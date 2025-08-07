IBM watsonx.ai 上提供 OpenAI 的开源模型

2025 年 8 月 7 日
OpenAI 向公众发布了 两个人工智能模型，允许开发者和企业免费下载、运行和定制。其中一个模型目前托管在 IBM 的 watsonx.ai 开发者工作室。
这是 OpenAI 自 2019 年以来首次采取此类举措。在过去的五年里，该公司几乎完全专注于通过严格控制的接口提供自己最强大的模型，例如 GPT-4、GPT-4o 及其 o3 和 o4-mini 推理模型。最新版本将一对功能强大的模型直接交到用户手中，用户可以在本地或自己的基础设施上运行这些模型，而不受商业用途的限制。
在这两个模型中，其中一个是较大的 gpt-oss-120b，现已在 IBM 的 watsonx.ai 平台上市。IBM 表示，该模型可以在企业基础架构中安全部署，使用内部数据进行定制，并嵌入到医疗保健、金融服务和法律支持等行业的工作流中。第二个模型 gpt-oss-20b 也将很快添加到该平台。开发团队很快也将能够在 watsonx Orchestrate 中构建智能体时充分利用 watsonx.ai 中的这些模型。
IBM watsonx.ai 使企业能够在统一的开发平台中开发、部署和扩展 AI 应用程序。它为开发者提供了灵活性和选择，可以定制基础模型，访问各种预构建、自定义和开源工具，利用领先的框架并利用云和本地部署的混合部署选项，从而实现快速实验并加快实现价值的时间。定制基础模型，访问各种预构建、自定义和开源工具，利用领先的框架并利用云和本地部署的混合部署选项，从而实现快速实验并加快实现价值的时间。
gpt-oss 在 watsonx.ai 上的可用性为该平台上托管的不断增长的开放模型菜单增添了另一个选项，并将为在 watsonx Orchestrate 中构建智能体的团队提供更多选择。通过为用户提供对 watsonx 中顶级开放模型的访问权限，包括 Meta 和 Mistral 等第三方模型以及 IBM 自己的 Granite，目标是为部署生成式 AI 的客户培养协作和灵活性的文化。
更大的模型 gpt-oss-120b 包含 116.8 亿个参数，并使用 Mixture of Experts (MoE) 架构，这意味着任何时候都只有一部分模型处于活动状态。该设计使其能够在数据中心广泛使用的单个 NVIDIA H100 GPU 上高效运行。较小的型号 gpt-oss-20b 针对具有 16GB 内存的笔记本电脑等消费级设备进行了优化。
两个模型均支持"低、中、高"三档可调推理级别，用户可根据需求在输出质量与成本速度之间取得平衡。这些模型还能输出完整的推理链，让用户看到结论是如何得出的，而不是只得到最终答案。OpenAI 表示，这一改进提升了模型透明度，使其更易于调试且可信度更高。
OpenAI 发布的基准分数显示，该大型模型在多项推理和数学任务中的表现极具竞争力。在 MMLU 基准（一般知识标准测试）上，它得分为 90 分。在 GPQA 科学基准上，它得分为 80.1 分。在 AIME 2025 年度数学测试中，它得分为 97.9 分，显示出强大的功能。
这些模型不包括图像、音频或视频理解，也没有配备内容过滤器或审核系统。它们是纯文本，用户应根据模型的部署方式自行实施保障措施。用户可以充分利用 Granite Guardian 和 gpt-oss 作为护栏模型，帮助检测提示和响应中的风险。
gpt-oss 的发布正值开放模型蓬勃发展之际，进一步彰显了 IBM 的开放多模型战略以及公司致力于为开发者和业务用户提供最先进的 AI 技术。与 IBM 自己的 Granite 一样，Meta 的 LLaMA、Mistral 和阿里巴巴的 Qwen 系列都在寻求可独立审计、改进和部署的工具的开发者和研究人员中得到了广泛采用。
开放权重模型为商业黑匣系统提供了一种替代方案，可以对模型行为进行更严格的审查。
对于 OpenAI 来说，gpt-oss 的发布标志着参与这些动态活动的意愿，即便它继续只通过商业接口提供最先进的系统。Apache 2.0 许可证为用户提供了广泛的自由，可以在模型的基础上进行构建，不受再分发或在专有应用程序中使用的限制。
“未来将是混合模式，”IBM 数据、AI 与分析战略副总裁 Bruno Aziza 在最近一期的 Mixture of Experts 播客中表示："不会只有一种模式......不会只有封闭式或开放式。企业将两者兼而有之。”
通过在 watsonx.ai 中提供 gpt-oss-120B，IBM 正在使开发者、数据科学家和企业能够：
无论您是要构建内部助手、实现工作流程自动化，还是探索生成式 AI 的新用例，watsonx.ai 上的 gpt-oss-120B 都能为您提供灵活、强大的功能，让您安全、透明地完成所有工作。
在 watsonx.ai 中探索 gpt-oss-120B ，并开始使用目前最强大的开放模型之一进行构建。