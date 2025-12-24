对于志在引领未来的企业，这究竟意味着什么？为探寻最佳实践，IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 携手牛津经济研究院，对全球 19 个行业、27 个地区的 1,700 位首席数据官 (CDO) 开展了一项深入的专项调研，其中包含 102 名大中华区首席数据官。并将调研结果与 2023 年 CDO 研究数据进行对比，清晰呈现 CDO 角色的演进路径。

我们的研究明确了五大数据聚焦维度：战略、规模、韧性、创新与增长，助力组织释放更大商业价值。在上述维度全面领先的 CDO，能够显著提高资金使用效率，让数据和 AI 项目的回报率双双抬升。



他们用实践表明，创造价值的关键，并非数据规模，而是数据效能。核心在于运用高价值数据，精准驱动业务成果。这正是领导者的决胜之道。

