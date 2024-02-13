企业若想实现性能优化，不仅需要解决现存的应用性能问题，还必须攻克成本削减这一核心难题。这种兼顾性能与成本的优化思路，能为企业带来可观的成本节约，让资源配置与应用的实际需求精准匹配。想要以最高的性价比实现应用性能最优，企业需要掌握三大核心要素。

1. 动态资源分配

传统的静态资源分配模式往往存在效率短板，要么造成资源利用不足、配置过剩，要么反过来引发性能瓶颈。企业需要的解决方案，应当能够确保资源在需要的时间、需要的节点精准投放，在不产生多余资源消耗的前提下，实现性能优化。

2. 持续稳定的应用性能

面对动态变化的工作负载，传统监控工具往往力不从心，无法跟上应用需求的演进速度。想要真正保障应用性能持续稳定，企业必须采用能够自动分析应用工作负载，并进行实时调整的解决方案。这种深度、主动且自动化的管理方式至关重要，它能有效降低性能故障风险，为终端用户提供流畅可靠的使用体验。

3. 实时可观测性

借助先进的可观测性技术，企业能够轻松洞悉应用与基础设施的运行细节。这一能力对应用性能优化至关重要，它可以通过高保真数据，为企业提供实时洞察。但企业无需沿用传统的可观测性框架，而是应当采用一种能让用户深度掌握应用运行状态，并可实现故障自动修复的方案。

通过在需要的时间、需要的节点进行动态资源分配，企业能够在无额外成本消耗的基础上实现性能优化；持续稳定的应用性能，则能帮助企业从容应对不断变化的业务需求；与此同时，实时可观测性可以让企业深入掌握应用性能状况，从而在问题影响用户之前，主动发现并解决问题。IBM® Turbonomic 是助力企业实现应用性能优化目标的核心工具。当用户将 Turbonomic 与 IBM Instana 集成使用时，企业就能获得一套突破传统局限、远超普通性能监控工具的全面解决方案。