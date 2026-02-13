IBM 的融合数据基础是一个开放、混合且已进行负责任治理的架构，可统一所有云和系统中的数据，借助它可以快速释放可靠、经济高效的 AI 与分析能力。通过自动化数据集成、利用智能丰富上下文环境，并执行基于策略的可信访问控制，客户得以加速实现价值、提高 AI 采用率、提升决策质量，并展现出快速、可衡量的业务转型。