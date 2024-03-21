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借助 IBM 专利所有的定制化调研方法和工具，我们可以根据每个客户的优先级开展有意义和准确的绩效对标。
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绩效数据与对标
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您的企业绩效表现如何？

IBM 是业务流程绩效衡量和优化的全球领先者。IBM 商业价值研究院提供业务流程对标服务，帮助客户衡量他们的现状并与同行进行对比。

这些对标服务可以作为流程转型举措或类似项目的一部分。这是一个有强大内容和专有工具所支持的成熟的解决方案。借助IBM专利所有的定制化调研方法和工具，我们可以根据每个客户的优先级开展定制的、有意义和准确的绩效对标。

我对 IBM 提供的服务以及 IBM 在对标分析领域的实力感到非常满意并且印象深刻。
- 执行董事会成员，某大型保险公司
无边界对标分析：开放标准助力业务模式变革 开放标准的对标分析让快速大规模协作及创新成为可能，从而为未来的业务模式夯实基础。根据调研，平均年收入约为100亿美元的组织认为对标分析对其业务价值的贡献占其2021年收入的近7%（6.55亿美元）。 下载报告
AI 对财务职能的量化影响：改善流程质量、降本增效

AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。

 零信任安全性入门：建立网络弹性之指南 — 中国洞察

随着风险的持续演变以及新威胁的不断出现，超越传统职能和组织边界的组织需要更为全面、多层次的事件驱动型安全模式。

 虚拟客服技术的价值

新冠病毒疫情推动虚拟客服技术的采用进入超快车道。IBV为此展开专项调研，了解企业针对虚拟客服技术相关四个关键问题的答案。

 借助基于 AI 的流程强化并购战略

我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。

 工业物联网安全之交通运输行业

特定的安全控制措施和基于 AI 的实践可帮助企业调整预防、检测和响应能力，更有效地做好准备，快速应对与 IIoT 相关的网络攻击，缓解攻击影响并快速从中恢复。

 工业物联网安全之旅游行业

许多旅游服务提供商采用工业物联网 (IIoT) 解决方案来管理复杂的运营，但在旅游公司中，仍有三分之一的网络安全事件与 IIoT 有关。企业需要采取充分的保护措施，避免遭受网络攻击。

 关注公用事业网络安全缺陷

70%的公用事业企业打算部署工业物联网技术，但他们对工业物联网安全技术至多只是泛泛了解。

 汽车行业工业物联网

87%的汽车企业已经实施了物联网技术，但没有充分评估风险。汽车企业要提升网络安全能力，持续发现和预防风险。

 电子行业工业物联网

电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。

 充满威胁的网络

物联网可以提高生产力和解决问题，但不能成为网络的威胁。企业需注意加强防范网络的风险。

 数字化和盈利

为保持数字领导者的地位，保证较高的 客户满意度，CSP 需要继续推进流程、 职能和活动的数字化转型。
专题数据 AI 支持的制造

AI 使用者快速响应不断变化的业务状况的能力更强，并能实现更好的可扩展性。

 财务和会计

业绩出众的企业使用基于 AI 的认知自动化技术帮助财务部门实现自主决策和发现的可能性是其他企业的两倍。

 信息技术

IT 创新者获得更好的业务成果。

 汽车保修

汽车公司主要利用保修数据来提高产品质量，有效地做到这一点是他们面临的最大挑战。

 医疗保健支付方

70%的美国企业在理赔处理中使用数据分析。

 新一代零售业

41%的受访零售企业为了改善预测结果，会在分析中引入大量外部数据。

 电子保修

电子企业如何利用新技术提高保修服务管理水平。

 人才与技能

在学习和培养活动中全面实施认知能力的企业，对每位员工的平均学习预算也更高。

 HR 组织

HR 领军企业有 59% 或更高的可能性会先于市场需求快速有效调整人员配置。