容器许可常见问题解答

如果您的部署使用了带有 Kubernetes 编排的容器，那么容器许可将允许您仅为容器化产品的可用容量购买许可，而无需为可能运行容器的整个集群购买许可。

此外，容器许可提供了计算整个簇中分数核心的能力，而不是强制每个节点或 Pod 计数到下一个全整数。

IBM License Service 还能自动收集许可证使用数据，帮助客户识别整个集群中其软件的资源使用情况；使其可以调整许可权限并保持合规性。