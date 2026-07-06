2026 年 CEO 调研之
大中华区洞察：
重塑高管层体系

通往 2030 年的快车道
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69%
全球 69% 和大中华区 70% 的首席执行官(CEO)表示，AI 已经在改变他们眼中企业的核心业务环节。

77%
全球 77% 和大中华区 79% 的 CEO 表示，人才领导和技术领导角色正在融合。

76%
2026 年，全球 76% 和大中华区 77% 的组织已设置 CAIO 职位。

AI 正在重塑最高管理层

2026 年 CEO 必须完成的一项关键任务：重塑最高管理层运作模式――重新设计决策机制、重新分配权力架构、以及 AI 如何重塑影响力――同时保留企业快速行动所需的决断力与清晰度。这一转型需要前瞻性的领导力。CEO 需要与最高管理层领导者共同构建执行机制、激励措施与运营模式，这一切都要服务于明确的战略成果。

研究显示，在 AI 应用中最成功的 CEO，正在积极重新思考跨职能协作，并将 AI 嵌入端到端工作流。他们正在打造能够在不确定性中蓬勃发展的组织，在这样的组织中，富有建设性的辩论让战略更加锐利，明智的风险尝试会得到正向激励。

2026 年 CEO 调研数据由 IBM 商业价值研究院与牛津经济研究院合作收集，该调研以此前的《2030 年企业展望》研究为基础，提出了关于组织未来的五大预测。本研究基于 2030 年预测展开分析，揭示 CEO 要想在 AI 为先格局中发挥引领作用，必须采取五项行动。
行动 1
重塑高管机制，明权提速
行动 2
智构 AI 飞轮，蓄能跃升
行动 3
定制 AI 组合，聚力破局
行动 4
统筹人机智能，协同赋能
行动 5
洞悉未知变局，驭势前行
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AI 为先转型始于最高层。CEO 知道该做什么。但真正拉开差距的，是谁能把这件事一以贯之地做下去。

正在重塑最高管理层的 CEO 具备一些共同关键特征。他们梳理并统筹需优化的业务流程，打造出跨部门协同顺畅、运转自然的工作模式。他们重新思考决策权的分配，然后把权力交给首席运营官(COO)和业务线负责人，让他们有权改变工作方式。

他们还通过任命一位有实权的首席 AI 官(CAIO)，来统筹企业全局的 AI 转型。他们还在各个层级创建新角色，以充分释放 AI 潜能。这些领导者已经在企业范围内比所有其他组织多推进了 10% 的 AI 项目，并且正在快速构建扩大领先优势所需的基础。

2030 年的最高管理层，需要提升技能，变得更具 AI 原生思维、更以技术为核心、更懂运营整合，并更愿意跨生态系统开展协作。因此，全球 85% 和大中华区 87% 的 CEO 表示，所有职能领导者都必须成为各自领域的技术专家。
AI 需要嵌入我们的运营方式，而不是作为一个独立的项目存在。它应该嵌入到设计、商品企划、营销、门店、运营等每一个环节的工作流程中，成为企业日常运营的一部分。
Patrice Louvet 总裁兼首席执行官 拉夫劳伦公司，美国
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当组织需要快速行动时，没有时间等待完美信息，也没有时间依赖过往的经验。组织必须以不同的方式思考，快速实验，并根据所学不断迭代。

我们的研究显示，行动最快的组织不只是执行能力更强，规模化推广速度也更快。最具前瞻性的 CEO 在全企业范围内规模化推广的 AI 项目数量高出行业平均水平 23%。那么，“具备前瞻性”到底意味着什么？我们的分析显示，这一切始于提升生产力，然后在完善的治理体系支持下，将这些收益再投资于创新。

但仅靠这些还不够。那些走在前列的 CEO 们，还在通过快速部署 AI 并将其嵌入端到端工作流程来加速执行，然后借助人类判断，将 AI 用于战术和运营层面的决策。

在即将到来的新一轮浪潮中，AI 将越来越多地承担那些对速度、规模和持续优化有高要求的运营决策，这类决策的执行节奏，往往是人工干预无法跟上的。但人类不会退出决策环节。相反，人类的角色将从逐一作出每项决策，转向设计决策逻辑、设定执行规则，仅在出现可能带来重大财务、伦理或战略影响的例外情况时，才进行人工干预。 
技术本身并不是限制因素，我们自己才是。
Jacek Olczak 首席执行官 菲利普莫里斯国际集团(PMI)，瑞士
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近 80% 的高管预计，到 2030 年，AI 将推动显著营收增长，但只有 24% 的高管知道这些增长将来自哪里。

在这种环境下，竞争优势将属于愿景最清晰的组织。我们的分析显示，那些制定了专属 AI 愿景的 CEO，对产品与服务创新更加乐观。系统地将专有数据和知识产权融入定制 AI 模型与 AI 代理的 CEO，预计到 2030 年将有 13% 以上的营收来自当前尚未推出的产品和服务。

