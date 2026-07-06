2026 年 CEO 必须完成的一项关键任务：重塑最高管理层运作模式――重新设计决策机制、重新分配权力架构、以及 AI 如何重塑影响力――同时保留企业快速行动所需的决断力与清晰度。这一转型需要前瞻性的领导力。CEO 需要与最高管理层领导者共同构建执行机制、激励措施与运营模式，这一切都要服务于明确的战略成果。
研究显示，在 AI 应用中最成功的 CEO，正在积极重新思考跨职能协作，并将 AI 嵌入端到端工作流。他们正在打造能够在不确定性中蓬勃发展的组织，在这样的组织中，富有建设性的辩论让战略更加锐利，明智的风险尝试会得到正向激励。
2026 年 CEO 调研数据由 IBM 商业价值研究院与牛津经济研究院合作收集，该调研以此前的《2030 年企业展望》研究为基础，提出了关于组织未来的五大预测。本研究基于 2030 年预测展开分析，揭示 CEO 要想在 AI 为先格局中发挥引领作用，必须采取五项行动。
正在重塑最高管理层的 CEO 具备一些共同关键特征。他们梳理并统筹需优化的业务流程，打造出跨部门协同顺畅、运转自然的工作模式。他们重新思考决策权的分配，然后把权力交给首席运营官(COO)和业务线负责人，让他们有权改变工作方式。
他们还通过任命一位有实权的首席 AI 官(CAIO)，来统筹企业全局的 AI 转型。他们还在各个层级创建新角色，以充分释放 AI 潜能。这些领导者已经在企业范围内比所有其他组织多推进了 10% 的 AI 项目，并且正在快速构建扩大领先优势所需的基础。
2030 年的最高管理层，需要提升技能，变得更具 AI 原生思维、更以技术为核心、更懂运营整合，并更愿意跨生态系统开展协作。因此，全球 85% 和大中华区 87% 的 CEO 表示，所有职能领导者都必须成为各自领域的技术专家。
我们的研究显示，行动最快的组织不只是执行能力更强，规模化推广速度也更快。最具前瞻性的 CEO 在全企业范围内规模化推广的 AI 项目数量高出行业平均水平 23%。那么，“具备前瞻性”到底意味着什么？我们的分析显示，这一切始于提升生产力，然后在完善的治理体系支持下，将这些收益再投资于创新。
但仅靠这些还不够。那些走在前列的 CEO 们，还在通过快速部署 AI 并将其嵌入端到端工作流程来加速执行，然后借助人类判断，将 AI 用于战术和运营层面的决策。
在即将到来的新一轮浪潮中，AI 将越来越多地承担那些对速度、规模和持续优化有高要求的运营决策，这类决策的执行节奏，往往是人工干预无法跟上的。但人类不会退出决策环节。相反，人类的角色将从逐一作出每项决策，转向设计决策逻辑、设定执行规则，仅在出现可能带来重大财务、伦理或战略影响的例外情况时，才进行人工干预。
在这种环境下，竞争优势将属于愿景最清晰的组织。我们的分析显示，那些制定了专属 AI 愿景的 CEO，对产品与服务创新更加乐观。系统地将专有数据和知识产权融入定制 AI 模型与 AI 代理的 CEO，预计到 2030 年将有 13% 以上的营收来自当前尚未推出的产品和服务。
那么，一个成功的 AI 愿景究竟有何不同？在《2030 年企业展望》中，我们发现，决定绩效表现的关键不是某一种单一类型的模型，而是正确的组合。2026 年 CEO 调研数据印证了这一趋势。当前，全球 39% 和大中华区 46% 的 CEO 表示其组织主要使用预训练基础模型，但到 2030 年，这一比例预计将降至仅 13% 和 14%。全球 50% 和大中华区的 54% CEO 表示，他们正在转向一种混合模型策略，根据具体业务需求组合使用定制模型、基础模型和较小的专用模型。
这意味着企业需要制定一套多模型战略，将用于推理的预训练大型语言模型 (LLM)，与追求速度和精准度的任务专属小型语言模型(SLM)及超专用语言模型(ULM) 结合起来，并全部基于专有数据集进行微调。这意味着要创建能够体现组织文化、价值观和竞争优势的 AI 代理，交付竞争对手无法复制的成果。
许多组织仍专注于利用 AI 支持传统工作方式，但我们的分析显示，那些主动重新思考人与技术如何协作的组织，已经取得了更好的结果。在受访 CEO 中，那些积极重构团队协作方式的 CEO，其实现业务目标的概率是其他企业的两倍以上，这意味着他们已经实现了商业论证中设想的全部收益。
当 AI 以极快的速度和精度处理专业任务时，人类优势将转向那些能够跨职能识别业务规律、提出 AI 无法想到的核心问题，并将机器智能与战略背景深度融合的能力。从战术层面看，这意味着要打破业务与技术之间的传统边界，而全球 77% 和大中华区 76% 的 CEO 认为，这些边界已经过时。
CEO 需要重点关注，连接各职能部门的协同机制，包括工作交接、决策权分配和协作流程等。我们的研究表明，当职能部门各自独立演进时，组织的绩效只能取得渐进式提升；而当这些职能被重构为一个整合系统时，绩效改善就会产生复合效应。
尽管量子优势――即量子计算机能单独解决经典计算机无法快速解决的问题的临界点――尚未到来，但领先 CEO 已开始为此做准备，这一时刻的到来速度远超许多领导者的预期。他们认识到，AI 为先的能力和灵活性为量子赋能成果奠定基础；而根据环境变化调整运营、基础设施及合作伙伴关系，是为量子未来做好准备的先决条件。
尽管量子优势已近在眼前，但 2026 年的调研数据显示，全球只有不到半数的 CEO (46%) 已组建专门团队，大中华区这一比例稍高（53%），负责识别具体量子应用场景并评估其业务价值。这一差距，恰恰为那些已经开始探索用例、开发应用程序、并提前布局以捕获量子优势价值的 CEO 们打开了机会窗口。一项关键的准备策略是善用生态系统。
没有任何企业能够仅凭自身力量挖掘量子技术的价值。量子计算的基础设施与专业知识门槛极高、成本极其昂贵，离开合适的合作伙伴几乎寸步难行。82% 的 AI 为先型 CEO 已经积极投身于一个或多个量子生态系统合作，以获取互补能力、降低风险并加速学习；而在全体受访 CEO 中，这一比例仅为 50%。
这并非临时合作，而是依托开放互通、兼容协作与互信构筑的战略联盟。那些支持 AI 为先转型实现规模化发展的核心原则，也将成为量子时代优势的基础。AI 驱动的系统不仅提升效率，更能为企业带来足够的战略信心与运营灵活性，去解锁全新的发展可能。
这五项行动帮助 CEO 更成功地执行战略、更一致地交付商业案例成果，并在企业范围内规模化部署 AI。总体而言，思维方式与技术能力同等重要，甚至更为关键。其结果是，既能在今天更快取得更优成果，也能为明天的成功构建框架。