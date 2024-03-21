IBM 是业务流程绩效衡量和优化的全球领先者。IBM 商业价值研究院提供业务流程对标服务，帮助客户衡量他们的现状并与同行进行对比。

这些对标服务可以作为流程转型举措或类似项目的一部分。这是一个有强大内容和专有工具所支持的成熟的解决方案。借助IBM专利所有的定制化调研方法和工具，我们可以根据每个客户的优先级开展定制的、有意义和准确的绩效对标。

“ 我对 IBM 提供的服务以及 IBM 在对标分析领域的实力感到非常满意并且印象深刻。”

- 执行董事会成员，某大型保险公司