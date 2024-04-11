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全球商业领袖最关注的问题是什么？ IBM 商业价值研究院 (IBV) 每年访谈来自世界各地的高管，旨在探索卓越企业的成功之道。自 2003 年以来，IBV 已经从全球 70,000 多名高管和学者那里收集了大量数据和洞察。

我们的最高管理层系列研究显明高管观点是怎样随着时间的推移发生变化的，并展示出他们对未来的期望。阅读我们针对特定高管角色的报告，了解企业领导者对技术趋势、业务重点以及组织发展的思考。

CEO CEO 必须面对的六个残酷事实 — 中国洞察 2024年 AI 时代的 CEO 决策力：运筹帷幄，决胜未来 — 中国洞察 2023年 任重致远：可持续发展的实践之道 — 中国洞察 2022年 识别“必需”：制胜后疫情时代 — 中国洞察 2021年

CIO CIO革命：打破边界，创造价值 — 中国洞察 2021年 从数据科学，到数据外交：全球最高管理层调研之 CIO 洞察 2019年 首席信息官：冲出信息圈 2017年

CTO 化数据为价值：卓越首席数据官事半功倍创造价值 2023年 CTO启示：重新定义职责，加快探索步伐 — 中国洞察 2021年

CFO 战略智慧：CFO 是行动策划者，是变革拥护者 — 中国洞察 2021年 实现数据红利：全球最高管理层调研之 CFO 洞察 2019年 首席财务官：实现企业升级 2017年

2024年 首席执行官 CEO 必须面对的六个残酷事实

2023年 首席执行官 AI 时代的 CEO 决策力：运筹帷幄，决胜未来 首席数据官 化数据为价值：卓越首席数据官事半功倍创造价值

2022年 首席执行官 任重致远：可持续发展的实践之道 首席供应链官 以转型为己任：数据主导的现代供应链创新之道

2021年 识别“必需”：制胜后疫情时代—中国洞察 战略智慧：CFO 是行动策划者，是变革拥护者—中国洞察 CIO革命：打破边界，创造价值 — 中国洞察 CTO启示：重新定义职责，加快探索步伐 — 中国洞察

2019年 数据优势，不容错过：全球最高管理层调研之首席执行官洞察 实现数据红利：全球最高管理层调研之 CFO 洞察 数据中的“人”：全球最高管理层调研之首席人力资源官洞察 从数据科学，到数据外交：全球最高管理层调研之 CIO 洞察 智能运营，优势尽显：全球最高管理层调研之 COO 洞察

2017年 首席执行官：绘制平台收益蓝图 首席财务官：实现企业升级 首席人力资源官：告别陈规，锐意创新 首席信息官：冲出信息圈 首席营销官：现代营销使命 首席运营官：大胆想象会思考的运营

2015年 重新定义竞争

2013年 重新定义参与规则