IBM watsonx Code Assistant for i

充分利用旗舰款 IBM Granite 模型的强大功能，该模型基于代码存储库和 IBM i 测试源进行训练，并针对报告程序生成器 (RPG) 代码进行了微调。
无缝集成基于 Visual Studio Code 的集成开发环境 (IDE) 以及 IBM i DevOps 开发运维和应用程序现代化工具，以简化团队的工作流程。
选择适合您独特需求并最适合解决数据治理和监管要求的托管环境，包括云、本地部署和混合云环境。
IBM watsonx Code Assistant 是一款专用解决方案，可加速 IBM i 应用程序的现代化进程。它使不同经验水平的开发人员都能更深入地理解现有代码，交付更高质量的代码，并提高生产力，从而减少成本超支和项目延误。
该方案提供即时帮助，助力理解自然语言中的固定格式和自由格式 RPG 代码。在丰富的 RPG 专用术语表的支持下，用户可获得语法、逻辑和调试方面的全面指导。借助结构化且易于理解的代码解释，为 RPG 开发人员提供实用指南，简化新团队成员的入职流程，并加速现代化进程。
快速高效地理解 IBM i 平台上的 RPG 应用，而代码解释功能则可为全面文档化奠定基础。通过代码解释实现便捷文档生成，既减轻工作负担又促进团队协作。
简化新软件开发和应用程序现代化，并实现自动化，从而提高工作效率并支持团队推动业务创新。
利用代码优化建议、自动代码重构、代码解释等高级功能，加速大型机应用程序的生命周期。
利用生成式 AI 简化自动化流程。通过将自然语言转换为上下文相关的内容推荐，快速创建 Ansible 运行手册。
IBM i 是一款适用于 IBM Power 服务器的完全集成式操作系统，这意味着数据库、中间件、安全性、运行时和系统管理程序都整合至堆栈中，并作为一个整体颁发许可。
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