COO 披荆斩棘：
五大战略破局，
重塑企业动能
 — 大中华区洞察

AI 的能力已远远超越传统的自动化与生产力提升。七成首席运营官表示，他们已引入一种革命性技术——智能体 AI。这类智能系统不仅能够执行指令，更能自主进行推理、规划，并落实复杂的业务战略。
COO
欢迎订阅动态资讯，获取感兴趣的 IBV 报告

首席运营官（COO）必修课： 上承战略，下接执行。COO 既要通过强健的网络安全措施与卓越运营来提升组织韧性，又要积极推动业务扩张，创造出色的客户体验。

而这一切都要在地缘政治动荡、AI 驱动的变革此起彼伏的商业环境中完成。三分之二的首席执行官（CEO）因此表示，为保持竞争优势， 他们愿意承担更大的风险。

欢迎！智能体 AI

与此同时，组织正积极应对智能体 AI，这是一种可在最少人工干预下完成特定目标的系统。随着运营职责从“任务自动化”转向“自适应流程统筹”，运营领导者面临着前所未有的挑战，同时也迎来史无前例的机遇。

 

最具前瞻性的 COO 正在打造
全新的运营模型。新在何处？

传统的运营模型并非为具备自主推理、行动与学习能力的 AI 而设计。在智能体 AI 企业运营模式下，AI 代理与人类及系统实时协作， 推动生产力、速度和创新力实现飞跃式提升。这不只是自动化，更是一种全新的运营方式。

为了更深入地理解当下与未来的企业运营，IBM 商业价值研究院（IBM IBV）对来自 33 个国家/地区的 25 个行业的 1900 多名首席运营官（COO）与首席供应链官（CSCO）开展了调研。该调研于 2025 年 5 月至 6 月进行， 揭示了运营重构如何加速增长。

五大策略打破企业惯性

我们的研究确定了五大策略打破企业惯性：
COO 披荆斩棘

阅读报告，深入了解五大策略、案例研究，包括 IBM 零号客户方法，以及帮助您发展运营和组织的具体行动。现在是时候成为一名披荆斩棘的首席运营官了。

 下载报告
IBM 如何帮助您？ 应用智能体 AI 重构业务运营
加快价值实现进程，并承诺在降低材料成本的同时提升质量与敏捷性。
AI 战略与治理
以规模化 AI 铸就可持续竞争优势 — — 方向正确，执行到位。
供应链转型
在云端构建面向未来的弹性供应链。

选择一个渠道访问 IBV 思想领导力

A black and white QR code featuring a circular blue and gray icon at its center. The design is minimalistic and set against a plain white background. The QR code is sharp and clearly defined, suitable for scanning.
IBV 官网
A black and white QR code featuring a circular logo design in the center. The code is displayed on a plain white background, emphasizing its clean and minimalistic style. No visible text or numeric values are present within the image.
IBV 微博
A black and white QR code prominently featuring the IBM logo at its center. The design is clean and geometric, with sharp contrasts between the black code elements and the white background. The logo is unmistakably IBM, positioned centrally within the code structure.
微信公众号