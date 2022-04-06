数据的价值如火箭般蹿升，但对数据安全的威胁也如影随形。 由于在大型机环境中，有成百上千的用户同时执行范围广泛的应用程序，因此它需要多层次的安全方法，包括用户标识和认证、访问控制和其他高级安全措施。
借助 IBM Z® Forward Acceleration Initiative，符合条件的 IBM Z15™ 采购现在可获得现场或远程服务方面的奖励，帮助您加快采用新的加密和数据隐私技术。 了解 IBM Systems Lab Services 顾问公认的专业知识如何帮助您最大程度地利用投资。
自动执行安全管理任务，以帮助提高效率、减少错误并改进审计流程和合规性。
保护关键系统资源，并控制用户可在操作系统上执行的操作。
通过紧密的资源访问控制设施 (RACF) 集成，防范黑客入侵、加强用户控制并简化管理。
通过透明加密和自动化密钥管理，防止误用敏感数据并支持合规性。
Fiducia & GAD IT AG 需要应对新出现的网络安全威胁和日益增多的法规。 这家面向数百家德国银行的 IT 服务提供商使用 IBM z/OS 数据集加密和 IBM z 多因子认证，实施普遍加密战略，从而增强了对数百万客户的数据保护。
Emid 为整个南非的银行提供服务，客户是新开支票账户的人群，因此需要为这些新客户提供值得信任的金融服务。 答案是使用 IBM Z 保护 IT 基础架构的基于云的整套系统。
作为巴西第二大银行，Bradesco 需要提供永续服务以及复杂的银行和保险解决方案。 该银行使用 IBM Z 和 IBM Storage，为移动银行业务提供了一个创新、可靠且安全的平台。
保护数据中心内部和整个混合云中的业务数据免受网络威胁。
改善大型机安全性、管理效率及合规性。