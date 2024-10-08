5G 网络以及在 5G 网络上运行的设备和应用程序日渐兴起，备受消费者和企业领导者关注，这一点毫不令人意外。根据 IDC 最新白皮书（ibm.com 外部链接），到 2023 年底，仅美国的 5G 设备出货量就达到近 1.2 亿，比上一年增长了 9.3%。到 2027 年（此报告涵盖的最后一年），出货量预计将达到 1.55 亿，复合年增长率 (CAGR) 为 7.4%。

虽然全球 5G 设备出货量统计数据尚未公布，但是根据 Statista 发布的报告（ibm.com 外部链接），2023 年全球 5G 兼容智能手机的普及率预计将达到 59%，到 2027 年这一数字预计将达到 82% 以上。

但是，除了数字之外，这种兴趣的激增究竟意味着什么呢？有时，面对新新技术，我们很难从所有令人兴奋的事情中分辨出什么是真实的。下面将详细介绍 5G 预计会影响的一些领域及其可能带来的变化。

医疗保健

在医疗行业，5G 提高了工作效率，让医生能从数据中获得更深刻的洞察，并改善了疗效。其低延迟、高速度和更高的带宽将帮助医生发现新的治疗方法，使用机器人远程执行关键手术，以及无论身在何处都能访问现场的患者信息。

更具体地说，5G 将继续做到以下几点：

增加可用于远程监控病人健康状况的 IoT 设备。

提供可靠的连接，实时呈现结果，帮助医护人员快速做出更准确的诊疗决策。

快速安全地传输高清照片和视频（如 X 光片和乳房 X 光片），以便可以远程判读结果。

供应链

随着 5G 连接的普及，其闪电般的速度和更高的可靠性将使全球供应链受益。全球贸易所依赖的网络日益数字化，它们的运行比以往任何时候都更依赖于高速数据传输能力和 5G 速度。供应链的数字化和自动化程度越高，就越能利用 5G 来提高效率、降低成本和增强安全性。

如今，5G 服务已广泛应用于供应链基础设施，包括机场、港口、火车站和其他重要的物流枢纽，但其潜力尚未得到充分挖掘。在不久的将来，5G 连接预计将在改进员工和客户体验方面发挥更大的作用。目前，已经开展了一些 5G IoT 试点项目，包括使用货架传感器监测商品数量并在缺货时及时补货、部署无收银员结账技术，以及使用高清摄像头和无人机替代安保人员等。

固定无线接入网络

“固定”无线连接的概念（一种通过无线电波而不是通过电缆或光纤在家中或企业提供无缝无线体验的互联网连接）有助于以低廉的价格向更多人群和更多地方提供互联网服务。在固定的 5G 生态系统中，天线安装在房屋或营业场所，连接到最近的 5G 发射器。5G 固定无线网络可以提供与光纤或电缆连接相同的速度、连接性和可靠性，而成本仅为光纤或电缆连接的一小部分。

根据世界银行最近的一篇博客，通过提供互联网连接（特别是无线接入），每年可帮助数百万人摆脱贫困。5G 技术能够以低得多的成本为数百万人带来同样的效益，这可能会改变游戏规则，让多年来一直没有互联网连接的社区享受到互联网连接的好处。

智慧城市

城市，特别是拥挤的市中心，或许是 5G 连接最为重要的用武之地。长期以来，由于大量的人流和车流，城市中心饱受交通拥堵、空气污染和噪音污染等问题困扰，而 5G 连接可以极大地改变这一现状。随着一些城市借助通过 5G 进行连接的 IoT 传感器改善交通状况和空气质量，5G 对于城市的价值已经有所显现，但未来可能会推动更多创新发展。

对于智慧城市而言，5G 最大的用武之地便是帮助实现一系列 AI 功能。目前，已开展一些试点项目，尝试利用 5G 赋能的 AI 功能来帮助城市更加智能地完成一些任务，如能源管理、911 电话转接等。在维也纳，人们可以使用 AI 聊天机器人 WienBot（ibm.com 外部链接）来解决各种问题，不论是寻找附近的饮水机或餐厅之类的简单问题，还是续签护照、申请旅行签证等复杂任务。

边缘计算和 AI

最后，边缘计算（一种严重依赖 5G 以在更靠近数据源的地方执行计算的计算框架）有望帮助企业实现对数据前所未有的控制，并以比现在更快的速度提取洞察。边缘计算的一个特别有增长潜力的领域是云计算。在云计算中，AI 需要大量电力来处理海量数据，而 5G 连接和可靠性是企业实现价值的关键。例如，在聊天或个人理财应用中，将数据从一个点发送到另一个点需要额外的电力和资源，而如果在源头对数据进行分析，就能省去这些额外的电力和资源。

不久的将来，边缘计算有可能使我们能够对大量数据进行实时 AI 分析，让所有领域 - 从健身和健康应用程序到卫星和无人机等远程操作载具 - 发生改观。鉴于其潜力巨大，采用 5G 赋能的边缘计算正迅速成为企业数据处理的标准。根据 Gartner 这份白皮书（ibm.com 外部链接），到 2025 年，75% 的企业数据将通过边缘计算进行处理（目前只有 10%）。