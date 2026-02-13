统一并治理您的数据，为在整个企业实现可信的实时 AI 提供支持
IBM 的融合数据基础是一个开放、混合且已进行负责任治理的架构，可统一所有云和系统中的数据，借助它可以快速释放可靠、经济高效的 AI 与分析能力。通过自动化数据集成、利用智能丰富上下文环境，并执行基于策略的可信访问控制，客户得以加速实现价值、提高 AI 采用率、提升决策质量，并展现出快速、可衡量的业务转型。
IBM watsonx.data 提供受治理的 AI 就绪数据，以扩展可靠的 AI 智能体。稳定的数据基础是企业级 AI 取得成功的关键。
实时上下文结构通过统一的语义和元数据层，帮助智能体连接、情境化和治理企业数据。
证明数据沿袭以及 AI 洞察产生的原因：削减云支出、瓶颈、合规风险和 AI 故障。
随着监管力度的加大，通过建立信任、可审计性和合规性作为 AI 扩展的基础，降低风险。
利用现有数据，采用可以快速实施且受治理的准确方法快速部署 AI 助手和智能体。
赋予业务用户自助服务的能力，无需与数据团队反复沟通 — 实现实时构思、分析和创新。
从一开始就构建安全和治理机制，以避免返工、缩短审批周期、统一指标并加速安全部署。
洞悉易受攻击的算法，减少遭受“先收集，后解密”攻击的暴露风险。
利用分析和 AI 降低提取、转换和加载 (ETL) 成本与延迟，并加速获取洞察和实时决策。
通过快速完整性验证和恢复，实现端到端可见性、加强控制、实时检测威胁并确保业务连续性。
IBM watsonx.data 通过开放、混合且受治理的数据存储，使您能够利用任何位置的全部数据扩展分析与 AI 规模。
IBM® watsonx.data integration 是一款自适应数据整合工具，通过统一控制平面为您的数据整合提供未来保障，打破持续重构管道、工具泛滥和技术债务累积的恶性循环。
IBM® watsonx.data intelligence 借助元数据来发现、整理和治理本地部署环境以及公有云、私有云或混合云环境中的数据资产。
IBM® Planning Analytics 是一款业务绩效管理软件，具有计划、预测和报告功能。
IBM® Cognos Analytics 是值得信赖的 AI 辅助系统，能将数据转化为更智能的分析与可行洞察，助力更明智的商业决策。
IBM® Db2 是用于运行任务关键型工作负载的数据库，可在任何云端、混合或本地环境中提供低延迟事务和实时分析功能。
IBM® SPSS Statistics 是一个综合性统计分析平台，旨在帮助组织和个人从数据中提取可靠的洞察分析。它结合了稳健的统计测试、预测建模、回归和预测，并简化了数据准备和自动化分析。凭借 Python 和 R 的内置可扩展性、可扩展许可机制和部署灵活性，它使各级别的用户都能够从数据出发，自信地制定出可靠的数据驱动型决策。
* Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究咨询机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。