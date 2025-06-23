从任意位置访问 watsonx.ai 上的任何模型

我们很高兴宣布即将推出 watsonx.ai Model Gateway 公共预览版。这是一款全新的企业级解决方案，通过统一的接口简化对领先 AI 基础模型的访问。

通过 Model Gateway，组织可以在无需受限于特定厂商的情况下，将 IBM 的 Granite 模型与来自 OpenAI、Anthropic、NVIDIA、Cerebras 等行业领先的基础模型集成使用。这种与 AI 无关的方法使企业能够保持掌控，提升灵活性，并在无论模型托管于何处的情况下优化成本。