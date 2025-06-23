从任意位置访问 watsonx.ai 上的任何模型

2025 年 6 月 23 日
我们很高兴宣布即将推出 watsonx.ai Model Gateway 公共预览版。这是一款全新的企业级解决方案，通过统一的接口简化对领先 AI 基础模型的访问。
通过 Model Gateway，组织可以在无需受限于特定厂商的情况下，将 IBM 的 Granite 模型与来自 OpenAI、Anthropic、NVIDIA、Cerebras 等行业领先的基础模型集成使用。这种与 AI 无关的方法使企业能够保持掌控，提升灵活性，并在无论模型托管于何处的情况下优化成本。
Model Gateway 是 watsonx.ai 多模型战略中的最后一个支柱，使客户能够在平台上自由选择并使用第三方托管的模型，从而获得最大的灵活性。用户可以充分利用第三方模型，使用任何 OOTB 模板开发智能体，并将其快速部署为 AI 服务。
watsonx.ai Model Gateway 支持以下功能：
随着企业扩大人工智能的应用，许多企业开始利用跨云、本地和混合环境的多种基础模型。管理这种复杂性给治理、成本效益和运营监督带来了挑战。企业需要一个集中式 AI 控制平面，以简化模型编排、执行策略、优化成本并提供近乎实时的可见性。
在接下来的几个月里，开发者将能够利用 Developer Playground 工具（如 Prompt Lab）来尝试任意基础模型，并高效部署 AI 应用程序；使用 AutoAI RAG 开发 RAG 解决方案；以及与 watsonx 家族中的更多产品进行集成。未来数周内，还将推出更多功能，为开发者提供更完善的控制能力。
通过采用与 OpenAI 兼容的统一 API 方法，企业能够在不同模型之间无缝切换，而无需进行高成本的重新配置。
我们旨在为用户提供更多基础模型服务选项，watsonx.ai Model Gateway 还使用自己的晶圆级芯片连接到了领先的快速推理提供商 Cerebras。
Cerebras 全球合作伙伴执行副总裁 Alan Chhabra 表示：“我们很高兴将 Cerebras 创纪录的 AI 推理能力引入 IBM 的 watsonx.ai Model Gateway。这一合作直接回应了对高性能 AI 日益增长的需求，使企业能够无缝部署强大的基础模型，用于深度推理和智能体式 AI，而不会遇到延迟瓶颈。对于那些希望大规模落地最具雄心 AI 项目的企业来说，这是一个改变游戏规则的机遇。”
我们很高兴能与您分享此功能，并期待收到您的反馈以帮助我们进行迭代。
关于 IBM 未来方向和意向的声明可能会更改或撤销，恕不另行通知，并且仅代表目标和目的。