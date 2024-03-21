AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。
随着风险的持续演变以及新威胁的不断出现，超越传统职能和组织边界的组织需要更为全面、多层次的事件驱动型安全模式。
新冠病毒疫情推动虚拟客服技术的采用进入超快车道。IBV为此展开专项调研，了解企业针对虚拟客服技术相关四个关键问题的答案。
我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。
特定的安全控制措施和基于 AI 的实践可帮助企业调整预防、检测和响应能力，更有效地做好准备，快速应对与 IIoT 相关的网络攻击，缓解攻击影响并快速从中恢复。
许多旅游服务提供商采用工业物联网 (IIoT) 解决方案来管理复杂的运营，但在旅游公司中，仍有三分之一的网络安全事件与 IIoT 有关。企业需要采取充分的保护措施，避免遭受网络攻击。
70%的公用事业企业打算部署工业物联网技术，但他们对工业物联网安全技术至多只是泛泛了解。
87%的汽车企业已经实施了物联网技术，但没有充分评估风险。汽车企业要提升网络安全能力，持续发现和预防风险。
电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。
物联网可以提高生产力和解决问题，但不能成为网络的威胁。企业需注意加强防范网络的风险。
为保持数字领导者的地位，保证较高的 客户满意度，CSP 需要继续推进流程、 职能和活动的数字化转型。
AI 使用者快速响应不断变化的业务状况的能力更强，并能实现更好的可扩展性。
业绩出众的企业使用基于 AI 的认知自动化技术帮助财务部门实现自主决策和发现的可能性是其他企业的两倍。
IT 创新者获得更好的业务成果。
汽车公司主要利用保修数据来提高产品质量，有效地做到这一点是他们面临的最大挑战。
70%的美国企业在理赔处理中使用数据分析。
41%的受访零售企业为了改善预测结果，会在分析中引入大量外部数据。
电子企业如何利用新技术提高保修服务管理水平。
在学习和培养活动中全面实施认知能力的企业，对每位员工的平均学习预算也更高。
HR 领军企业有 59% 或更高的可能性会先于市场需求快速有效调整人员配置。