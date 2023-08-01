基础模型也称为转换器，是一种使用形式丰富的大量数据训练过的 AI 算法。“基础模型”一词由斯坦福大学“以人为本人工智能研究所”于 2021 年创造。

基础模型建立在神经网络模型架构上，以类似人脑的方式处理信息。基础模型经过训练，可以高精度执行数据分类、图像中的对象识别（计算机视觉）和自然语言处理 (NLP)（理解和生成文本）等任务。它们还可以进行自监督学习，以泛化所学知识并将之应用于新任务。

数据科学家无需花费时间和精力从头开始训练模型，而是可以使用预训练的基础模型作为起点，为具体用例创建或定制生成式 AI 模型。例如，基础模型可以用作生成式 AI 模型的基础，然后利用其他制造数据集进行微调，协助发现更安全、更快速的产品制造方法。

有一种称为大型语言模型 (LLM) 的特定基础模型是为了 NLP 任务而使用大量文本数据进行训练的。BERT（来自转换器的双向编码器表示）是最早开发的 LLM 基础模型之一。作为一种开源模型，Google 于 2018 年创建了 BERT。它通过自监督学习在大量英语数据语料库上进行了预训练，可用于各种任务，例如：

分析客户/受众情绪

回答客户服务问题

根据输入数据预测文本

根据用户提示生成文本

总结大型复杂文件

基础模型与传统机器学习模型的对比

用于生成式 AI 的基础模型与传统机器学习模型不同，它可以通过大量未标记数据进行训练，以支持生成内容或执行任务的应用。

而传统的机器学习模型通常使用标记数据进行训练，以执行单个任务，例如，使用汽车的标记图像来训练模型，然后识别未标记图像中的汽车。

注重企业价值的基础模式

IBM 的 watsonx.ai 开发平台是一套语言和代码基础模型，每个模型都有以地质学为主题的代号，可以针对一系列企业任务进行自定义。所有 watsonx.ai 模型均使用 IBM 整理的、以企业为中心的数据湖完成训练。

现已上市：Slate

Slate 是一系列仅编码器模型，这些模型虽然不是生成式的，但对于许多企业 NLP 任务来说非常快速有效。

即将推出：Granite

Granite 模型基于仅解码器、类似 GPT 的架构，用于生成式任务。

即将推出：Sandstone

Sandstone 模型使用编码器-解码器架构，非常适合对特定任务进行微调。

即将推出：Obsidian

Obsidian 模型利用 IBM Research 开发的新模块化架构，提供高推理效率和各种任务的性能水平。