a. 本 IPAA 协议项下的 IBM 程序根据 IBM 国际程序许可协议 (IPLA) 或指定的 IBM 许可协议（可在 https://www.ibm.com/cn-zh/terms/pla 上获取）以及该程序的许可信息文档 (LI)（可在 https://www.ibm.com/cn-zh/terms/?cat=software-license 上获得）授权许可。如果本 IPAA 协议（包括其适用的附件和 TD）与 IPLA （包括适用的 LI）的条款发生冲突，则以前者为准。

b. 如果客户因任何原因对程序不满意，可在首次获得该程序之日起 30 天内，将程序及权利证明退还给 IBM 或经授权的 IBM 业务合作伙伴，以获得全额退款并终止许可。

c. 针对包含有效支持的 IBM 程序或非 IBM 程序，客户可以较低费用购买 IBM 程序升级转换许可。当客户安装替换的 IBM 程序时，原 IBM 程序的许可即告终止。客户同意卸载并销毁被替换的 IBM 或非 IBM 程序的所有副本，除非升级转换许可涵盖了允许继续使用该被替换程序的情形。

9.1 限期许可与续订

a. IBM 在限期许可模式下提供的程序，授予客户在适用 TD 指定的期限内使用该程序以及获取软件订购与技术支持 (S&S) 或持续支持（如适用）的权利。

b. 许可期限届满后，客户使用该程序的权利以及获取 S&S 或持续支持（如适用）的权限即告终止。客户须卸载并销毁受影响程序的所有副本。客户同意，应 IBM 要求提供此类销毁证明。

9.1.1 订阅许可

a. 客户不得在当前有效期结束前终止预订许可的授权权益。

b. 对于客户先前已获许可且拥有有效支持的特定程序（即“合资格程序”），客户可根据 TD 的规定升级至“预订许可升级程序”。购买预订许可升级后，客户可以任何部署组合方式使用合资格程序和预订许可程序，但总量不得超过该升级程序所购买的授权总数。

9.1.2 月度许可

a. 客户只需提前至少 30 天书面通知 IBM，即可提前终止月度许可。对于预付期内剩余的完整月份，客户将获得按比例计算的退款。

9.1.3 固定期限许可

a. 客户只需提前至少 30 天书面通知 IBM，即可提前终止固定期限许可。对于预付期内剩余的完整月份，客户将获得按比例计算的退款。

9.1.4 限期许可续订

a. 如果该程序仍在提供且客户续订下一个期限，IBM 将按照 TD 中指定的期限和费用，为即将到期的许可授权办理续订。

b. 如果客户未办理续订，则许可期限到期。

c. 如果客户不续订“预订许可升级程序”，该升级程序的许可期限即届满。客户可继续使用原合资格程序，但仅限于期满时正在使用的版本，或（如适用）指定的替代产品。如果客户选择恢复该合资格程序的支持服务，则必须按当时的市价为该程序的所有使用和安装实例购买支持服务。

d. 如果客户申请续订的许可数量少于当前到期的程序使用和安装数量，客户必须按照协议规定向 IBM 提供由系统生成的证明文件，以核实当前的实际使用情况。如果 IBM 在续订日期前至少 30 天未收到此类文件，客户则须按原有的全部到期数量进行续订。

e. 只要有其他选项可用，客户只需在当前期限结束前至少 30 天书面通知 IBM，即可随时更改定期许可的续订方式。

9.2 全容量与虚拟化要求

a. 客户必须为 EP 所使用或管理的物理硬件环境中所有已激活物理处理器核的总数购买许可，已永久移除 EP 的服务器除外（即“全容量”模式）。“已激活处理器核”是指物理服务器中可供使用的处理器核，无论其容量是否通过虚拟化技术、操作系统命令、BIOS 设置或类似手段受到限制。

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9.2.1 虚拟化环境产品（子容量或容器许可）

a. 子容量许可 - 符合子容量使用要求（参见 https://www.ibm.com/cn-zh/software/passportadvantage/subcaplicensing）的 EP 可根据子容量许可条款（合格子容量产品）获得许可。客户购买的授权数量必须等同于该产品可使用的虚拟化容量。

b.容器许可 - 符合容器使用要求的 EP（请参阅

https://www.ibm.com/cn-zh/software/passportadvantage/containerlicenses）可根据容器许可条款（合格容器产品）获得许可。客户必须为该产品可使用的所有容器容量所对应的处理器核总数购买授权。

c. 客户有责任遵守相关虚拟化环境要求，方可享受子容量许可或容器许可的相关权益。

d. 在增加子容量或容器许可程序的用量之前，客户必须购买足额的许可，包括 IBM 软件订购与技术支持。

e. 如果 EP 部署不符合本节所述的子容量许可或容器许可要求，则客户必须按全容量模式购买许可。