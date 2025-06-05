员工生产力的最大障碍之一，是需要在各种互不连通的后端工具之间切换工作。员工依赖多种应用程序完成工作任务，但每个应用都有独立的登录流程、界面界面和工作流。这种不一致性造成了效率阻力，拖慢工作进度并打断专注力。
这种困境凸显了对解决方案的迫切需求——需要创建无缝衔接、协同运作的工作流程以提升业务指标。生成式人工智能和 AI 助手（如聊天机器人和虚拟助手）已成为处理行政事务、解答疑问和优化客户互动的常用工具。但企业正从基础助手转向更先进的 AI 智能体系统。
如今，企业正进入一个跨越领域、平台和供应商的智能体宏观世界，依赖单一智能体或应用已不现实。智能体正日益分布在领域专用应用、开源平台和超大规模生态系统中。这种日益增长的复杂性需要不仅能连接智能体，更能使其协同工作的编排机制。
这正是多智能体编排的价值所在：让自治智能体协同作业而非各自为政。
多智能体编排技术使智能体、助手及不同数据源能够协作，通过统一界面高效处理任务，消除多入口访问和频繁授权验证。通过打破团队与职能间的孤岛，它促进知识共享并加速决策。
使用 AI 智能体时需了解当前两大类型：定制智能体与预构建智能体。二者各有专攻。在后续章节，我们将深入介绍两者的区别以及如何根据自身需求选择合适的 AI 智能体：
定制智能体是为满足企业独特需求量身打造的专用 AI 系统。它们经专门设计以处理与组织运营相匹配的特定任务、工作流和使用场景。
通过与现有系统工具无缝集成，定制智能体提供顺畅的信息数据访问通道，提升整体效率并解决复杂问题。它们能自主运行，减少持续更新和人工干预需求，并具备持续学习进化能力。
预构建智能体是针对特定目标、使用场景和业务需求设计的即用型系统。它们提供现成模板，用户可通过添加自有知识库和工具快速部署。例如销售智能体能通过创建客户关系维护材料来辅助销售团队。
在多智能体编排架构中，定制智能体与预构建智能体通过协作实现共同目标。这种可扩展性确保随着组织发展，AI 基础设施始终保持稳健，支持不断演进的需求，最终推动生产力提升与决策优化。
随着智能体系统复杂性与多样性的持续增长，企业更需要结构化的可扩展方案来发现、部署和编排智能体——无论其底层技术栈如何。Watsonx Orchestrate™ Agent Catalog 作为集中化管理中心，让企业能发现 IBM 及合作伙伴提供的所有预构建智能体，轻松选择和编排符合特定需求的工作流。
除 Agent Catalog 之外，Agent Connect 扩展计划更支持第三方直接构建智能体并接入目录，持续扩展系统能力。
IBM watsonx Orchestrate 平台的多智能体编排具备以下四大核心特性：
-开放性：watsonx Orchestrate 采用非堆栈中心化模式，支持企业在各类技术环境中无缝集成与协调AI智能体。例如，若企业已部署其他生态的定制或预构建智能体，均可快速适配接入。
这种灵活性使企业能延续使用现有系统工具，避免全面替换带来的业务中断，实现投资回报最大化。借助生成式 AI 技术，企业可优化复杂工作流并驱动业务增长。
- 混合适应性： 面对包含开放、私有及混合配置的多元云环境，构建自适应解决方案至关重要。watsonx Orchestrate 确保您的智能体 AI 能精准解析并融合多源数据，这种全局认知能力是生成准确可靠洞察的基石。
- 灵活性：Watsonx Orchestrate 赋予企业自主规划战略的权利，可自由选配 IBM 及第三方应用集成。这种量身定制方案让组织能精准契合技术生态与业务目标，打造推动独特商业进程的专属解决方案。
- 低代码部署： Watsonx Orchestrate 提供低代码部署模式，只需少量技术知识即可快速实施。预构建智能体与模板加速配置进程，迅速交付实质成果。
智能体 AI 的真正价值最终通过开放市场和协同编排得以释放。随着组织日益依赖复杂工作流与互联系统，协调多 AI 智能体的能力正成为战略优势。多智能体编排不仅实现任务自动化，更打通全流程自动化——让定制与预构建智能体在业务需求演进中协同共进、自适应扩展。
探索 watsonx Orchestrate 的变革力量。体验无缝 AI 集成，打破数据孤岛，立享效率提升。
