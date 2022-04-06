大型机安全解决方案

通过多个层加强大型机安全性
获取威胁情报报告 注册 EMA 数据加密报告
在打开书本旁边使用笔记本电脑的人

概述

概述

数据的价值如火箭般蹿升，但对数据安全的威胁也如影随形。 由于在大型机环境中，有成百上千的用户同时执行范围广泛的应用程序，因此它需要多层次的安全方法，包括用户标识和认证、访问控制和其他高级安全措施。 

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大型机安全性的优点

降低业务风险

通过执行安全策略和使用最佳实践，贵组织可以显著减少业务运营中的风险。
闭环保护

安全的大型机解决方案提供自动化的闭环安全情报和威胁补救措施。
简化治理

借助大型机安全性，简化用户、群组、资源的配置、治理和授权。
受保护的数据

全面的加密和访问控制可帮助保护组织中的重要数据。

解决方案

加速采用加密功能
Young businesswoman working on desk, logging in to her laptop and holding smartphone on hand with a security key lock icon on the screen. Privacy protection, internet and mobile security concept

借助 IBM Z® Forward Acceleration Initiative，符合条件的 IBM Z15™ 采购现在可获得现场或远程服务方面的奖励，帮助您加快采用新的加密和数据隐私技术。 了解 IBM Systems Lab Services 顾问公认的专业知识如何帮助您最大程度地利用投资。

 零距离接触 IBM Z Forward (230 KB)
Two IT Engineers Walking in Data Center / Server Room, Talking, Running Diagnostics with Tablet Computer.
提供大型机安全性、效率及合规性

自动执行安全管理任务，以帮助提高效率、减少错误并改进审计流程和合规性。

 探索 IBM zSecure
cloud-pak-for-security
保护大型机数据

保护关键系统资源，并控制用户可在操作系统上执行的操作。

 探索 IBM Resource Access Control Facility
Keycard and Digital door lock ,electronic reader with fingerprint scanner,fingerprint
加强大型机用户认证

通过紧密的资源访问控制设施 (RACF) 集成，防范黑客入侵、加强用户控制并简化管理。

 探索 IBM Z Multi-Factor Authentication
Illustration of a secure system
加密文件和数据库中的数据

通过透明加密和自动化密钥管理，防止误用敏感数据并支持合规性。

 探索 IBM Security Guardium Data Encryption

成功案例

Fiducia & GAD IT AG

Fiducia &amp; GAD IT AG 需要应对新出现的网络安全威胁和日益增多的法规。 这家面向数百家德国银行的 IT 服务提供商使用 IBM z/OS 数据集加密和 IBM z 多因子认证，实施普遍加密战略，从而增强了对数百万客户的数据保护。

 了解更多信息 Emid

Emid 为整个南非的银行提供服务，客户是新开支票账户的人群，因此需要为这些新客户提供值得信任的金融服务。 答案是使用 IBM Z 保护 IT 基础架构的基于云的整套系统。

 了解更多信息 (01:57) Banco Bradesco

作为巴西第二大银行，Bradesco 需要提供永续服务以及复杂的银行和保险解决方案。 该银行使用 IBM Z 和 IBM Storage，为移动银行业务提供了一个创新、可靠且安全的平台。

 了解更多信息

资源

后续步骤
下一步：IBM Z 大型机安全性

保护数据中心内部和整个混合云中的业务数据免受网络威胁。

 探索 IBM Z 安全解决方案 IBM zSecure 套件

改善大型机安全性、管理效率及合规性。

 

 探索 IBM Security zSecure