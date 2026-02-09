容器是轻量级、可移植的软件可执行单元（映像），其中打包了应用程序代码及其库和依赖项。
IBM 认证容器符合容器化软件打包和部署的标准，可与平台整合，并可在任何受支持的 Kubernetes 编排环境中运行，无论是在桌面、传统 IT 基础设施还是云端。
对于所有 IBM 认证容器，您必须获取等于许可证要求的权利（源自“IBM 程序的 vCPU 容量计数方法”部分）并由 IBM License Service 衡量。
IBM Cloud Paks 是建立在 Red Hat 开放混合云平台上的集成软件解决方案，可实现一次构建、随处部署。
IBM Cloud Paks 借助构建在开源 Kubernetes 编排技术之上的 Red Hat OpenShift 容器平台 (OCP) 简化容器部署和管理，并实现跨基础设施的可移植性和一致治理。
对于所有部署在容器中的 IBM Cloud Paks，您必须获得与许可要求相等的授权（如“IBM 程序 vCPU 容量计数方法”部分所述），该授权由 IBM License Service 数值乘以所需的 Cloud Pak 转换比率计算得出。注意：如果未指定该比率，则假定为 1:1。
随着 IBM Passport Advantage 协议于 2023 年 2 月 1 日发布，容器许可条款已整合到协议的适用章节中，客户无需就这些修订后的条款签署单独的附录。
注：现有 PA 客户的新条款自 2023 年 5 月 1 日起生效。
请访问“您应该了解的有关修订版 Passport Advantage 协议的信息”页面，了解更多详情。
请前往 IBM 条款页面下载容器许可报价条款特殊选项附录以获取相关指导。
本指南涉及基于虚拟处理器核心 (VPC) 或处理器价值单位· (PVU) 核心的容器化产品，这些产品由 IBM License Service 提供支持，并使用 Kubernetes 编排部署。
定义
*对于 x86，必须在物理级别启用超线程/SMT
注意：如果您对许可要求有任何疑问，请联系您的 IBM 代表以获取更多支持。
要利用容器许可，必须使用 IBM License Service 来跟踪许可证使用情况并确定所需的权限。这条规则没有任何例外。
IBM License Service 是唯一可接受的容器许可的许可证使用情况跟踪和报告工具。它：
每天将以频繁的间隔（≤ 30 分钟）对可用 vCPU 容量进行轮询，并在根据当天计算得出的最大值确定每日可用 vCPU 容量的情况下进行处理。
您必须使用并维护每个 Cloud Pak 服务中包含的许可证使用情况跟踪工具（IBM License Service：见下文）。这项服务将跟踪许可证的使用情况，并确定您必需的权限需求。
