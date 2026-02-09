容器是轻量级、可移植的软件可执行单元（映像），其中打包了应用程序代码及其库和依赖项。

IBM 认证容器符合容器化软件打包和部署的标准，可与平台整合，并可在任何受支持的 Kubernetes 编排环境中运行，无论是在桌面、传统 IT 基础设施还是云端。

对于所有 IBM 认证容器，您必须获取等于许可证要求的权利（源自“IBM 程序的 vCPU 容量计数方法”部分）并由 IBM License Service 衡量。