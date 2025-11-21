在 AWS GovCloud 上推出 FedRAMP 授权的 watsonx 服务

现代数据流动的统一控制平面，实现全域可信数据的连接、转换与传递。从批集成的 ETL 与 ELT 管道起步，随需求扩展至流处理、数据复制及非结构化数据支持，所有功能均通过内置可观测性提供支撑。在此了解更多信息。

通过将这些解决方案独家部署于AWS GovCloud，IBM 作出了深思熟虑的战略选择，以符合联邦托管标准，确保机构能够采用可信赖的合规工具。