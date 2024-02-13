对大多数机构而言，应用性能绝非一个简单的关注点，而是决定业务成败的关键因素。如今，企业都在致力于打造优质的用户体验，在此背景下，在实现应用性能最优的同时最大限度降低成本，已成为重中之重。用户体验足以决定一家企业的兴衰，因此，将应用高性能运行列为优先事项，是不容妥协的原则。市场需要的解决方案，不仅要保障核心业务应用的性能稳定，更要在此基础上实现降本、提效、增收的增值目标。
在这个用户体验足以决定企业发展走向的时代，优化应用开发流程与性能表现，已经成为企业的必修课。应用性能不佳，会对企业造成负面影响：用户会因此产生不满和不信任，最终选择弃用，甚至转而投向竞争对手的怀抱。从应用程序自身的性能瓶颈，到网络延迟，再到程序漏洞，诸多问题都可能引发应用性能故障。而优化应用性能，意味着要采取战略性举措，提升应用的基础功能表现与整体用户体验。
企业若想实现性能优化，不仅需要解决现存的应用性能问题，还必须攻克成本削减这一核心难题。这种兼顾性能与成本的优化思路，能为企业带来可观的成本节约，让资源配置与应用的实际需求精准匹配。想要以最高的性价比实现应用性能最优，企业需要掌握三大核心要素。
传统的静态资源分配模式往往存在效率短板，要么造成资源利用不足、配置过剩，要么反过来引发性能瓶颈。企业需要的解决方案，应当能够确保资源在需要的时间、需要的节点精准投放，在不产生多余资源消耗的前提下，实现性能优化。
面对动态变化的工作负载，传统监控工具往往力不从心，无法跟上应用需求的演进速度。想要真正保障应用性能持续稳定，企业必须采用能够自动分析应用工作负载，并进行实时调整的解决方案。这种深度、主动且自动化的管理方式至关重要，它能有效降低性能故障风险，为终端用户提供流畅可靠的使用体验。
借助先进的可观测性技术，企业能够轻松洞悉应用与基础设施的运行细节。这一能力对应用性能优化至关重要，它可以通过高保真数据，为企业提供实时洞察。但企业无需沿用传统的可观测性框架，而是应当采用一种能让用户深度掌握应用运行状态，并可实现故障自动修复的方案。
通过在需要的时间、需要的节点进行动态资源分配，企业能够在无额外成本消耗的基础上实现性能优化；持续稳定的应用性能，则能帮助企业从容应对不断变化的业务需求；与此同时，实时可观测性可以让企业深入掌握应用性能状况，从而在问题影响用户之前，主动发现并解决问题。IBM® Turbonomic 是助力企业实现应用性能优化目标的核心工具。当用户将 Turbonomic 与 IBM Instana 集成使用时，企业就能获得一套突破传统局限、远超普通性能监控工具的全面解决方案。
Turbonomic 借助人工智能与机器学习算法分析实时性能数据，清晰呈现应用响应时间与交易处理时长，为应用性能优化带来革命性突破。无论技术栈组件来自哪家供应商，Turbonomic 都能通过 API 实现全面集成，并自动生成针对性操作以解决各类性能问题。在提升性能的同时，系统还能同步优化成本支出与资源利用率。
无论应用资源处于利用不足还是过度配置的状态，Turbonomic 都能根据需求变化，将资源动态分配至最需要的环节，在保障性能的同时有效控制成本。该工具可帮助工程师、架构师及云基础设施运维人员，通过自动化手段主动优化应用的 CPU、内存、存储及网络资源。它持续分析应用工作负载并进行实时调整，既能保障应用性能稳定运行，降低故障风险，又能优化成本投入，为终端用户提供流畅的使用体验。
Instana 能够提供先进的应用性能实时可观测能力，与 Turbonomic 的功能形成互补。基于人工智能的监控技术，让企业可以深度洞悉应用运行状态，在潜在问题影响性能前就及时发现。Instana 配备的可视化仪表盘操作便捷，不仅能清晰展示各项性能指标，还能全面考量应用间的依赖关系。凭借故障自动修复与主动监控能力，Instana 从应用性能管理（APM）层面保障应用持续稳定运行，为终端用户提供始终如一的流畅体验。
将 IBM Turbonomic 与 IBM Instana 的功能相结合，既能为用户打造无缝衔接的使用体验，优化应用性能与资源利用率，又能实现高效的成本管控。Turbonomic 具备动态信息技术资源管理能力，可根据应用需求实时持续优化资源配置，避免资源过度配置或配置不足的问题。通过在混合云与多云环境中智能自动化关键操作、优化资源分配，Turbonomic 能够在最大限度提升应用性能的同时，将成本降至最低。
与此同时，Instana 提供的全自动化实时可观测平台，可输出持续的高保真数据与端到端追踪信息，让开发与运维团队（DevOps）、站点可靠性工程师（SRE）、平台工程师、信息技术运维人员及开发人员，都能获取所需数据及具备场景关联性的洞察。这种实时可视能力支持团队主动发现并解决性能问题，为终端用户提供流畅可靠的体验。有了 Turbonomic 与 Instana，企业无需再耗费大量精力排查问题，用户也不会再遭遇带宽不足等困扰 —— 这套组合方案直击应用性能问题的根源，为企业提供一站式解决途径。两者协同使用，能够形成更强大的解决方案，在优化性能、简化运维、提升成本效益的同时，最终助力企业达成业务目标。
