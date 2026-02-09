容器许可证

具有 3D 效果的蓝黑色几何设计

概述

IBM 认证容器

容器是轻量级、可移植的软件可执行单元（映像），其中打包了应用程序代码及其库和依赖项。

IBM 认证容器符合容器化软件打包和部署的标准，可与平台整合，并可在任何受支持的 Kubernetes 编排环境中运行，无论是在桌面、传统 IT 基础设施还是云端。

对于所有 IBM 认证容器，您必须获取等于许可证要求的权利（源自“IBM 程序的 vCPU 容量计数方法”部分）并由 IBM License Service 衡量。

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks 是建立在 Red Hat 开放混合云平台上的集成软件解决方案，可实现一次构建、随处部署。

IBM Cloud Paks 借助构建在开源 Kubernetes 编排技术之上的 Red Hat OpenShift 容器平台 (OCP) 简化容器部署和管理，并实现跨基础设施的可移植性和一致治理。

对于所有部署在容器中的 IBM Cloud Paks，您必须获得与许可要求相等的授权（如“IBM 程序 vCPU 容量计数方法”部分所述），该授权由 IBM License Service 数值乘以所需的 Cloud Pak 转换比率计算得出。注意：如果未指定该比率，则假定为 1:1。

注释

随着 IBM Passport Advantage 协议于 2023 年 2 月 1 日发布，容器许可条款已整合到协议的适用章节中，客户无需就这些修订后的条款签署单独的附录。

注：现有 PA 客户的新条款自 2023 年 5 月 1 日起生效。

请访问“您应该了解的有关修订版 Passport Advantage 协议的信息”页面，了解更多详情。

如果您使用的是 IPAA 版本 10 或更早版本，则需要容器许可附录

请前往 IBM 条款页面下载容器许可报价条款特殊选项附录以获取相关指导。

  • 合规与报告
  • 使用 IBM License Service

本指南涉及基于虚拟处理器核心 (VPC) 或处理器价值单位· (PVU) 核心的容器化产品，这些产品由 IBM License Service 提供支持，并使用 Kubernetes 编排部署。

  • 一个 Pod* 的 vCPU 容量*是该 Pod 内所有容器的 CPU 限制*的总和。vCPU 容量小于一个核心的 Pod 将被视为小数。
  • 在工作节点* 内，当 IBM 程序的所有 Pod 的总 vCPU 容量超过工作节点容量时，vCPU 容量等于工作节点容量。
  • IBM 程序的 vCPU 容量将在集群层面汇总*，并将小数向上舍入至最接近的整数。
  • 对于 IBM Cloud Paks 和其他包含多个产品且具有许可比例的 IBM 捆绑解决方案，计数方法适用于每个捆绑产品

定义

  • 集群 - 一组运行容器化应用程序的的工作机器，各机器称为节点。每个集群至少有一个工作节点。
  • 容器 - 一个轻量级、可移植的可执行映像，其中包含软件及其所有依赖项。
  • CPU 限制 - 通过使用 Kubernetes CPU 限制属性“resources.limits.cpu”来提供约束条件，以限制命名空间中每个容器的资源消耗。
  • 命名空间 - Kubernetes 使用的抽象概念，用于支持同一物理集群上的多个虚拟集群。
  • Pod - 最小、最简单的 Kubernetes 对象。Pod 代表集群上的一组运行中容器。
  • VPC（虚拟处理器核心）和 PVU（处理器价值单位） - 程序可获许可的计量单位（有关完整定义，请参阅下面的容器部分中的 VPC 和 PVU）。就本指南而言，1 个 VPC 等于 1 个 vCPU，70 个 PVU 等于 1 个 vCPU。
  • vCPU 容量 - 由计数方法（如下）定义的 Pod 可用的 vCPU 总数。请注意：任何包含未设置 CPU 限制的容器的 Pod 都被视为具有与工作节点容量相等的 vCPU 容量。
  • 工作节点- 工作节点是为运行任务提供容器化环境的节点。随着需求的增加，可以将更多工作节点添加到集群中以提高性能和效率。集群可以包含任意数量的工作节点，但至少需要一个工作节点。
  • 工作节点容量 – 工作节点可用的总容量，以虚拟核心数或物理核心数衡量，由 Kubernetes API 报告。

  • 支持同步多线程 (SMT) 或超线程 (HT)：IBM License Service 输出将针对已启用超线程或 SMT 变体 SMT2、SMT4 和 SMT8 的工作节点进行调整。*因此，
    • 如果启用超线程或 SMT2，则每 1 个核心 2 个 vCPU 计为 1 个 VPC 或 70 个 PVU，用以计算许可证（例如，8 个 vCPU 算作 4 个 vCPU）。
    • 如果启用了 SMT4，则将每 1 个核心 4 个 vCPU 计为 1 个 VPC 或 70 个 PVU，用以计算许可证（例如，16 个 vCPU 计为 4 个 vCPU）。
    • 如果启用了 SMT8，则将每 1 个核心 4 个 vCPU 计为 1 个 VPC 或 70 个 PVU，用以计算许可证（例如，32 个 vCPU 计为 4 个 vCPU）。
    • 对于集群，当 SMT 水平混合/不同时，采用最低因子。例如：有些节点使用 SMT4，有些使用 SMT8，这个集群的许可计算将采用 4 作为因子。HT/SMT 状态的识别将手动完成，并在集群级别上分配。
      请注意：在自动调整功能集成到 IBM License Service 之前，将手动对 IBM License Service 输出进行调整。一旦该功能可用，用户应确保已使用最新版本的 IBM License Service，并按照产品文档中的说明配置集群。

*对于 x86，必须在物理级别启用超线程/SMT

  • 对于某些 IBM 程序，配置选项和用户活动可能因产生额外工作量而增加许可要求。
  • 客户必须许可由 IBM 程序创建的所有工作量，包括因产品配置更改而产生的工作量以及由用户活动生成的动态创建的工作量。
  • 客户负责根据 Red Hat 的许可协议获得 Red Hat OpenShift 订阅许可。有关更多信息，请参阅每个 IBM Cloud Pak 的许可信息文档。
  • 客户负责通过 Red Hat OpenShift 功能（例如命名空间*配额）与 IBM 程序特定能力（例如部署选项和扩展控制）的组合来控制许可需求。有关控制许可需求的 IBM 程序的具体信息，请参阅相应的 IBM 程序文档。
  • 每个程序自带的预设 resources.limits.cpu 设置用于所有质量保证、性能测试等。虽然 IBM 不建议修改这些设置，但如果您选择修改，请先查阅产品文档，了解您的程序可接受的文档范围。

注意：如果您对许可要求有任何疑问，请联系您的 IBM 代表以获取更多支持。

要利用容器许可，必须使用 IBM License Service 来跟踪许可证使用情况并确定所需的权限。这条规则没有任何例外。

IBM License Service 是唯一可接受的容器许可的许可证使用情况跟踪和报告工具。它：

  • 包含在每个 IBM Cloud Pak 的服务中
  • 可通过联系 talk2sam@us.ibm.com 下载以在 IBM 认证容器中使用（或联系产品支持）。在部署容器化程序时，客户应验证是否已正确安装和配置 IBM License Service

每天将以频繁的间隔（≤ 30 分钟）对可用 vCPU 容量进行轮询，并在根据当天计算得出的最大值确定每日可用 vCPU 容量的情况下进行处理。

您必须使用并维护每个 Cloud Pak 服务中包含的许可证使用情况跟踪工具（IBM License Service：见下文）。这项服务将跟踪许可证的使用情况，并确定您必需的权限需求。

以下是一些您可能希望深入了解的“了解更多”资源