IT 作为一个独立职能的时代已经终结。生成式 AI 的迅速崛起开启了全新的时代。如今，技术就是业务。72% 的高绩效型 CEO 认为企业的竞争优势取决于是否拥有最先进的生成式 AI。这意味着组织对技术高管的依赖程度达到了前所未有的高度, 需要新的技术领导力。

尽管企业技术角色不断演变和出现，“技术”并不总是企业战略决策的一部分。根据我们针对 2,500 位 CIO、CTO 和 CDO 开展的 2024 年最新调研，这些技术高管仍然被排除在企业的关键对话之外，未能出席或未有效参与。这会导致组织盲点，阻碍企业把握当前 AI 领域的各种机会，包括传统 AI、生成式 AI、机器学习和自动化。

技术高管必须勇于找到那些阻碍企业实现 AI 优势的六大盲点。技术高管如何通过坦诚且必要的讨论来克服这些障碍，以评估和提升组织实现突破性创新和业务成果的准备度。

未来的成败在此一举。技术高管能否将其专业能力融入企业决策，最终将决定企业能否在 AI 时代取得成功。