MacStadium 成立于 2011 年，是一家私有云服务提供商和软件即服务 (SaaS) 领导者，其使命是提供可简化商用 Mac 的云解决方案。该公司提供了一套先进的软件基础架构和创新技术，可帮助 DevOps 专业人员在 Apple 设备上成功部署应用程序。它的产品之一是 Orka®（Orchestration with Kubernetes on Apple）（ibm.com 外部链接）平台，该平台是唯一可用于 Mac 构建基础架构（ibm.com 外部链接）的 Kubernetes 原生虚拟化层。
提供持续的支持和培训对于确保客户对 Orka 等先进解决方案的满意度至关重要。使用该产品的开发人员需要实时获得问题答案，以实现其 SLA 和战略业务目标。“我们以前的支持解决方案是一个聊天应用程序，它会向当值的数据中心技术人员发送警报。”MacStadium 首席技术官 Chris Chapman 解释说，“技术人员可能是刚加入团队的新手，也可能是拥有丰富 Orka 知识和经验的资深团队成员。”他补充说：“每个回答提供信息的速度和依靠的背景都不尽相同。”此外，技术人员可能会被一些利用现有文件就能轻松解答的产品问题搞得焦头烂额。支持技术人员容易在大量低复杂度的问题上花费较长时间，而无法集中精力解决真正复杂的查询。
通过采用由 Amazon Web Services (AWS) 和 IBM 提供支持的生成式 AI (gen AI)，MacStadium 可以改变这种模式。IBM 和 AWS 合作带来了一个独特组合，其中包含领先的企业级 AI、云技术、基础架构和开源技术，使 MacStadium 等组织能够快速、负责任地扩大 AI 工作量。
在为期三周的试点项目中，MacStadium 的 10 人团队与 Innovative Solutions（ibm.com 外部链接）一起构建并测试了由一款由生成式 AI 提供支持的新型虚拟助理。Chapman 表示：“我们之所以选择与 Innovative Solutions 合作，是因为他们拥有丰富的 AI 专业知识。他们研究 AI 已经有一段时间了，并且从基础架构的角度了解了各种选择。此外，他们拥有与多家 AI 服务提供商和云供应商合作的经验，可以为客户制定正确的解决方案”。
新虚拟助理的聊天界面由 IBM® watsonx™ Assistant 提供支持，这是一个对话式 AI 平台，可帮助团队提供自助服务支持。Amazon Bedrock（ibm.com 外部链接）是一项生成式 AI 服务，为该解决方案奠定了基础。当用户向虚拟助理提交问题时，Amazon Bedrock 技术将查询 MacStadium 确定的各种数据源，并为用户总结其调查结果。“有了这个新虚拟助理，我们等于拥有了一位随时待命的专家，在开发人员需要时为他们提供帮助，让他们能够更快地得到问题的答案，然后继续开发工作。”MacStadium 营销主管 Sherry Grote 补充道。在试点期间，该团队观察到，以前可能需要数小时才能解决的问题新虚拟助理只需要几分钟就能解决。
Chapman 指出：“AI 自身令人印象深刻的一点是：它能够将各种信息背景融合在一起，并提供一个连贯而全面的答案。它吸收产品文档的方式非常有趣，而且它实际上可以做出逻辑跳跃和假设，这与专家在回答用户问题时所说的非常一致”。
这一新虚拟助理试点项目由 IBM watsonx Assistant 和 Amazon Bedrock 提供支持，它取得了令人振奋的成果：
该团队还估计，该虚拟助理为用户提供答案的准确率达到了 90%，而这一切才刚刚开始。他们计划扩大试点范围，将 Orka 之外的其他产品也包含在内。“我们希望超越这第一个用例，并支持我们的用户配置其云服务。我们的愿景是创建一个配置助理，为您的整个云计算提供支持，”Chapman 补充说，“这种新的解决方案为 MacStadium 的最终客户创造了长期价值，这是我们最引以为豪的。”Innovative Solutions 的 CEO Justin Copie 补充说，“如果我们能在整个价值流中帮助推动产生回报，我们就已经完成了作为咨询合作伙伴的职责，同时还为帮助解决下一个重大问题创造了机会。”
MacStadium（ibm.com 外部链接）成立于 2011 年，是一家私有云服务提供商和 SaaS 领导者，其使命是提供简化商用 Mac 的云解决方案。
作为公认的 AWS 顶级服务合作伙伴，Innovative Solutions（ibm.com 外部链接）利用其云专业知识和技术来帮助像 MacStadium（ibm.com 外部链接）这样的企业迁移到云并在云中管理其 IT 基础架构。
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美国出品，2024 年 1 月。
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