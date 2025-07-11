在 AWS 上扩展 watsonx

2025 年 7 月 11 日
随着组织持续扩大 AI 和数据项目，有一点很明确：成功依赖于能够在数据所在位置运行的解决方案。无论是在您的数据中心、边缘节点还是公共云中，灵活性和可控性都是至关重要的。
今天，我们非常高兴地宣布在这一旅程中迈出了重要一步。我们现已在 89 个市场提供 90 多款 IBM 产品，包括将若干现有和全新的 IBM watsonx 产品扩展为 AWS 云原生 SaaS 服务。
通过与 Amazon Web Services (AWS) 的战略合作，我们一直致力于将 watsonx 作为原生服务直接引入 AWS 目录，这是 IBM 的产品组合，旨在加速生成式 AI 在核心企业工作流中的影响。这让您可以使用熟悉的 AWS 基础设施构建、管理和扩展 AI，同时获得强大的 IBM watsonx 优点。
截至目前，以下 watsonx 产品可在 AWS 上作为云原生 SaaS 提供：
这六项 watsonx 服务现已在 AWS 孟买区域上线，显著扩大了我们的全球 SaaS 覆盖范围。这使得客户更容易满足数据驻留和合规性需求，同时更快地跨地域部署 AI 解决方案。
随着企业将 AI 将其整合到其运营中，他们面临着一些关键挑战：
通过简化基础设施并提供与 AWS 的整合，IBM 帮助客户加快实现价值的时间，同时保持控制力和可见性。企业如今比以往任何时候都更容易将数据和 AI 付诸实践，以安全的方式、大规模运行，并在业务最需要的地方部署。
如果您已经在 AWS 上进行构建，或正在探索混合云策略，现在正是了解 watsonx 能为您提供哪些价值的最佳时机。
AWS Marketplace：IBM watsonx.data 即服务
AWS Marketplace：IBM watsonx Orchestrate 即服务
AWS Marketplace：IBM watsonx.governance 即服务
AWS Marketplace：IBM watsonx.ai