨询可帮助客户实现核心银行业务与支付业务的现代化，并构建能抵御中断的弹性数字基础设施。
IBM Cloud for Financial Services 通过行业领先的内置安全功能和控制措施，保护敏感数据和 AI 工作负载。
IBM Engineering Lifecycle Management 可加速交付产品，以便支持金融服务的数字化转型和监管准备。