员工生产力的最大障碍之一，是需要在各种互不连通的后端工具之间切换工作。员工依赖多种应用程序完成工作任务，但每个应用都有独立的登录流程、界面界面和工作流。这种不一致性造成了效率阻力，拖慢工作进度并打断专注力。

这种困境凸显了对解决方案的迫切需求——需要创建无缝衔接、协同运作的工作流程以提升业务指标。生成式人工智能和 AI 助手（如聊天机器人和虚拟助手）已成为处理行政事务、解答疑问和优化客户互动的常用工具。但企业正从基础助手转向更先进的 AI 智能体系统。

如今，企业正进入一个跨越领域、平台和供应商的智能体宏观世界，依赖单一智能体或应用已不现实。智能体正日益分布在领域专用应用、开源平台和超大规模生态系统中。这种日益增长的复杂性需要不仅能连接智能体，更能使其协同工作的编排机制。

这正是多智能体编排的价值所在：让自治智能体协同作业而非各自为政。

多智能体编排技术使智能体、助手及不同数据源能够协作，通过统一界面高效处理任务，消除多入口访问和频繁授权验证。通过打破团队与职能间的孤岛，它促进知识共享并加速决策。