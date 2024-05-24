通过采用由 Amazon Web Services (AWS) 和 IBM 提供支持的生成式 AI (gen AI)，MacStadium 可以改变这种模式。IBM 和 AWS 合作带来了一个独特组合，其中包含领先的企业级 AI、云技术、基础架构和开源技术，使 MacStadium 等组织能够快速、负责任地扩大 AI 工作量。

在为期三周的试点项目中，MacStadium 的 10 人团队与 Innovative Solutions（ibm.com 外部链接）一起构建并测试了由一款由生成式 AI 提供支持的新型虚拟助理。Chapman 表示：“我们之所以选择与 Innovative Solutions 合作，是因为他们拥有丰富的 AI 专业知识。他们研究 AI 已经有一段时间了，并且从基础架构的角度了解了各种选择。此外，他们拥有与多家 AI 服务提供商和云供应商合作的经验，可以为客户制定正确的解决方案”。

新虚拟助理的聊天界面由 IBM® watsonx™ Assistant 提供支持，这是一个对话式 AI 平台，可帮助团队提供自助服务支持。Amazon Bedrock（ibm.com 外部链接）是一项生成式 AI 服务，为该解决方案奠定了基础。当用户向虚拟助理提交问题时，Amazon Bedrock 技术将查询 MacStadium 确定的各种数据源，并为用户总结其调查结果。“有了这个新虚拟助理，我们等于拥有了一位随时待命的专家，在开发人员需要时为他们提供帮助，让他们能够更快地得到问题的答案，然后继续开发工作。”MacStadium 营销主管 Sherry Grote 补充道。在试点期间，该团队观察到，以前可能需要数小时才能解决的问题新虚拟助理只需要几分钟就能解决。

Chapman 指出：“AI 自身令人印象深刻的一点是：它能够将各种信息背景融合在一起，并提供一个连贯而全面的答案。它吸收产品文档的方式非常有趣，而且它实际上可以做出逻辑跳跃和假设，这与专家在回答用户问题时所说的非常一致”。

这一新虚拟助理试点项目由 IBM watsonx Assistant 和 Amazon Bedrock 提供支持，它取得了令人振奋的成果：

员工效率提高 30%，实现更快、更有效的客户互动

客户支持查询量减少 25%，表明首次联系解决率提高

提高服务实施速度

该团队还估计，该虚拟助理为用户提供答案的准确率达到了 90%，而这一切才刚刚开始。他们计划扩大试点范围，将 Orka 之外的其他产品也包含在内。“我们希望超越这第一个用例，并支持我们的用户配置其云服务。我们的愿景是创建一个配置助理，为您的整个云计算提供支持，”Chapman 补充说，“这种新的解决方案为 MacStadium 的最终客户创造了长期价值，这是我们最引以为豪的。”Innovative Solutions 的 CEO Justin Copie 补充说，“如果我们能在整个价值流中帮助推动产生回报，我们就已经完成了作为咨询合作伙伴的职责，同时还为帮助解决下一个重大问题创造了机会。”