最近针对关键基础设施的勒索软件攻击不断增加，表明威胁范围已经从数字世界跨越到了物理世界。随着美国联邦政府进一步加大对混合云的投资，新的网络安全方法应同时重视保护系统和数据，无论数据位于本地、云端还是边缘。

IBM 在华盛顿特区建立了一个网络响应培训机构，利用 X-Force 团队和 IBM 技术来托管模拟体验，以提高事件响应能力。