那么，一个成功的 AI 愿景究竟有何不同？在《2030 年企业展望》中，我们发现，决定绩效表现的关键不是某一种单一类型的模型，而是正确的组合。2026 年 CEO 调研数据印证了这一趋势。当前，全球 39% 和大中华区 46% 的 CEO 表示其组织主要使用预训练基础模型，但到 2030 年，这一比例预计将降至仅 13% 和 14%。全球 50% 和大中华区的 54% CEO 表示，他们正在转向一种混合模型策略，根据具体业务需求组合使用定制模型、基础模型和较小的专用模型。

这意味着企业需要制定一套多模型战略，将用于推理的预训练大型语言模型 (LLM)，与追求速度和精准度的任务专属小型语言模型(SLM)及超专用语言模型(ULM) 结合起来，并全部基于专有数据集进行微调。这意味着要创建能够体现组织文化、价值观和竞争优势的 AI 代理，交付竞争对手无法复制的成果。
83%
的 CEO 认为，开发并维护 AI 主权是业务战略的必选项。
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如今，是 AI 在为人类提供能力辅助；而到 2030 年，将是人类在为 AI 提供能力补充。这一转变，核心不在于组织架构的结构性调整，而在于企业文化的全面重塑。

许多组织仍专注于利用 AI 支持传统工作方式，但我们的分析显示，那些主动重新思考人与技术如何协作的组织，已经取得了更好的结果。在受访 CEO 中，那些积极重构团队协作方式的 CEO，其实现业务目标的概率是其他企业的两倍以上，这意味着他们已经实现了商业论证中设想的全部收益。

当 AI 以极快的速度和精度处理专业任务时，人类优势将转向那些能够跨职能识别业务规律、提出 AI 无法想到的核心问题，并将机器智能与战略背景深度融合的能力。从战术层面看，这意味着要打破业务与技术之间的传统边界，而全球 77% 和大中华区 76% 的 CEO 认为，这些边界已经过时。

CEO 需要重点关注，连接各职能部门的协同机制，包括工作交接、决策权分配和协作流程等。我们的研究表明，当职能部门各自独立演进时，组织的绩效只能取得渐进式提升；而当这些职能被重构为一个整合系统时，绩效改善就会产生复合效应。
AI 的引入比当年互联网的引入更具颠覆性，不是因为技术本身，而是因为它对人们工作、决策和协作方式的影响。
Jan Polkerman 首席执行官 荷兰税务与海关管理局 IT 部门，荷兰
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迈向 AI 为先并非终点，而是应对未来发展的核心基础。

尽管量子优势――即量子计算机能单独解决经典计算机无法快速解决的问题的临界点――尚未到来，但领先 CEO 已开始为此做准备，这一时刻的到来速度远超许多领导者的预期。他们认识到，AI 为先的能力和灵活性为量子赋能成果奠定基础；而根据环境变化调整运营、基础设施及合作伙伴关系，是为量子未来做好准备的先决条件。

尽管量子优势已近在眼前，但 2026 年的调研数据显示，全球只有不到半数的 CEO (46%) 已组建专门团队，大中华区这一比例稍高（53%），负责识别具体量子应用场景并评估其业务价值。这一差距，恰恰为那些已经开始探索用例、开发应用程序、并提前布局以捕获量子优势价值的 CEO 们打开了机会窗口。一项关键的准备策略是善用生态系统。

没有任何企业能够仅凭自身力量挖掘量子技术的价值。量子计算的基础设施与专业知识门槛极高、成本极其昂贵，离开合适的合作伙伴几乎寸步难行。82% 的 AI 为先型 CEO 已经积极投身于一个或多个量子生态系统合作，以获取互补能力、降低风险并加速学习；而在全体受访 CEO 中，这一比例仅为 50%。

这并非临时合作，而是依托开放互通、兼容协作与互信构筑的战略联盟。那些支持 AI 为先转型实现规模化发展的核心原则，也将成为量子时代优势的基础。AI 驱动的系统不仅提升效率，更能为企业带来足够的战略信心与运营灵活性，去解锁全新的发展可能。
仅全球 46% 和大中华区 53%
的 CEO 已组建专门团队，负责识别量子计算的具体应用场景及其相关业务价值。
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这五项行动帮助 CEO 更成功地执行战略、更一致地交付商业案例成果，并在企业范围内规模化部署 AI。总体而言，思维方式与技术能力同等重要，甚至更为关键。其结果是，既能在今天更快取得更优成果，也能为明天的成功构建框架。
Cover of an IBM business report titled "Rewiring the C-suite" from the Global C-suite Series. The booklet lies on a neutral gray surface, featuring a large metallic and glossy C-shaped graphic in purple and blue. Subtitles reference "The fast track to 2030" and the IBM Institute for Business Value. The overall design is clean and modern, emphasizing executive leadership and future-focused strategy.
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