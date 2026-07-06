2026 年 CEO 必须完成的一项关键任务：重塑最高管理层运作模式――重新设计决策机制、重新分配权力架构、以及 AI 如何重塑影响力――同时保留企业快速行动所需的决断力与清晰度。这一转型需要前瞻性的领导力。CEO 需要与最高管理层领导者共同构建执行机制、激励措施与运营模式，这一切都要服务于明确的战略成果。

研究显示，在 AI 应用中最成功的 CEO，正在积极重新思考跨职能协作，并将 AI 嵌入端到端工作流。他们正在打造能够在不确定性中蓬勃发展的组织，在这样的组织中，富有建设性的辩论让战略更加锐利，明智的风险尝试会得到正向激励。

2026 年 CEO 调研数据由 IBM 商业价值研究院与牛津经济研究院合作收集，该调研以此前的《2030 年企业展望》研究为基础，提出了关于组织未来的五大预测。本研究基于 2030 年预测展开分析，揭示 CEO 要想在 AI 为先格局中发挥引领作用，必须采取五项行动。