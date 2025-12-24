2025 全球首席数据官 (CDO) 调研之大中华区洞察：释放 AI 倍增效应 

以决策级数据加速增长
A modern circular mosaic design featuring small green and blue tiles arranged in sections. The setting is minimalistic with scattered cubes surrounding the central shape. The visual style is abstract and geometric, emphasizing clean lines and vibrant colors.
AI 优先型企业，正重塑市场运行机制。其以前所未有的速度赢得优势，形成赢家通吃的竞争格局。

数据才是破局者真正的差距根源，产品与服务仅是表象。善用数据资产、胸怀清晰目标的组织，将打造更精准的 AI 模型，创造卓越业绩。

全球和大中华区都仅有 26% 的 CDO 确信，其数据能力足以支撑由 AI 驱动的新型收入流。

对于志在引领未来的企业，这究竟意味着什么？为探寻最佳实践，IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 携手牛津经济研究院，对全球 19 个行业、27 个地区的 1,700 位首席数据官 (CDO) 开展了一项深入的专项调研，其中包含 102 名大中华区首席数据官。并将调研结果与 2023 年 CDO 研究数据进行对比，清晰呈现 CDO 角色的演进路径。

我们的研究明确了五大数据聚焦维度：战略、规模、韧性、创新与增长，助力组织释放更大商业价值。在上述维度全面领先的 CDO，能够显著提高资金使用效率，让数据和 AI 项目的回报率双双抬升。

他们用实践表明，创造价值的关键，并非数据规模，而是数据效能。核心在于运用高价值数据，精准驱动业务成果。这正是领导者的决胜之道。

1. 战略

不止数据堆积，更以使命驱动。

企业数据战略，核心在于赋能 AI。本调研中，全球 81% 和大中华区 79% 的 CDO 优先投资于加速 AI 能力与项目落地。

数据日益成为竞争优势的核心，组织持续加码数据战略，旨在提升 AI 成效。当前，全球和大中华区组织 IT 预算中数据战略的占比，已从 2023 年的 4% 和 3% 都升至 13%。但此项投入不应孤立进行。为引导全域技术架构聚焦于此目标，CDO 需与首席信息官 (CIO)、首席技术官 (CTO)、首席信息安全官 (CISO) 等高管建立紧密协作。

在数据与 AI 投资上实现更高回报的组织，其 CDO 始终紧扣业务战略：他们能够清晰阐述数据布局如何驱动关键业务成果的概率，高出同行 25%；他们在衡量数据驱动成果价值时，建立明确量化体系的频率，高出 18%；此外，他们更倾向于将数据战略与企业技术战略及基础设施投资深度融合。
首席数据官的角色仍在动态演进。运营模式尚无定式，这让我们在很多关键问题上面临难题：数据与 AI 工作应该集中管理还是分散到各业务？治理部门和交付团队的职责该如何界定？
Vikrant Bhan 雀巢集团 全球分析、数据与集成负责人

专有数据能创造重大战略价值，其涵盖企业为运营决策专门收集的各类数据， 包括结构化与非结构化信息。全球 72% 和大中华区 78% 的 CEO 强调，专有数据是释放生成式 AI 价值的核心要素。

然而，众多组织空有数据，却难为 AI 赋能。全球和大中华区 CDO 都一致指出，当前面临的数据瓶颈主要在于可访问性、完整性、准确性、一致性及安全性。所幸，基于优化数据基座部署 AI，AI 代理正可破解此类难题。
CDO 聚焦业务成效，然而其数据价值衡量能力普遍不足。
A detailed bar chart displaying survey results with percentages. The chart includes multiple categories and comparisons, with values such as 45%, 41%, and 35% clearly visible. The text is in Chinese, and the data is segmented by different groups for analysis.
2. 规模

数据高效赋能，加速 AI 代理。

明确使命与优质数据，是 AI 代理发挥作用的两大基石。过去两年，CDO 在此领域已实现关键突破。2023 年，全球和大中华区分别仅有 41% 和 44% 的 CDO 确认，已部署适配企业级数据处理的数据平台。2025 年，全球 75% 的 CDO 确认，已建成可按需打通数据孤岛的集成平台，大中华区 CDO 的比例则更高，为82%。

依托适配平台，AI 可打通企业内多系统、多格式、多地域的数据壁垒。当前，全球 81%  和大中华区 86% 的 CDO 选择让 AI 适配数据分配，而非为 AI 强行集中数据。该方案让组织得以规避数据迁移的成本与风险，同时提速 AI 成果落地。实现这一目标，需构建现代技术架构，保障数据精准流动、适时可达。

