主页 战略合作伙伴关系 IBM 战略合伙关系
了解 IBM® 伙伴关系的力量。我们共同设计、部署和管理端到端解决方案，以应对客户的业务挑战、加速增长并扩大企业对 AI 的使用。
俯视图：两个人坐在桌子旁看着笔记本电脑屏幕
阅读 2023-24 年《Salesforce 现状报告》，了解哪些机构正在通过 Salesforce 平台创造更多的价值，以及如何实现这一目标。
AWS | IBM

借助 AWS 和 IBM 提供的支持，您可以在企业中快速、大规模和可靠地解锁生成式 AI 的变革性价值。

深入了解我们的 AWS 功能

 AWS Marketplace 现已面向全球提供 IBM 软件

为客户提供生成式 AI。凭借 AWS Marketplace 上的超过 44 种解决方案，IBM 软件现已可在 92 个国家或地区进行交易。

 IBM® watsonx.data + AWS

通过结合 AWS 上的 IBM watsonx.data 的开放性、性能和治理，加快您在云中的数据现代化战略。

 让 IBM 和 AWS 帮助您实现基础架构现代化

IBM 通过 IBM® Consulting、软件和即服务功能的独特组合，将领先的技术和专业知识引入 AWS。
Adobe | IBM

IBM 和 Adobe 是客户体验创新方面的合作伙伴。IBM 是 Adobe 的技术和服务合作伙伴之一，它曾荣获四项 2022 年“年度最佳数字化体验合作伙伴奖”，拥有跨所有三个 Adobe 云的咨询能力。

详细了解我们的 Adobe 功能

 IBM 和 Adobe 扩大合伙关系，使用生成式 AI 提供内容供应链解决方案

IBM 和 Adobe 通过实施 Adobe Sensei GenAI 服务和 Adobe Firefly（目前处于测试阶段）等 AI 解决方案来帮助各个品牌加速内容供应链。

 分析师的认可

“这种合作关系进一步提振双方的宏伟愿景：在混合云环境中交付市场领先的客户体验。”——Daniel Newman (Futurum Research)

 客户成功案例：实现驾驶座创新

现在 90% 的购车都是从网上开始的，Audi UK 正在重新构建其数字化体验，以完善整个客户旅程。
Cisco | IBM

IBM 和 Cisco 提供相辅相成的技术和专业知识，通过将 IBM 的混合云、AI 功能以及网络优化和安全服务与 Cisco 的网络、协作和 IoT 解决方案相结合，保持企业对安全的规模化连接的多样化需求。

深入了解 Cisco 能力

 优化网络基础架构

IBM 和 Cisco 合作帮助企业优化网络基础架构并降低成本。了解 IBM® Technology Lifecycle Services 专业人员如何应用 Cisco 产品的深厚专业知识，帮助客户获得新技能、解决业务挑战并应用最佳实践。

 免费安全产品/服务

IBM 和 Cisco 正在共同应对安全问题 – 降低产品和供应商的复杂性，同时通过集成解决方案、托管服务和共享威胁情报应对安全威胁。

IBM Storage Networking c 型

IBM 和 Cisco 为任务关键型应用程序、大量数据、固态硬盘和基于云的环境提供存储连接，从而实现演进式采用和一致的 SAN 操作。
Microsoft | IBM

IBM 和 Microsoft 携手为客户提供联合解决方案，通过加速其混合云和 AI 的旅程来改善成本、工作效率和弹性。2023年，IBM 荣获 Microsoft 13 个类别的年度合作伙伴奖，其中包括美国 GSI 增长优胜奖。

深入了解我们在 Microsoft 产品方面的能力

 IBM 与 Microsoft 携手帮助企业加速采用生成式 AI

IBM 与 Microsoft 齐心协力，帮助客户实现业务流程创新，并有效扩展生成式 AI。

 IBM 和 Microsoft 支持实现整个企业范围的转型

了解 IBM 和 Microsoft 如何推动真正的业务转型。他们为现有客户和新客户提供独特的机会，以便利用他们的技术、混合云和咨询服务以及合作伙伴生态系统的综合价值，来满足不断变化的业务需求。

