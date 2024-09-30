IT 作为一个独立职能的时代已经终结。生成式 AI 的迅速崛起开启了全新的时代。如今，技术就是业务。72% 的高绩效型 CEO 认为企业的竞争优势取决于是否拥有最先进的生成式 AI。这意味着组织对技术高管的依赖程度达到了前所未有的高度, 需要新的技术领导力。
尽管企业技术角色不断演变和出现，“技术”并不总是企业战略决策的一部分。根据我们针对 2,500 位 CIO、CTO 和 CDO 开展的 2024 年最新调研，这些技术高管仍然被排除在企业的关键对话之外，未能出席或未有效参与。这会导致组织盲点，阻碍企业把握当前 AI 领域的各种机会，包括传统 AI、生成式 AI、机器学习和自动化。
技术高管必须勇于找到那些阻碍企业实现 AI 优势的六大盲点。技术高管如何通过坦诚且必要的讨论来克服这些障碍，以评估和提升组织实现突破性创新和业务成果的准备度。
未来的成败在此一举。技术高管能否将其专业能力融入企业决策，最终将决定企业能否在 AI 时代取得成功。
CEO 们明确表示：产品和服务创新是其组织未来三年的首要任务。但技术高管直言，只有 43% 受访高管认为其技术部门能够有效提供差异化的产品和服务。而令人沮丧的是，53% 的受访技术高管表示其组织的其他高管认为技术对于产品和服务创新的重要性不超过中等水平。这种技术与业务之间的脱节表明组织需要进行大规模的变革。
组织需要摆脱快速跟随、不断完善现有理念的循环。技术高管必须立足长远，制定由技术驱动的重大投资规划。他们需要从项目导向转向以客户为中心，注重成效而非功能，并确保在执行过程中得到客户的验证。技术高管需要鼓励高管团队放眼长远，而不是只关注效率、成本削减、适度的增量收益等短期问题。
三分之二的受访 CEO 表示，技术高管和首席财务官之间的紧密合作对于组织成功至关重要。受访技术高管也认同⸺CIO、CTO 和 CDO 都将 CFO 视为推动个人成功第一或第二重要的关系。然而，技术与财务的关系从意图转化为实践的道路仍然漫长。只有 39% 的受访技术高管表示会与财务部门合作将技术指标纳入商业论证。
为了像高绩效型技术高管那样推动组织成效，技术高管必须从仅提供信息转向与财务部门密切合作。他们需要让自己成为财务部门不可或缺的一部分，并展现出对财政责任的承诺。与此同时，财务高管也需要积极与技术部门合作，不仅关注投资回报，还要理解技术如何对运营成效产生贡献。
近四分之三的的受访 CEO 表示其组织的数字基础架构让新投资能够高效扩展并创造价值。但技术高管的看法却不尽相同：43% 的受访技术高管表示生成式 AI 导致对技术基础架构的担忧在过去六个月中有所增加。
为了推动 AI 转型，组织需要对基础架构进行全面周到的改造，既要充分利用现有资源，也要投资未来。组织需要一个架构框架，可通过技术有意识地优化业务价值，同时涵盖整个技术体系，包括平台、安全、AI、云计算和数据。
大多数 (80%) 的受访 CEO 来说，其组织在使用生成式 AI 等新一代技术时保持公开透明对于培养这种信任关系至关重要。CEO 可能并未意识到其组织为可信 AI 建立的基础并不牢固，而技术高管们则非常清楚这一点。尽管 65% 的受访技术高管表示已经为 AI 工作流程实施了治理机制，但同时也承认并未实现负责任 AI 的关键实践， 例如可解释性、透明度、公平性和隐私等。
负责任 AI 不再是一种可选项，而是一种文化上的必选项。技术高管必须考虑 AI 从单一应用场景扩展至整个组织工作方式的相关风险。与此同时，谨慎观望的态度会导致错失机遇并落后于竞争对手。技术高管可以掌控全局，积极应对 AI 风险，并将潜在的负担转化为差异化优势。
三分之二的受访 CFO 表示其组织的高管团队拥有快速投资部署新技术所需的数据。但只有 29% 的的受访技术高管非常同意其企业数据达到了所需的质量、可访问性和安全性标准，可支持高效扩展生成式 AI。只有少数组织实施了关键数据能力，例如 Data Fabric 架构或企业级数据标准。
现在，技术高管需要将数据管理讨论提升到企业层面。让所有各方参与对话的一种方式是在治理、风险和合规 (GRC) 领域开展合作。GRC 提供了一种协同 IT 与业务的结构化方法，并基于一系列核心实践建立标准化的数据管理流程，让组织将数据管理转变为竞争优势。
三分之二的受访 CEO 表示其团队具备采用生成式 AI 等新兴技术所需的知识和技能。然而，只有一半的受访技术高管持同样乐观的态度。具体来说，40% 的受访技术高管表示对生成式 AI 专业能力的担忧在过去六个月中有所增加。技术高管在人才团队建设上面临着残酷的现实：58% 的受访技术高管表示难以填补关键职位的空缺。
技术高管需要在其组织中激发一种“顿悟时刻”⸺未来的工作不仅仅是找到更多的人才，而是要充分释放现有人才的潜力。这就需要重新思考工作角色、学习路径和工作流程。其宗旨是彻底转变运营模式，以发挥新兴技术和创新工作方式的强大力量。
技术高管必须具备坦诚的态度，才能有效应对 AI 的挑战并把握相关机遇。
在 AI 时代，技术高管面临更高的风险，同时也将产生更大的影响力。AI 正在变革企业的核心业务模式⸺从重新定义员工的工作方式以及领导者的决策和战略制定方式，到重塑客户体验和关系。然而，要实现这一目标，技术高管必须带领其组织克服阻碍其 AI 转型的盲点。
他们需要组织技术与业务之间的关键对话，以推动绩效提升，同时在转型速度、创新需求以及治理和财政责任之间取得平衡。现在不是渐进式思考的时代。当今的技术高管必须大胆行动且富有远见，才能实现成功的战略。这要求从技术孤岛转向业务驱动，从风险规避思维转变为明智的风险决策，从追随者转变为创新者和变革者。
生成式 AI 的兴起标志着技术高管职业生涯的重大转折点。那些能够以负责任、可信的方式驾驭 AI 能力的技术高管将引领其组织从竞争中脱颖而出。
技术高管需要识别的六大盲点
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