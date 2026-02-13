数据管理软件

统一并治理您的数据，为在整个企业实现可信的实时 AI 提供支持

三维渲染图：代表人工智能与自动化的扁平化图块并列排布，带有蓝色调和紫色调的彩色图标

为可信且可扩展的 AI 构建基础​

IBM 的融合数据基础是一个开放、混合且已进行负责任治理的架构，可统一所有云和系统中的数据，借助它可以快速释放可靠、经济高效的 AI 与分析能力。通过自动化数据集成、利用智能丰富上下文环境，并执行基于策略的可信访问控制，客户得以加速实现价值、提高 AI 采用率、提升决策质量，并展现出快速、可衡量的业务转型。

了解我们的软件实际应用

为企业 AI 智能体提供 AI 就绪数据

IBM watsonx.data 提供受治理的 AI 就绪数据，以扩展可靠的 AI 智能体。稳定的数据基础是企业级 AI 取得成功的关键。

 

将分散的数据转化为企业就绪型智能

具备实时上下文的 AI 就绪数据

实时上下文结构通过统一的语义和元数据层，帮助智能体连接、情境化和治理企业数据。
混合数据优化

证明数据沿袭以及 AI 洞察产生的原因：削减云支出、瓶颈、合规风险和 AI 故障。
数据发现、治理和保护

随着监管力度的加大，通过建立信任、可审计性和合规性作为 AI 扩展的基础，降低风险。
智能体式 AI

利用现有数据，采用可以快速实施且受治理的准确方法快速部署 AI 助手和智能体。
简化数据集成和访问

赋予业务用户自助服务的能力，无需与数据团队反复沟通 — 实现实时构思、分析和创新。
AI 发现、治理和保护

从一开始就构建安全和治理机制，以避免返工、缩短审批周期、统一指标并加速安全部署。
量子安全就绪

洞悉易受攻击的算法，减少遭受“先收集，后解密”攻击的暴露风险。​
高级大型机分析和 AI

利用分析和 AI 降低提取、转换和加载 (ETL) 成本与延迟，并加速获取洞察和实时决策。
大型机安全和合规性

通过快速完整性验证和恢复，实现端到端可见性、加强控制、实时检测威胁并确保业务连续性。
Gartner 徽标

公认的市场领导者*
 
  • 2024 年数据集成工具魔力象限
 
  • 2024 年云数据库管理系统魔力象限

深入了解精选的 IBM 数据管理软件

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data 通过开放、混合且受治理的数据存储，使您能够利用任何位置的全部数据扩展分析与 AI 规模。

40%
使 AI 准确率较传统 RAG 提升的幅度
50%
通过工作负载优化实现的数据仓库成本降低幅度
IBM watsonx.data 基础设施管理器屏幕截图
IBM watsonx.data 财务交易屏幕截图

IBM watsonx.data integration

IBM® watsonx.data integration 是一款自适应数据整合工具，通过统一控制平面为您的数据整合提供未来保障，打破持续重构管道、工具泛滥和技术债务累积的恶性循环。

IBM watsonx.data intelligence

IBM® watsonx.data intelligence 借助元数据来发现、整理和治理本地部署环境以及公有云、私有云或混合云环境中的数据资产。

110%
通过关键任务自动化和创建高质量、可靠且安全的数据集，实现的生产力提升幅度
90%
数据工程师通过简化数据管理节省的时间
IBM watsonx.data 数据资源管理器屏幕截图
IBM watsonx.data 预测预览屏幕截图

IBM Planning Analytics

IBM® Planning Analytics 是一款业务绩效管理软件，具有计划、预测和报告功能。

25%
通过取消手动电子表格建模节省的时间
83%
供应链预测速度提高幅度

IBM Cognos Analytics

IBM® Cognos Analytics 是值得信赖的 AI 辅助系统，能将数据转化为更智能的分析与可行洞察，助力更明智的商业决策。

86%
更快、更准确的报告
9%
总销售收入增长
IBM Cognos Analytics 新仪表板屏幕截图
IBM Db2 Warehouse on Cloud 仪表板屏幕截图

IBM Db2

IBM® Db2 是用于运行任务关键型工作负载的数据库，可在任何云端、混合或本地环境中提供低延迟事务和实时分析功能。

70%
通过加快查询响应时间，报告生成速度的提高幅度
4 倍
降低基础架构成本

IBM SPSS Statistics

IBM® SPSS Statistics 是一个综合性统计分析平台，旨在帮助组织和个人从数据中提取可靠的洞察分析。它结合了稳健的统计测试、预测建模、回归和预测，并简化了数据准备和自动化分析。凭借 Python 和 R 的内置可扩展性、可扩展许可机制和部署灵活性，它使各级别的用户都能够从数据出发，自信地制定出可靠的数据驱动型决策。

IBM SPSS Statistics 屏幕截图
采取后续步骤

与 IBM 一起开启您的数据管理之旅。与我们的技术专家携手合作，交付即时价值。
脚注

* Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究咨询机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。