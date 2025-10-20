传统的运营模型并非为具备自主推理、行动与学习能力的 AI 而设计。在智能体 AI 企业运营模式下，AI 代理与人类及系统实时协作， 推动生产力、速度和创新力实现飞跃式提升。这不只是自动化，更是一种全新的运营方式。

为了更深入地理解当下与未来的企业运营，IBM 商业价值研究院（IBM IBV）对来自 33 个国家/地区的 25 个行业的 1900 多名首席运营官（COO）与首席供应链官（CSCO）开展了调研。该调研于 2025 年 5 月至 6 月进行， 揭示了运营重构如何加速增长。