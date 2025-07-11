在 AWS 上扩展 watsonx

随着组织持续扩大 AI 和数据项目，有一点很明确：成功依赖于能够在数据所在位置运行的解决方案。无论是在您的数据中心、边缘节点还是公共云中，灵活性和可控性都是至关重要的。

今天，我们非常高兴地宣布在这一旅程中迈出了重要一步。我们现已在 89 个市场提供 90 多款 IBM 产品，包括将若干现有和全新的 IBM watsonx 产品扩展为 AWS 云原生 SaaS 服务。