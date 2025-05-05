为了管理当今的威胁环境，您的企业必须发展和转型。IBM Security 为您提供所需的 AWS 咨询、系统集成、技术和托管安全服务。我们的现代安全技术支持您迁移到云，因此您可以对职责、流程和技术进行大幅改变。

IBM Security 被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、优选咨询合作伙伴、高级技术能力合作伙伴和 ISV Accelerate 合作伙伴。它提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、事件响应、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。

IBM Security 作为扩展团队与您的组织合作，提供高级解决方案和专家指导，帮助保护您的 AWS Cloud 环境。我们支持您采用 AWS 原生控制，同时将它们与您的企业安全计划保持一致，以简化和集中可视化。

IBM Security 和 AWS 的合伙关系可以帮助您的企业：