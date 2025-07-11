在 AWS 上扩展 watsonx

2025 年 7 月 11 日

作者

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

随着组织持续扩大 AI 和数据项目，有一点很明确：成功依赖于能够在数据所在位置运行的解决方案。无论是在您的数据中心、边缘节点还是公共云中，灵活性和可控性都是至关重要的。

今天，我们非常高兴地宣布在这一旅程中迈出了重要一步。我们现已在 89 个市场提供 90 多款 IBM 产品，包括将若干现有和全新的 IBM watsonx 产品扩展为 AWS 云原生 SaaS 服务

watsonx 作为 AWS 上的 SaaS：新增功能

通过与 Amazon Web Services (AWS) 的战略合作，我们一直致力于将 watsonx 作为原生服务直接引入 AWS 目录，这是 IBM 的产品组合，旨在加速生成式 AI 在核心企业工作流中的影响。这让您可以使用熟悉的 AWS 基础设施构建、管理和扩展 AI，同时获得强大的 IBM watsonx 优点。

截至目前，以下 watsonx 产品可在 AWS 上作为云原生 SaaS 提供：

  • watsonx.ai – 协作式企业级 AI 开发平台，旨在帮助 AI 构建者使用各种机器学习算法创建定制 AI 模型和解决方案。
  • watsonx.data 是混合型开放式湖仓一体，可利用任意位置的所有数据驱动 AI 与分析。
  • watsonx.governance – 一个用于人工智能治理的端到端工具包，用于管理风险、合规性和整个 AI 生命周期，与 Amazon SageMaker 和 Amazon Bedrock 集成。
  • watsonx Orchestrate – 一款企业级解决方案，可帮助创建、部署和管理 AI 助手和 AI 智能体，以实现流程和工作流程的自动化，并与 AmazonQ 集成。
  • watsonx.data intelligence – 可发现、整理并治理数据资产，将原始信息转化为精准 AI 输出与高价值洞察分析，同时支持本地与云端环境。
  • IBM DataStage（watsonx.data integration 的一部分） 行业领先的规模化数据整合。

扩大数据与 AI 平台在 AWS 孟买区域的可用性

这六项 watsonx 服务现已在 AWS 孟买区域上线，显著扩大了我们的全球 SaaS 覆盖范围。这使得客户更容易满足数据驻留合规性需求，同时更快地跨地域部署 AI 解决方案。

为什么此次合作对您很重要

随着企业将 AI 将其整合到其运营中，他们面临着一些关键挑战：

  • 速度：快速从试点转向生产，并灵活迭代
  • 治理：确保 AI 透明、合规，并符合企业风险框架
  • 灵活性：在 AI 能创造最大价值的任何地方部署，无论是在云端、本地还是边缘环境

通过简化基础设施并提供与 AWS 的整合，IBM 帮助客户加快实现价值的时间，同时保持控制力和可见性。企业如今比以往任何时候都更容易将数据和 AI 付诸实践，以安全的方式、大规模运行，并在业务最需要的地方部署。

未来有哪些发展愿景？

如果您已经在 AWS 上进行构建，或正在探索混合云策略，现在正是了解 watsonx 能为您提供哪些价值的最佳时机。