在数据与 AI 投资上实现更高回报的组织，其 CDO 的核心要务之一，便是培育此类灵活数据环境。他们更倾向于采用统一数据结构，实现结构化与非结构化数据的无缝融合。
CDO 表示过度关注短期表现与抗拒变革已成最大创新阻力。
3. 韧性

部署数据管道，保持永续运行。

AI 倍增优质数据价值，亦放大问题数据风险。面对数据缺漏与矛盾，人工分析尚可灵活处理，但 AI 更可能固化并放大底层数据集的偏差、错误或缺陷。数据的有效运用，建立在对风险的充分认知与主动管控之上。

不确定性虽构成 AI 风险的核心要素，但优化治理已扭转风险天平。当前，全球 83% 和大中华区 89% 的 CDO 肯定 AI 代理的部署利大于弊，全球 77% 和大中华区 78% 对 AI 决策成果的可靠性表示认可。这一转变折射出质的飞跃：回顾 2023 年，数据质量问题仍是 CDO 工作的主要障碍。当时仅 44% 的 CDO 认为，领导层对内部采集的数据抱持信任态度。

但运营漏洞仍未消除。尽管全球 80% 和大中华区 86% 的 CDO 已启动多元数据集的构 建工作，但全球 79% 和大中华区 83% 的 CDO 承认在建立规模化治理体系方面尚处探索期。

AI 代理市场实现增效与风控双赢：既规模赋能生产力，又根治重复建设、合规偏离与敏感数据泄露的隐患。

集中式 AI 治理也可提升绩效：由首席人工智能官 (CAIO) 主导的中心辐射式或集中式 AI 运营模式，投资回报率较分散管理模式高出 36%。

AI 与数据投资回报率更高的组织，其 CDO 表示“理解智能体 AI 日益增长的数据访问需求”且“正在制定组织内安全可控的数据共享政策”的比例，高出其他组织 20%。因此，领先的 CDO 们更能从容面对组织对 AI 产出的依赖，且对 AI 调用企业数据所引发的风险边界有更清晰的认知。
82% 的受访 CDO 表示，如果员工无法访问数据并据此做出决策，那么这些数据就等同于被浪费。
4. 创新

数据直达全员，赋能每个决策。

若数据无法通过平台或 AI 代理直接触达使用者，其价值便难以释放。CDO 深知必须终结“数据追逐战”。

事实上，全球和大中华区分别有高达 82% 和 84% 的 CDO 明确指出：若组织未能让员工借助数据优化决策，便等同于放任数据价值流失。数据民主化，加速 AI 进程：全球 80% 和大中华区 84% 的 CDO 表示数据民主化能够有效提升组织运转效率。此种效能提升，植根于员工、AI 代理与数据产品三方深度的协同。在另一项针对运营高管的调研中，90% 的受访者预见，至 2027 年，AI 代理将赋能员工开展深度数据分析，驱动实时分析与业务优化。
5. 增长

识别潜在突破，预见增长先机。

专有数据如同组织商业秘方：凭借无法被模仿的特殊元素，持续强化客户的复购黏性。

全球 84% 和大中华区 88% 的 CDO 表示，其独有的数据产品已形成显著竞争优势，这些数据产品包括：客户全景视图、运营实时看板、财务预测数据资产。

全球 78% 和大中华区 80% 的 CDO 指出，深度挖掘专有数据价值是形成市场差异化的重要战略举措。当通用 AI 技术逐渐成为基础能力，挖掘专有数据价值将成为组织的关键使命。其价值部分源于 AI 对隐性规律的挖掘能力和未知可能的预见性。将专有数据转化为数据产品，可帮助组织快速识别可把握的市场空白或运营增效点――这些机遇是使用其他数据集的组织无法发现的。
如今，全球和大中华区分别仅有 26% 和 25% CDO 认为，其组织能有效利用非结构化数据创造业务价值。

CDO 洞见生态系统数据的巨大价值：全球 83% 和大中华区 82% 的受访 CDO 认为，合作伙伴关系有效提升组织数据能力，并加速创新进程。另有全球 82% 和大中华区 83% 的 CDO强调，合作伙伴关系能显著缩短 AI 及数据项目的落地周期。

组织如何从专有数据和生态系统数据中获取更大价值？关键在于具备先进的数据分析和 AI 能力、确保高质量的数据，以及构建能贯通全企业数字化转型的强大治理框架。在 AI 和数据投资上实现更高回报的组织，其 CDO 能够有效化繁为简。他们在数据战略中融入清晰的价值创造机制，并将其转化为企业的实际收入——这类领导者也更有可能（高出 25%）表示 AI 已改变他们衡量数据 ROI 的方式。