 IBM Maximo Application Suite on Microsoft Cloud

了解 Maximo on Microsoft Cloud 如何通过资产管理、视觉检查和预测性维护等用例带来可持续发展的成果。
Oracle | IBM

IBM 在咨询、实施和管理服务领域提供行业和业务流程解决方案，并部署了使用机器学习、RPA、物联网和区块链等新兴技术的 Oracle 平台。

深入了解我们的 Oracle 功能

 面向 Oracle 的 IBM 云影响评估

针对特定 Oracle 应用程序上云后的预期结果进行自动化详细分析。了解如何开始以及更多信息。

IBM 是一家公认的市场领导者

IBM 在 2022 年 Gartner 全球 Oracle Cloud 应用程序服务 Magic Quadrant 评选中荣膺领导者的称号。

 面向 Oracle 云的 IBM 认知型企业业务平台

我们的蓝图提供一流的目标运营模型，具有关键业务功能，可通过优化的业务流程和员工体验实现业务转型。

Salesforce | IBM

借助 IBM 和 Salesforce，更快地做出更明智的决策。IBM Consulting 和 Salesforce 与我们共同的客户合作，通过生成式 AI 帮助加快业务转型。

详细了解我们的 Salesforce 功能

 IBM 和 Salesforce 携手合作帮助企业加速采用值得信赖的 AI

这两家公司共同为客户提供支持，以彻底改变客户、合作伙伴和员工体验，同时帮助保护他们的数据并采用值得信赖的 AI。

 TAG Heuer 打造数字参与引擎

了解 IBM iX 如何设计基于 Salesforce 的全新引导式购买体验，并将该商务功能推广至全球，推动品牌实现三位数的增长。

 2023–24 年 Salesforce 现状报告

50% 的顶级 Salesforce 客户正在利用生成式 AI 革新客户服务。借助一流选手的 5 大洞察，了解如何比竞争对手创造更多的价值。
三星 | IBM

IBM 与 Samsung 合作，探索业务和技术转型方面的新方法。此次合作将开展突破性研究，共同创建开放、创新和安全的 AI 解决方案，从而按照以前难以想象的方式统一云、网络和人员工作。

深入了解我们的三星功能

 将零信任扩展到移动设备

企业必须在零信任战略中考虑移动设备。了解扩展零信任战略的最佳实践以及 IBM 和 Samsung 如何帮助您实现安全目标。

 边缘容器

IBM 和 Samsung 正在合作开发一项令人兴奋的新兴功能：在 Android 边缘部署容器。聆听此功能如何以可扩展的安全方式将技术从云端引入移动设备上。

 定制融入 AI 技术的移动解决方案

IBM 的全球体验设计合作伙伴 IBM® iX 集成了 watsonx 产品组合（例如 watsonx Orchestrate 和 watsonx Assistant），以便在 Samsung 的高级移动设备上创建定制解决方案。深入了解这些解决方案如何帮助员工随时随地出色地完成工作。

SAP | IBM

IBM 作为全生命周期合作伙伴，可利用自身在咨询和技术领域（包括 AI、云、自动化和安全性等）的深厚专业知识，提供端到端的 SAP 和 IBM 解决方案。

深入了解我们的 SAP 功能

 

 SAP 将 IBM Watson 人工智能技术嵌入 SAP 解决方案

SAP 将使用 IBM Watson 功能来支持 SAP Start 中的数字助理，为 SAP 的云解决方案提供统一切入点。

 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案通过值得信赖的单一合作伙伴，可以加速并简化 IBM Cloud 中的 S/4HANA 部署。

 SAP 和 IBM 客户成功案例

了解 IBM 和 SAP 如何帮助组织推动技术转型。