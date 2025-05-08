IBM watsonx Code Assistant for i

该方案提供即时帮助，助力理解自然语言中的固定格式和自由格式 RPG 代码。在丰富的 RPG 专用术语表的支持下，用户可获得语法、逻辑和调试方面的全面指导。借助结构化且易于理解的代码解释，为 RPG 开发人员提供实用指南，简化新团队成员的入职流程，并加速现代化进程。