借助 AWS 和 IBM 提供的支持，您可以在企业中快速、大规模和可靠地解锁生成式 AI 的变革性价值。
为客户提供生成式 AI。凭借 AWS Marketplace 上的超过 44 种解决方案，IBM 软件现已可在 92 个国家或地区进行交易。
通过结合 AWS 上的 IBM watsonx.data 的开放性、性能和治理，加快您在云中的数据现代化战略。
IBM 通过 IBM® Consulting、软件和即服务功能的独特组合，将领先的技术和专业知识引入 AWS。
IBM 和 Adobe 是客户体验创新方面的合作伙伴。IBM 是 Adobe 的技术和服务合作伙伴之一，它曾荣获四项 2022 年“年度最佳数字化体验合作伙伴奖”，拥有跨所有三个 Adobe 云的咨询能力。
IBM 和 Adobe 通过实施 Adobe Sensei GenAI 服务和 Adobe Firefly（目前处于测试阶段）等 AI 解决方案来帮助各个品牌加速内容供应链。
“这种合作关系进一步提振双方的宏伟愿景：在混合云环境中交付市场领先的客户体验。”——Daniel Newman (Futurum Research)
现在 90% 的购车都是从网上开始的，Audi UK 正在重新构建其数字化体验，以完善整个客户旅程。
IBM 和 Cisco 提供相辅相成的技术和专业知识，通过将 IBM 的混合云、AI 功能以及网络优化和安全服务与 Cisco 的网络、协作和 IoT 解决方案相结合，保持企业对安全的规模化连接的多样化需求。
IBM 和 Cisco 合作帮助企业优化网络基础架构并降低成本。了解 IBM® Technology Lifecycle Services 专业人员如何应用 Cisco 产品的深厚专业知识，帮助客户获得新技能、解决业务挑战并应用最佳实践。
IBM 和 Cisco 正在共同应对安全问题 – 降低产品和供应商的复杂性，同时通过集成解决方案、托管服务和共享威胁情报应对安全威胁。
IBM 和 Cisco 为任务关键型应用程序、大量数据、固态硬盘和基于云的环境提供存储连接，从而实现演进式采用和一致的 SAN 操作。
IBM 和 Microsoft 携手为客户提供联合解决方案，通过加速其混合云和 AI 的旅程来改善成本、工作效率和弹性。2023年，IBM 荣获 Microsoft 13 个类别的年度合作伙伴奖，其中包括美国 GSI 增长优胜奖。
IBM 与 Microsoft 齐心协力，帮助客户实现业务流程创新，并有效扩展生成式 AI。
了解 IBM 和 Microsoft 如何推动真正的业务转型。他们为现有客户和新客户提供独特的机会，以便利用他们的技术、混合云和咨询服务以及合作伙伴生态系统的综合价值，来满足不断变化的业务需求。
了解 Maximo on Microsoft Cloud 如何通过资产管理、视觉检查和预测性维护等用例带来可持续发展的成果。
IBM 在咨询、实施和管理服务领域提供行业和业务流程解决方案，并部署了使用机器学习、RPA、物联网和区块链等新兴技术的 Oracle 平台。
针对特定 Oracle 应用程序上云后的预期结果进行自动化详细分析。了解如何开始以及更多信息。
IBM 在 2022 年 Gartner 全球 Oracle Cloud 应用程序服务 Magic Quadrant 评选中荣膺领导者的称号。
我们的蓝图提供一流的目标运营模型，具有关键业务功能，可通过优化的业务流程和员工体验实现业务转型。
借助 IBM 和 Salesforce，更快地做出更明智的决策。IBM Consulting 和 Salesforce 与我们共同的客户合作，通过生成式 AI 帮助加快业务转型。
这两家公司共同为客户提供支持，以彻底改变客户、合作伙伴和员工体验，同时帮助保护他们的数据并采用值得信赖的 AI。
了解 IBM iX 如何设计基于 Salesforce 的全新引导式购买体验，并将该商务功能推广至全球，推动品牌实现三位数的增长。
50% 的顶级 Salesforce 客户正在利用生成式 AI 革新客户服务。借助一流选手的 5 大洞察，了解如何比竞争对手创造更多的价值。
IBM 与 Samsung 合作，探索业务和技术转型方面的新方法。此次合作将开展突破性研究，共同创建开放、创新和安全的 AI 解决方案，从而按照以前难以想象的方式统一云、网络和人员工作。
企业必须在零信任战略中考虑移动设备。了解扩展零信任战略的最佳实践以及 IBM 和 Samsung 如何帮助您实现安全目标。
IBM 和 Samsung 正在合作开发一项令人兴奋的新兴功能：在 Android 边缘部署容器。聆听此功能如何以可扩展的安全方式将技术从云端引入移动设备上。
IBM 的全球体验设计合作伙伴 IBM® iX 集成了 watsonx 产品组合（例如 watsonx Orchestrate 和 watsonx Assistant），以便在 Samsung 的高级移动设备上创建定制解决方案。深入了解这些解决方案如何帮助员工随时随地出色地完成工作。
IBM 作为全生命周期合作伙伴，可利用自身在咨询和技术领域（包括 AI、云、自动化和安全性等）的深厚专业知识，提供端到端的 SAP 和 IBM 解决方案。
SAP 将使用 IBM Watson 功能来支持 SAP Start 中的数字助理，为 SAP 的云解决方案提供统一切入点。
BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案通过值得信赖的单一合作伙伴，可以加速并简化 IBM Cloud 中的 S/4HANA 部署。
了解 IBM 和 SAP 如何帮助组织推动技术转型。