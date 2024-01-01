适合您业务需求的模型
watsonx.ai 赋能 AI 开发人员与机器学习工程师：从数千款尖端 (SOTA) 基础模型中自由遴选，并通过定制化与精调优化模型开发流程，精准适配具体应用场景
通过模型定制，开发团队可在不同模型间重复使用知识和技能。
利用企业数据进行端到端模型定制只需数小时，而不是数月
根据较小的专门模型进行推断，而不是根据较大的通用模型。
更高效地运行模型以优化性能和运行时。
摄取数千份文档并管理复杂的摄取管道，例如屏蔽、分块和过滤。处理来自各种数据源的多种文档格式，包括 PDF、PPT、TXT 和 DOC。
构建一个以易于导航的树状结构呈现的企业知识和技能分类。IBM watsonx.ai 将提供用于创建分类的用户界面、CLI、API 和 SDK。
利用 InstructLab 代理合成数据生成功能，扩充分类范围。IBM watsonx.ai 将提供用户界面、CLI、API 和 SDK， 用于生成合成数据。
采用多阶段校准技术，将模型与生成的合成数据进行校准。IBM® watsonx.ai 将为进行校准调整提供用户界面、CLI、API 和 SDK。
高效地索引和检索组织的文档。
使用 Python 笔记本在预校准和校准模型上运行 IBM Bluebench 基准测试和标准开放式基准测试（损失函数、MMLU、MT-Bench 和 PR-Bench）。
通过使用我们适用于 AI 工作流的第三方和 IBM Granite 模型库来驱动 AI 应用程序，或将您自己的自定义基础模型引入平台。