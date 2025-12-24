AI 优先型企业，正重塑市场运行机制。其以前所未有的速度赢得优势，形成赢家通吃的竞争格局。
数据才是破局者真正的差距根源，产品与服务仅是表象。善用数据资产、胸怀清晰目标的组织，将打造更精准的 AI 模型，创造卓越业绩。
对于志在引领未来的企业，这究竟意味着什么？为探寻最佳实践，IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 携手牛津经济研究院，对全球 19 个行业、27 个地区的 1,700 位首席数据官 (CDO) 开展了一项深入的专项调研，其中包含 102 名大中华区首席数据官。并将调研结果与 2023 年 CDO 研究数据进行对比，清晰呈现 CDO 角色的演进路径。
我们的研究明确了五大数据聚焦维度：战略、规模、韧性、创新与增长，助力组织释放更大商业价值。在上述维度全面领先的 CDO，能够显著提高资金使用效率，让数据和 AI 项目的回报率双双抬升。
他们用实践表明，创造价值的关键，并非数据规模，而是数据效能。核心在于运用高价值数据，精准驱动业务成果。这正是领导者的决胜之道。
企业数据战略，核心在于赋能 AI。本调研中，全球 81% 和大中华区 79% 的 CDO 优先投资于加速 AI 能力与项目落地。
数据日益成为竞争优势的核心，组织持续加码数据战略，旨在提升 AI 成效。当前，全球和大中华区组织 IT 预算中数据战略的占比，已从 2023 年的 4% 和 3% 都升至 13%。但此项投入不应孤立进行。为引导全域技术架构聚焦于此目标，CDO 需与首席信息官 (CIO)、首席技术官 (CTO)、首席信息安全官 (CISO) 等高管建立紧密协作。
在数据与 AI 投资上实现更高回报的组织，其 CDO 始终紧扣业务战略：他们能够清晰阐述数据布局如何驱动关键业务成果的概率，高出同行 25%；他们在衡量数据驱动成果价值时，建立明确量化体系的频率，高出 18%；此外，他们更倾向于将数据战略与企业技术战略及基础设施投资深度融合。
专有数据能创造重大战略价值，其涵盖企业为运营决策专门收集的各类数据， 包括结构化与非结构化信息。全球 72% 和大中华区 78% 的 CEO 强调，专有数据是释放生成式 AI 价值的核心要素。
然而，众多组织空有数据，却难为 AI 赋能。全球和大中华区 CDO 都一致指出，当前面临的数据瓶颈主要在于可访问性、完整性、准确性、一致性及安全性。所幸，基于优化数据基座部署 AI，AI 代理正可破解此类难题。
明确使命与优质数据，是 AI 代理发挥作用的两大基石。过去两年，CDO 在此领域已实现关键突破。2023 年，全球和大中华区分别仅有 41% 和 44% 的 CDO 确认，已部署适配企业级数据处理的数据平台。2025 年，全球 75% 的 CDO 确认，已建成可按需打通数据孤岛的集成平台，大中华区 CDO 的比例则更高，为82%。
依托适配平台，AI 可打通企业内多系统、多格式、多地域的数据壁垒。当前，全球 81% 和大中华区 86% 的 CDO 选择让 AI 适配数据分配，而非为 AI 强行集中数据。该方案让组织得以规避数据迁移的成本与风险，同时提速 AI 成果落地。实现这一目标，需构建现代技术架构，保障数据精准流动、适时可达。
在数据与 AI 投资上实现更高回报的组织，其 CDO 的核心要务之一，便是培育此类灵活数据环境。他们更倾向于采用统一数据结构，实现结构化与非结构化数据的无缝融合。
