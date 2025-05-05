为了管理当今的威胁环境，您的企业必须发展和转型。IBM Security 为您提供所需的 AWS 咨询、系统集成、技术和托管安全服务。我们的现代安全技术支持您迁移到云，因此您可以对职责、流程和技术进行大幅改变。
IBM Security 被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、优选咨询合作伙伴、高级技术能力合作伙伴和 ISV Accelerate 合作伙伴。它提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、事件响应、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。
IBM Security 作为扩展团队与您的组织合作，提供高级解决方案和专家指导，帮助保护您的 AWS Cloud 环境。我们支持您采用 AWS 原生控制，同时将它们与您的企业安全计划保持一致，以简化和集中可视化。
IBM Security 和 AWS 的合伙关系可以帮助您的企业：
2021 年数据泄露的全球平均总成本为 424 万美元，比 2020 年增长 10%。²
在造成 2021 年数据泄露的初始威胁媒介中，云配置错误位列前 3 名。²
借助 IBM Security AI 和 SOAR 功能，促使大幅提升 AWS 云原生检测和响应能力。
与值得信赖的顾问合作，改善威胁管理并解决技能短缺问题。
IBM® Security X-Force Red 可以管理任何扫描工具，包括 AWS Inspector，帮助您发现恶意容器、错误配置、暴露的凭证以及暴露 AWS 环境的其他漏洞。借助其专有的自动排名引擎，团队可以对关键漏洞进行优先排序，以便修复团队知道将工作重点放在哪里。
IBM Security Services 提供 AWS 资源和服务的无代理原生集成，并按业务层级结构优化实时监控服务（例如 AWS Config、CloudTrail 和 VPC 流日志、Amazon GuardDuty、AWS Lambda 和 AWS Inspector）的使用情况，以实现持续的可视化和监控。
借助 IBM Security Services，您可以根据最佳实践快速评估安全状况、识别风险和差距、积极执行黄金标准，并为未配置安全最佳实践的 AWS 客户提供建议。
IBM Security Services 根据多种合规标准（包括 CIS AWS、HIPAA、ISO 27001:2013 和 PCI DSS）对 AWS 客户和服务的配置进行近乎实时的监控，并提供策略管理和合规审计遵从性。
IBM Security Services 提供一个编程框架，可实现规范性的集成方法。我们与您合作，为您提供拥有全球经验且值得信赖的顾问，帮助您使用由 AI 驱动的、更智能的平台来监控和分类安全事件，从而加速检测、调查和响应。
除了安全策略违规之外，IBM Security Services 还有助于主动识别并保护 AWS 环境免受已知和未知网络流量的影响。IBM Security Services 还管理和监控入侵检测和预防系统 (IDPS) 的可用性和运行时间。
IBM MDR Services 的事件响应专业人员和威胁猎手团队在调查 AWS 环境的危害方面经验丰富。他们使用 AWS 原生工具、自动化、AI 驱动的方法和行业领先的技能应对 AWS 威胁，同时加速威胁监控、检测、调查和响应。
IBM Security Services 提供 WAF 服务来帮助您正确配置、调整、监控和响应实时 Web 应用程序攻击。我们使用 AWS WAF 和其他 ISV 合作伙伴调查安全事件，并与您的网络团队合作，以根据需要部署规则和策略，帮助保护您的网站免受最新威胁。
效果： 通过认知机器学习，误报率减少 92% 通过消除误报，SOC 分析师每月节省 98 小时的工作量 通过 SOAR 编排和自动化，每月工作负载减少 66%
效果： 此次合作帮助我们的客户进一步扩大其金融核心业务，同时最大限度地降低网络安全部门的增长速度。他们这样做的同时维护了云端安全并符合云转型项目的预算，这次成功的合作有助于在 IBM Security 和我们的客户之间建立信任。
效果： IBM Managed Security Services with QRadar 与 AWS 原生服务保持一致，将跨所有环境的企业监控集中到单一架构中。借助 IBM MSS 解决方案，客户可以监控超过 500 个 AWS 客户系统，而无需增加安全人员。
效果： IBM Security Services 为 AWS 工作负载提供安全托管服务解决方案，以便客户能够顺利满足合规要求并取得审计成功。借助 IBM Security 解决方案，客户能够向客户提供完全托管的公共云环境，这有助于增加新的收入，同时最大限度地减少管理和网络安全开销需求。
效果： IBM QRadar 和 IBM SOAR 快速安装在 AWS 环境中，将所有环境的监控和响应集中到单一架构中。这家跨国旅游公司现在可以利用新的安全运营功能跨 AWS 和本地环境监控 10 种数据源类型。这些改进加快了客户在其环境中的分类、调查和响应性能。
IBM Security 被顶级分析公司评为 MSSP 领域的领导者。我们提供深入的托管安全经验、全面的威胁管理服务以及经过验证的云工作负载支持。
IBM Security 提供托管安全服务，可跨 AWS 和混合云环境对安全运营提供集中可视化、管理和监控。
充分利用 IBM 咨询服务丰富的安全专业知识来优化安全策略并加速新工具和流程的采用。
无论您是要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运行该环境，IBM Security 不仅可以提供安全咨询服务，还可以提供先进的解决方案来保护 AWS Cloud 和多云部署，值得信赖。
IBM Security 提供加速器和安全咨询服务，帮助 AWS 客户启动网络事件响应准备工作。
对于希望加速其 AWS Cloud 之旅的公司，IBM 提供一种独特的一站式服务组合，集顾问、咨询、集成、技术实施、托管安全服务和安全技术功能于一身。
IBM QRadar 为安全分析师和运营团队提供快速检测异常并近乎实时地发现高级威胁所需的可视化、自动化和洞察分析。
IBM Guardium 可帮助您保护关键、敏感或受监管的数据，无论其位于何处。
IBM Verify 可帮助保护企业、消费者和合作伙伴用例中的用户、API 和项目。
无论您是要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运行该环境，IBM Security 不仅可以提供安全咨询服务，还可以提供先进的解决方案来保护 AWS Cloud 和多云部署，值得信赖。
IBM Security 提供加速器和安全咨询服务，帮助 AWS 客户启动网络事件响应准备工作。
对于希望加速其 AWS Cloud 之旅的公司，IBM 提供一种独特的一站式服务组合，集顾问、咨询、集成、技术实施、托管安全服务和安全技术功能于一身。
安排向安全专家进行免费咨询。
IBM Security 提供安全咨询和系统集成服务、攻击性安全、事件响应等，帮助您实现企业安全运营的转型和交付。