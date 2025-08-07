IBM watsonx.ai 上提供 OpenAI 的开源模型

在这两个模型中，其中一个是较大的 gpt-oss-120b，现已在 IBM 的 watsonx.ai 平台上市。IBM 表示，该模型可以在企业基础架构中安全部署，使用内部数据进行定制，并嵌入到医疗保健、金融服务和法律支持等行业的工作流中。第二个模型 gpt-oss-20b 也将很快添加到该平台。开发团队很快也将能够在 watsonx Orchestrate 中构建智能体时充分利用 watsonx.ai 中的这些模型。

IBM watsonx.ai 使企业能够在统一的开发平台中开发、部署和扩展 AI 应用程序。它为开发者提供了灵活性和选择，可以定制基础模型，访问各种预构建、自定义和开源工具，利用领先的框架并利用云和本地部署的混合部署选项，从而实现快速实验并加快实现价值的时间。

gpt-oss 在 watsonx.ai 上的可用性为该平台上托管的不断增长的开放模型菜单增添了另一个选项，并将为在 watsonx Orchestrate 中构建智能体的团队提供更多选择。通过为用户提供对 watsonx 中顶级开放模型的访问权限，包括 Meta 和 Mistral 等第三方模型以及 IBM 自己的 Granite，目标是为部署生成式 AI 的客户培养协作和灵活性的文化。