AI 倍增优质数据价值，亦放大问题数据风险。面对数据缺漏与矛盾，人工分析尚可灵活处理，但 AI 更可能固化并放大底层数据集的偏差、错误或缺陷。数据的有效运用，建立在对风险的充分认知与主动管控之上。
不确定性虽构成 AI 风险的核心要素，但优化治理已扭转风险天平。当前，全球 83% 和大中华区 89% 的 CDO 肯定 AI 代理的部署利大于弊，全球 77% 和大中华区 78% 对 AI 决策成果的可靠性表示认可。这一转变折射出质的飞跃：回顾 2023 年，数据质量问题仍是 CDO 工作的主要障碍。当时仅 44% 的 CDO 认为，领导层对内部采集的数据抱持信任态度。
但运营漏洞仍未消除。尽管全球 80% 和大中华区 86% 的 CDO 已启动多元数据集的构 建工作，但全球 79% 和大中华区 83% 的 CDO 承认在建立规模化治理体系方面尚处探索期。
AI 代理市场实现增效与风控双赢：既规模赋能生产力，又根治重复建设、合规偏离与敏感数据泄露的隐患。
集中式 AI 治理也可提升绩效：由首席人工智能官 (CAIO) 主导的中心辐射式或集中式 AI 运营模式，投资回报率较分散管理模式高出 36%。
AI 与数据投资回报率更高的组织，其 CDO 表示“理解智能体 AI 日益增长的数据访问需求”且“正在制定组织内安全可控的数据共享政策”的比例，高出其他组织 20%。因此，领先的 CDO 们更能从容面对组织对 AI 产出的依赖，且对 AI 调用企业数据所引发的风险边界有更清晰的认知。
若数据无法通过平台或 AI 代理直接触达使用者，其价值便难以释放。CDO 深知必须终结“数据追逐战”。
事实上，全球和大中华区分别有高达 82% 和 84% 的 CDO 明确指出：若组织未能让员工借助数据优化决策，便等同于放任数据价值流失。数据民主化，加速 AI 进程：全球 80% 和大中华区 84% 的 CDO 表示数据民主化能够有效提升组织运转效率。此种效能提升，植根于员工、AI 代理与数据产品三方深度的协同。在另一项针对运营高管的调研中，90% 的受访者预见，至 2027 年，AI 代理将赋能员工开展深度数据分析，驱动实时分析与业务优化。
专有数据如同组织商业秘方：凭借无法被模仿的特殊元素，持续强化客户的复购黏性。
全球 84% 和大中华区 88% 的 CDO 表示，其独有的数据产品已形成显著竞争优势，这些数据产品包括：客户全景视图、运营实时看板、财务预测数据资产。
全球 78% 和大中华区 80% 的 CDO 指出，深度挖掘专有数据价值是形成市场差异化的重要战略举措。当通用 AI 技术逐渐成为基础能力，挖掘专有数据价值将成为组织的关键使命。其价值部分源于 AI 对隐性规律的挖掘能力和未知可能的预见性。将专有数据转化为数据产品，可帮助组织快速识别可把握的市场空白或运营增效点――这些机遇是使用其他数据集的组织无法发现的。
CDO 洞见生态系统数据的巨大价值：全球 83% 和大中华区 82% 的受访 CDO 认为，合作伙伴关系有效提升组织数据能力，并加速创新进程。另有全球 82% 和大中华区 83% 的 CDO强调，合作伙伴关系能显著缩短 AI 及数据项目的落地周期。
组织如何从专有数据和生态系统数据中获取更大价值？关键在于具备先进的数据分析和 AI 能力、确保高质量的数据，以及构建能贯通全企业数字化转型的强大治理框架。在 AI 和数据投资上实现更高回报的组织，其 CDO 能够有效化繁为简。他们在数据战略中融入清晰的价值创造机制，并将其转化为企业的实际收入——这类领导者也更有可能（高出 25%）表示 AI 已改变他们衡量数据 ROI 的方式。
下载完整报告，获取更多数据和洞察，助力您的组织更快速行动、做出更优决策，并抓住不断变化的市场机遇。