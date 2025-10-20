AI 的能力已远远超越传统的自动化与生产力提升。七成首席运营官表示，他们已引入一种革命性技术——智能体 AI。这类智能系统不仅能够执行指令，更能自主进行推理、规划，并落实复杂的业务战略。
首席运营官（COO）必修课： 上承战略，下接执行。COO 既要通过强健的网络安全措施与卓越运营来提升组织韧性，又要积极推动业务扩张，创造出色的客户体验。
而这一切都要在地缘政治动荡、AI 驱动的变革此起彼伏的商业环境中完成。三分之二的首席执行官（CEO）因此表示，为保持竞争优势， 他们愿意承担更大的风险。
与此同时，组织正积极应对智能体 AI，这是一种可在最少人工干预下完成特定目标的系统。随着运营职责从“任务自动化”转向“自适应流程统筹”，运营领导者面临着前所未有的挑战，同时也迎来史无前例的机遇。
传统的运营模型并非为具备自主推理、行动与学习能力的 AI 而设计。在智能体 AI 企业运营模式下，AI 代理与人类及系统实时协作， 推动生产力、速度和创新力实现飞跃式提升。这不只是自动化，更是一种全新的运营方式。
为了更深入地理解当下与未来的企业运营，IBM 商业价值研究院（IBM IBV）对来自 33 个国家/地区的 25 个行业的 1900 多名首席运营官（COO）与首席供应链官（CSCO）开展了调研。该调研于 2025 年 5 月至 6 月进行， 揭示了运营重构如何加速增长。
阅读报告，深入了解五大策略、案例研究，包括 IBM 零号客户方法，以及帮助您发展运营和组织的具体行动。现在是时候成为一名披荆斩棘的首席运营官了。