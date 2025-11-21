在 AWS GovCloud 上推出 FedRAMP 授权的 watsonx 服务
IBM 现于 AWS GovCloud 推出经联邦风险与授权管理计划授权的新服务，提供安全合规、满足任务要求的能力，助力政府机构扩展其 AI 与数据计划。
IBM 长期服务于美国公共部门客户，此次发布进一步彰显了我们持续的承诺。我们正在逐步获得 FedRAMP 中等授权，旨在为政府机构提供现代化的数据与 AI 解决方案，同时确保安全合规。
即日起，我们宣布以下 watsonx 服务以云原生 SaaS 形式登陆 AWS GovCloud：
协作式企业级 AI 与 ML 应用程序开发工作室，专为帮助开发人员构建符合其用例场景的定制化 AI 与 ML 解决方案而设计。在此了解更多信息。
基于开放式湖仓一体架构构建的混合治理数据存储库。作为企业就绪的数据存储解决方案，watsonx.data 通过开源组件与 IBM 创新技术融合，支持数据工程、数据科学及商业智能等混合云分析工作负载。在此了解更多信息。
我们的企业级全生命周期 AI 治理解决方案。watsonx.governance 具备智能体评估与监控、风险管理及法规合规功能，致力于构建具有弹性的生产级 AI 生态系统，在加速规模化部署与企业应用程序的同时，有效降低运营与合规风险。在此了解更多信息。
低代码 AI 编排平台，助力联邦机构构建、部署并管理跨系统自动工作的智能体。借助预构建智能体、对话式 AI 与多智能体编排能力，机构可有效减少人工操作、加速决策进程并提升服务交付质量——同时全面满足联邦合规标准。在此了解更多信息。
通过实时数据监控、AI 驱动的数据质量检查，以及端到端数据治理与数据产品管理等功能，实现数据资产的发现、整理与治理，从而将原始信息转化为有价值的洞察。在此了解更多信息。
现代数据流动的统一控制平面，实现全域可信数据的连接、转换与传递。从批集成的 ETL 与 ELT 管道起步，随需求扩展至流处理、数据复制及非结构化数据支持，所有功能均通过内置可观测性提供支撑。在此了解更多信息。
通过将这些解决方案独家部署于AWS GovCloud，IBM 作出了深思熟虑的战略选择，以符合联邦托管标准，确保机构能够采用可信赖的合规工具。
凭借这些在 AWS GovCloud 上新获 FedRAMP 授权的服务，各机构能够更快速地推进 AI 与数据现代化进程，并确信其符合最高联邦安全标准。IBM 将持续扩展受监管行业解决方案组合，助力联邦团队构建具备可信治理与规模化能力、满足任务需求的 AI 系统。
若您身处联邦机构或受严格监管的行业，正致力于加速数据与 AI 能力现代化进程，此刻正是了解 watsonx 如何助您实现目标的绝佳时机。